3 milyon TL’ye 'evet' dedi

Cemiyetin ünlü ailesi Aysallar, şimdi küslükleriyle gündemde! Unit Group Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Aysal’ın iflasıyla başlayan olumsuz süreç, tüm aileyi dağıttı.
Önce Hotel Les Ottomans’ı icradan satan Ahu Aysal’ın yaz başında Bodrum Gündoğan’daki dillere destan yazlığını da sattığını ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
3’ER MİLYONU BEĞENMEDİLER
6 milyon 600 bin dolara satılan yazlıktan kendisine 600 bin dolar ayıran, 6 milyon doları da ikiye bölerek kızları Ala Şirin ve Ceyla Kırklar’a paylaştıran Ahu Ahsal meğer bu satışla kızlarının gönlünü yapamamış!
Evin değerinin çok daha fazla olduğunu iddia eden kız kardeşler, satış sürecinde annelerine küsmüş. Ahu Aysal’ın evi bu fiyata satmaya diretmesiyle de Ala Şirin ve Ceyla Kırklar, anneleri hakkında doktor raporu alarak satışı engellemeye çalışmış.
Bu süreçte yolladıkları mesajlarla kendisini tehdit eden kızlarının tavrından dolayı bunalan Ahu Ahsal, çareyi kendine 600 bin ayırarak, onlara 3’er milyon dolar vermekte bulmuş. Bu parayı da az bulan kardeşler şimdilerle anneleriyle konuşmuyor.
Babaları Ünal Aysal ise Yunanlı eşi Fani Aysal’dan ayrıldıktan sonra Belçika’ya dönmüş.
Komşu komşunun külüne muhtaç dememişler boşuna! Geçtiğimiz hafta dengesini kaybedip kafasını cama çarparak yaran Kubilay Aka’ya kapı komşusu Aras Bulut İynemli yardıma koştu.
Zekeriyaköy’de aynı sitede oturan oyuncu Kubilay Aka ve Aras Bulut İynemli’nin “Çukur” dizisindeki rol arkadaşlığı zamanla yakın dostluğa, sonra da komşuluğa evrilmişti.
Durum böyle olunca, Kubilay Aka’ya ilk yardıma İynemli koştu. Kafasındaki kanı durduramayınca da, Zekeriyaköy Acıbadem Tıp Merkezi’ne götürdüğü oyuncunun kafasına 12 dikiş atıldı. Durumu iyi olan oyuncu, şimdi evinde dinlenerek iyileşiyor.
Yunanlı başkana Trabzon formasıGenç iş insanı Baran Süzer, tutkunu olduğu Trabzonspor’u gönüllü olarak dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Sık sık işi gereği dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan ya da ünlü insanlarla bir araya gelen Süzer, onlara imzalı Trabzonspor forması hediye ediyor.
Süzer, önceki gün Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas ile birlikteydi. Koukas’a forma hediye eden Süzer, formayı Trabzonsporlu Yunan topçu Anastasios Bakasetas’a imzalattırarak Başkan’a sürpriz yaptı.
İki yeni şube açıyor
Mert Çakırhan’ın işletmeciliğini üstlendiği Nadide Meyhane, İstanbul’un göbeğinde, Esentepe’de plazaların arasında Ege havası yaşatıyor.
Bir dönem podyumlarda fırtınalar gibi esen ünlü model Aysun Kayacı, 2012 yılında bankacı Efe Kapancı ile evlenerek Londra’ya taşınmıştı.
O gün bugündür hiç ortalıklarda görünmeyen ve tek kare fotoğrafı olmayan Aysun Kayacı, meğer 9 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye’ye tatile gelmiş!
7 yaşındaki kızı Maya ve eşiyle birlikte Bodrum’daki Six Senses Kaplankaya’da tatil yapan Aysun Kayacı’yı neredeyse hiç kimse tanımamış. Çok az insanın görünce tanıdığı eski model, aldığım duyumlara göre güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş!
Üç yıl önce evinin banyosunda düştükten sonra kaldırıldığı hastanede kaçış sendromu rahatsızlığı nükseden ve aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, şimdilerde yazın tadını çıkarıyor.
Geçen hafta eski eşi Nergis Kumbasar ve kızı Yasmin Erbil’le tatil yapan sanatçı, önceki gün de Sibel Can konseri için Belarus’a uçtu.
Hilton & H Casino’nun sahibi Mustafa Egemen Şener’in daveti üzerine Belarus’a giden Erbil, sağlık konusunda her türlü tedbirini almıştı. Otele giriş yaparken bir arkadaşımın görüp fotoğraflarını çektiği Erbil’in yanında iki özel hemşiresi, bir de asistanı vardı.
