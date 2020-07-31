30 milyon Euro’ya Bodrumlu oldular

Cemiyetin ünlü çiftlerinden Mine-Cem Bahadır’ın çocukları Emir ve Eren Bahadır, yazı Bodrum’da geçirmek için kesenin ağzını açtı! İki kardeş, 6 milyon Euro’ya Suzan Sabancı Dinçer’in yazlığını, 24 milyon Euro’ya da ultra lüks bir yatı satın aldı.
Başarılı işadamı Cem Bahadır ile eşi Mine Bahadır’ın oğulları Emir ve Eren Bahadır, yaz aylarını bundan böyle Bodrum’da geçirmek için Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Cennet Koyu’ndaki yazlık evini satın aldı.
Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından çocukları Ceyda ve Haluk Dinçer’in yanına ABD’ye uçmuştu. Yazı orada, çocuklarının yanında geçirecek olan çift, gitmeden önce Mandarin Oriental’daki lüks evlerini 6 milyon Euro’ya (50 milyon TL) Bahadır kardeşlere sattı.
YENİ OYUNCAĞI
Dünya jet-set’inin ünlü simalarıyla arkadaşlık eden ve genelde tüm tatillerini yurtdışında geçiren Emir Bahadır, pandemi nedeniyle Bodrum’a demir atmayı tercih etti.
Bunun için kardeşi Eren Bahadır’la yazlıktan sonra bir de yat alan Emir Bey, bu yeni oyuncağına da 24 milyon Euro (197 milyon TL) ödedi! Mangusta marka motoryat, 43 metre uzunluğunda ve yat tasarımının süperstarı Alberto Mancini tarafından dizayn edildi.
PARTİ VERİYOR
Bu arada Emir Bahadır, yeni evinde büyük bir parti hazırlığında. 15 Ağustos’ta 29 yaşına girecek olan Bahadır, unutulmaz bir doğum günü partisi için kolları sıvadı. Dünyanın en iyi partilerine davet edilen Emir Bey’in organize edeceği parti bu nedenle büyük merakla bekleniyor.
Davetiyeler gönderilmeye başlandı bile! Mandarin Oriental’daki Assaggio’da verilecek yemekle başlayacak parti için şimdi herkes davet edilme telaşında...
Patronların yazlık sitesi
Astaş Holding tarafından hayata geçirilen Mandarin Oriental, Bodrum-Cennet Koyu’nda 600 dönümlük bir arazide konumlanıyor. Eczacıbaşı’ndan Koç’lara, Sabancı’lardan Şahenk’e kadar Türkiye’nin en elit kesiminin yazlık evlerinin bulunduğu sitede 98 ultra lüks villa var. Villaların fiyatları ise 4 milyon Euro’dan başlıyor. Mandarin Oriental’ın en lüks villalarından birine sahip olan Suzan Sabancı Dinçer’in evinin değeri 6 milyon Euro.
Boğaz’ın en güzel yerinde
İstanbul Boğazı’nın en güzel seyir yeri, bence Hotel Les Ottomans’ın bahçesi... Bahçeye, geçtiğimiz günlerde yeni bir mekan açıldı.
Gökhan Şafak, Mahmut Dalyaprak ve Hajer Töre’nin işletmeciliğini yaptığı Müstesna isimli mekan, akşam saatlerine kadar ocakbaşı olarak hizmet veriyor. Etleri kadar mezeleri de şahane! 22.00’den sonra ise ön bahçeye geçiş yapılıyor. Burada muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde lounge-bar’da keyifli bir gece geçirebilirsiniz. Bu sıcak havalarda serin bir Boğaz esintisi almak için tavsiye edebilirim...
Wellness kliniğinde dinlendiler
Işıl Reçber ve Tuvana Büyükçınar, Bodrum tatillerinde hem bakım yaptırmak hem de detoks yaparak daha zinde olmak için Le Meridien Bodrum Beach Resort’ün içinde hizmet veren Vitalica Wellness’e gitti. Kişiye özel holistik klinik tedaviler sunan Vitalica Wellness, detoks programlarının yanı sıra zihinsel sağlığı geliştiren uygulamalarla da hizmet veriyor.
Eşinin Covid-19’a yakalanmasıyla zor günler geçiren Işıl Reçber kendini yenilemek için burada detoks programına katılırken, yoğun işlerinden bunalan modacı Tuvana Büyükçınar ise bol bol dinlenmeyi tercih etti.
30 milyon Euro’ya Bodrumlu oldular
Cemiyetin ünlü çiftlerinden Mine-Cem Bahadır’ın çocukları Emir ve Eren Bahadır, yazı Bodrum’da geçirmek için kesenin ağzını açtı! İki kardeş, 6 milyon Euro’ya Suzan Sabancı Dinçer’in yazlığını, 24 milyon Euro’ya da ultra lüks bir yatı satın aldı.
Başarılı işadamı Cem Bahadır ile eşi Mine Bahadır’ın oğulları Emir ve Eren Bahadır, yaz aylarını bundan böyle Bodrum’da geçirmek için Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in Cennet Koyu’ndaki yazlık evini satın aldı.
Suzan Sabancı Dinçer ve eşi Haluk Dinçer, seyahat yasaklarının kalkmasının ardından çocukları Ceyda ve Haluk Dinçer’in yanına ABD’ye uçmuştu. Yazı orada, çocuklarının yanında geçirecek olan çift, gitmeden önce Mandarin Oriental’daki lüks evlerini 6 milyon Euro’ya (50 milyon TL) Bahadır kardeşlere sattı.
YENİ OYUNCAĞI
Dünya jet-set’inin ünlü simalarıyla arkadaşlık eden ve genelde tüm tatillerini yurtdışında geçiren Emir Bahadır, pandemi nedeniyle Bodrum’a demir atmayı tercih etti.
Bunun için kardeşi Eren Bahadır’la yazlıktan sonra bir de yat alan Emir Bey, bu yeni oyuncağına da 24 milyon Euro (197 milyon TL) ödedi! Mangusta marka motoryat, 43 metre uzunluğunda ve yat tasarımının süperstarı Alberto Mancini tarafından dizayn edildi.
PARTİ VERİYOR
Bu arada Emir Bahadır, yeni evinde büyük bir parti hazırlığında. 15 Ağustos’ta 29 yaşına girecek olan Bahadır, unutulmaz bir doğum günü partisi için kolları sıvadı. Dünyanın en iyi partilerine davet edilen Emir Bey’in organize edeceği parti bu nedenle büyük merakla bekleniyor.
Davetiyeler gönderilmeye başlandı bile! Mandarin Oriental’daki Assaggio’da verilecek yemekle başlayacak parti için şimdi herkes davet edilme telaşında...
Patronların yazlık sitesi
Astaş Holding tarafından hayata geçirilen Mandarin Oriental, Bodrum-Cennet Koyu’nda 600 dönümlük bir arazide konumlanıyor. Eczacıbaşı’ndan Koç’lara, Sabancı’lardan Şahenk’e kadar Türkiye’nin en elit kesiminin yazlık evlerinin bulunduğu sitede 98 ultra lüks villa var. Villaların fiyatları ise 4 milyon Euro’dan başlıyor. Mandarin Oriental’ın en lüks villalarından birine sahip olan Suzan Sabancı Dinçer’in evinin değeri 6 milyon Euro.
Boğaz’ın en güzel yerinde
İstanbul Boğazı’nın en güzel seyir yeri, bence Hotel Les Ottomans’ın bahçesi... Bahçeye, geçtiğimiz günlerde yeni bir mekan açıldı.
Gökhan Şafak, Mahmut Dalyaprak ve Hajer Töre’nin işletmeciliğini yaptığı Müstesna isimli mekan, akşam saatlerine kadar ocakbaşı olarak hizmet veriyor. Etleri kadar mezeleri de şahane! 22.00’den sonra ise ön bahçeye geçiş yapılıyor. Burada muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde lounge-bar’da keyifli bir gece geçirebilirsiniz. Bu sıcak havalarda serin bir Boğaz esintisi almak için tavsiye edebilirim...
Wellness kliniğinde dinlendiler
Işıl Reçber ve Tuvana Büyükçınar, Bodrum tatillerinde hem bakım yaptırmak hem de detoks yaparak daha zinde olmak için Le Meridien Bodrum Beach Resort’ün içinde hizmet veren Vitalica Wellness’e gitti. Kişiye özel holistik klinik tedaviler sunan Vitalica Wellness, detoks programlarının yanı sıra zihinsel sağlığı geliştiren uygulamalarla da hizmet veriyor.
Eşinin Covid-19’a yakalanmasıyla zor günler geçiren Işıl Reçber kendini yenilemek için burada detoks programına katılırken, yoğun işlerinden bunalan modacı Tuvana Büyükçınar ise bol bol dinlenmeyi tercih etti.