Her yaptığı olay olan cemiyetin ünlü ismi, merhum iş insanı Faruk Yalçın’ın kızı Süreyya Yalçın anne olmaya hazırlanıyor. 2016 yılında evlendiği Ozan Baran’la mutlu evliliğini bir bebekle taçlandırmak isteyen Yalçın, taşıyıcı anne yöntemini uygulamayı planlıyor.
ABD’DE YAPTIRACAK
Miami’de yaşayan çift, uzmanlarla görüştükten sonra bebek sahibi olmak için ABD’de oldukça yaygın olan bu yöntemi araştırmaya başlamış. Şu sıralar Bodrum’da tatilde olan Süreyya Yalçın-Ozan Baran çift, tatil sonrası Miami’ye döndükten sonra girişimlere başlayacak.
Türkiye’yi temsil ediyor
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın 16 yaşındaki kızı milli tenisçi Leyla Elmas, ITF Junior turnuvalarında ülkemizi başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Enka Spor Kulübü’nün oyuncusu Leyla Elmas, şu sıralar Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ter döküyor.
Babası Burak Elmas’ın, Galatarasay’daki görevi nedeniyle yanında olmadığı Leyla Elmas’ı annesi Yelda Elmas yalnız bırakmamış. Turnuvada kızı kortta ter dökerken, Yelda Elmas da seyirciler arasında maçları heyecanlı izliyor.
Boşandıktan sonra birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı! Barışmalarına neden eden olay ise oğulları Ömer’in tatilde geçirdiği küçük kaza. 15 günlüğüne çocuklarıyla Çeşme Ilıca’da tuttuğu sezonluk evde kalan İbrahim Kutluay, Ömer’in geçirdiği kaza sonrası ilk iş, eski eşini aradı.
İLK KEZ BULUŞTULAR
Büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi. İzmir’de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul’a dönen İbrahim Kutluay, Şener’e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti! Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, İstinye Park’taki Zuma’da ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.
Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Şubat ayında Emina Jahovic’in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.
O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal’ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu.
Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!
O güne kadar boşanma protokolünde yer alan sorumluluklarını yerine getiren Sandal, Jahovic’in bu hamlesine karşılık nafaka iptal davası açtı.
23 Kasım 2021 tarihinde görülecek davada Mustafa Sandal, eski eşine her ay ödediği 15 bin TL’nin iptal edilmesini isteyecek.
Çubuklu Vadi’deki evinin 70 bin liralık kira gelirini de alan Jahovic’in bu haktan da mahrum edilmesi talep edilecek.
Cem Yılmaz, “Karakomik Filmler”in devamını çekmek için dijital bir platformla masaya oturdu. Üç ayrı film çekecek olan komedyen, filmler için 7.5 milyon TL alacak. Şu sıralar hâlâ “Erşan Kuneri” dizisinin çalışmalarıyla uğraşan Yılmaz, “Karakomik Filmler”i gelecek sene yapacak.
“Karakomik Filmler” adı altında 2019 ve 2020 yıllarında dört ayrı film yapan Cem Yılmaz, bu filmleri de vizyona girdikten sonra dijital platforma satmıştı. Sinemada umduğu seyirciye ulaşamayan sanatçı, dijitalde tatmin edici bir izleyici rakamı tutturmuştu.
Sorumsuz Tuğba!Bodrum’da tatil yapan Tuğba Coşkun, ATV kullanırken objektife takıldı. Market alışverişi yapmak için Bodrum’da otomobil yerine ATV kullanan cemiyetin ünlü ismi, kask takmayarak büyük risk aldı! Özellikle tatil yerlerinde sıklıkla kullanılan ATV’ler kazalara sebep olabiliyor. Tuğba Coşkun, kısa mesafe diye emniyet kurallarına dikkat etmemiş olabilir ama ben yine de uyarmak istedim.
İsviçrelilerden
Bodrum’da tanıtım
İsviçre’nin en modern okullarından Le Régent, 30 Temmuz’da Bodrum’da verdiği bir davetle misafirlerini ağırladı. Davete okul öğrencileri ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Karavan tatili, doğa tutkunlarının tekelindeyken pandemiyle birlikte yükselen tatil trendlerinden biri oldu. Cemiyetin ünlü isimleri de bu trende kayıtsız kalmıyor. Geçen yıl Cem Hakko pandemi nedeniyle uçağa binmek istemediği için karavan almış ve eşi Ronit Hakko ile geze geze Bodrum’a inmişti.
İş dünyasının ünlü ismi, Anadolu Holding’in veliahdı İzzet Özilhan da Cem Hakko’ya özenmiş. 300 bin liraya Crawler’in Batu 535 model karavanından alan Özilhan, eşi Yasemin Özilhan ve iki kızıyla Türkiye turuna çıkmak için sabırsızlanıyor.
Şimdilik şehre yakın yerlere giderek karavan tatilini deneyecek olan çift, sonrasında daha uzun seyahatler planlıyor.
Arkadaşlardan destek ‘post’u
Sosyal medyanın belirleyici aktörleri arasında cemiyet hayatının ünlü isimleri de var. Hatta çoğu marka tasarımlarını, parayla tanıtım yapan bir influencer yerine cemiyetten bir ismin üzerinde görmeyi yeğliyor.
Fenerbahçe’de vekaleten üstlendiği teknik direktörlük görevini bıraktıktan sonra tatile giden Emre Belözoğlu, Yalıkavak’taki Seba Taş Evler’den yeni bir yazlık aldı.
Yaz tatilinin çoğunu burada eşi Tuğba Belözoğlu ve üç çocuğuyla geçirecek olan futbol yıldızı, spordan da uzak durmak istemediği için bahçesine küçük bir saha yaptırıyor.
Ancak sahayı futbol oynamak için değil, ayak tenisi için istiyor!
Ayak tenisi, futbola benziyor, adı “futnet” olarak geçiyor. Son yıllarda oldukça popüler olan ayak tenisi, futbolcuların severek oynadığı bir oyun. Hatta futbol yıldızları bir araya gelerek turnuva bile düzenliyor.
Emre Belözoğlu da yaz tatilinde hem formunu koruyacak hem de dostlarıyla keyifli vakit geçirecek.
Moda partisi buluşturdu
Bettina Hakko, bayram tatilinden keyifli karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Teknede üç çocuğu Katia, Pia ve Can Hakko’yu ağırlayan Bettina Hakko’nun başka misafirleri de vardı. Pia Hakko’nun eşi Kerim Yeşil, Can Hakko’nun sevgilisi Deniz Aktaş ve Bettina Hakko’nun kardeşi Urs Machler de eğlenceli tatilin eşlikçisiydi.
Herkesin çizgili üst giydiği sevimli bir aile fotoğrafını paylaşan Bettina Hakko’nun tekneden takla atarak atladığı anları ise “maşallah” dedirtti. Oldukça sportif olan 61 yaşındaki Hakko’nun birbirinden akrobatik hareketleri, takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Bir maşallah da benden!
Bettina Hakko-Can Hakko-Kerim Yeşil-Deniz Aktas-Pia Hakko Yeşil-Katia Hakko-Urs Machler
Geleceğin sporcusu
Pop yıldızı Mustafa Sandal’ın yaz tatili devam ediyor. Önceki gün Bodrum’da görüntülenen Sandal’ın yanında sevgilisi Melis Sütşurup ve büyük oğlu Yaman vardı.
Cemiyetin ünlü ismi Ayşe Kucuroğlu, Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Tüm pandemi sürecini birlikte geçirdiği sevgilisi Alexandros Papantoniou işlerini takip etmek için Atina’ya gidince, Kucuroğlu kız arkadaşıyla tatile çıktı.
Boel’de kalan Ayşe Kucuroğlu, G Bride markasının sahibi Arzu Ayar’la tatil yaparken, onlara büyük kızı Suna Kucuroğlu da katıldı.
Önceki gün denizde yüzdükten sonra iskelede duş alırken objektife takılan Ayşe Kucuroğlu, sevgilisi Atina’dan dönene kadar kız kıza tatile devam edecekmiş.
Yaman’a öpücük yağmuru
Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman’ın yeni yaşını Bodrum’da sürpriz bir partiyle kutladı.
Bodrum Loft, modern mimarisiyle sanatı aynı çatı altında buluşturmaya devam ediyor. Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı “Loft Art Sculptville” projesinin açılışı, önceki gün düzenlenen davetle yapıldı. Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın ev sahipliği yaptığı davete iş, sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.
Karıncalar geldi
Türkiye’de ilk kez sergilenen, Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un alternatif malzemelerle ürettiği ve derin toplumsal mesajlar içeren karınca enstalasyonu “House Taken” büyük ilgi gördü. Loft Art Scuptville’de Güney Koreli heykeltıraş Seo Young Deok’un “Meditation” serisinden bir eser de yer alıyor.
Lezzetler Elia’dan
MCD Life Medya Yönetim Kurulu Başkanı Esra Oflaz, mayıs ayında ani bir karar vererek 16 yıllık eşi Ziya Güvenkaya’dan boşanmıştı. Pandeminin başında Londra’da okuyan kızını almaya giden ve orada Covid’e yakalanan işkadını, uzun süre hastanede kalarak hastalıkla mücadele etmişti.
Zor günleri geride bırakan Oflaz, şimdilerde Bodrum’da tatilin tadını çıkarıyor. Cennet Koyu’na demirli teknesinde kızı Almila ile birlikte yakın arkadaşı Senem İnal’ı ve onun kızını ağırlayan işkadını, keyifli bir gün geçirdi.
Çizgili mayosuyla fit görünen Esra Oflaz, o anları sosyal medya hesabından da paylaşarak altına şu dizeleri yazdı:
“Gün olur, alır başımı giderim, gün olur, başıma kadar mavi... Orhan Veli’den dostlarla bir deli mavi.”
İş yemeğinde buluştular
Ralf Tezman, önceki gün hem ailesini hem de dostlarını teknesinde ağırladı. Genç iş insanı, Demirciköy’de demirli teknesinde bir araya geldiği ailesiyle hasret giderdi. Önce annesiyle babası Tilda-Erol Tezman’ı ağırlayan Ralf Tezman, sonrasında kardeşi Selim Tezman’la bir araya geldi.
İş insanının bir diğer konuğu da Mehmet Dereli’ydi. Dereli ile yemek yiyip sohbet eden Tezman Ailesi’ni yan tarafta demirli teknesinden gören Raif Dinçkök de selam vermek için yanlarına uğradı.
Bu yıl tatile geç başlayan Raif Dinçkök, kendi teknesiyle koyları gezip deniz keyfi yaparken Tezmanları görünce yüzerek yanlarına gitti.
Ralf Tezman’ın karşıladığı Dinçkök, herkesle selamlaşıp sohbet ettikten sonra kendi teknesine geri döndü.
Kimonolarıyla Maçakızı’nda
Cemiyetin ünlü ismi Şebnem Çapa, Chez-Bo markasıyla bu yaz cemiyetin uğrak noktası Bodrum Maçakızı Hotel’de olacak. Çapa’nın etnik desenli kimonolarına yaz aylarında büyük rağbet oluyor. Telefonla konuştuğum Şebnem Hanım, gelen istek üzerine Maçakızı Hotel’e özel bir kimono serisini Bodrum’a getirmiş. Otelin mağazasında satışa sunulan birbirinden renkli tiril tiril kimonoların kapış kapış gideceğinden hiç şüphem yok.
Pervin Ersoy - Revna Demirören
Çağdaş Eğitim Vakfı bünyesindeki ÇEV Sanat’ın ülkemizi yurtdışında başarıyla temsil eden üstün yetenekli genç müzisyenlerin eğitimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Genç Yetenekler’ projesi, Bodrum Yaz Konseri’ni gerçekleştirdi. ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin ev sahipliğinde Borusan Otomotiv, QNB Finansbank ve Sevan Bıçakçı destekleriyle Zai Bodrum’da düzenlenen konserde, genç müzisyenler Jamal Aliyev ve Bade Daştan, konuklara eşsiz bir klasik müzik ziyafeti sundu.
Geçen yıl New York’ta düzenlenen ‘Concert Artists Guild’ yarışmasını kazanan Jamal Aliyev, Classic FM tarafından da ‘Dünyanın 30 Yaş Altı En Önde Gelen 30 Müzisyeninden Biri’ olarak seçildi.
AYAKTA ALKIŞLANDILAR
Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz’da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Geçen yıl sanat etkinlikleriyle ilgi çeken Bodrum Loft, 19 Temmuz’da Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın himayesinde yeni bir sergiye daha ev sahipliği yapacak.Bodrum Loft ve Sevil Dolmacı Art Gallery tarafından Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen açık hava heykel parkı “Loft Art Sculptville”, görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşacak. Türk ve uluslararası sanatçıların eserlerinin buluşacağı projede, 15 sanatçıya ait 28 eser yer alacak.
TÜRKİYE’DE İLK KEZ SERGİLENECEK
Projede, bir zamanlar Pablo Escobar’a ait olan “Casa Malca Tulum” otelinin çağdaş sanat koleksiyonunda eserleri yer alan Kolombiyalı sanatçı Rafael Gomezbarros’un karıncaları da var. Gomezbarros’un bugüne kadar dünyanın farklı noktalarında sergilediği karınca enstalasyonu “House Taken”, Türkiye’de Bodrum Loft’un açık hava heykel parkında yer alacak.
Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika’da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz’ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum’a getirdi.
KENDİSİ İSTANBUL’A DÖNDÜ
Le Meridien Bodrum’un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş. Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de “O Ses Türkiye Rap”te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz’da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise’nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.
Sevgililer tatilde
Geçtiğimiz günlerde 40’ıncı yaş gününü kutlayan cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, sevgilisi Taha Tatlıcı ile birlikte Bodrum’a gitti. Tatlıcı’nın teknesinde görüntülenen Benardete, bir yandan dinlenirken bir yandan da telefonla İstanbul’daki işlerinin takibini yaptı. İç mimar hizmeti sunan ünlü işkadını, aynı zamanda modacı Banu Bora ile birlikte kendi moda markasını çıkarmıştı. Bununla da yetinmeyerek catering hizmeti sunan Tabletales’e ortak olmuş ve son olarak da Hande Korgül Abut’la lüks çiçekçi Louloudis’i açmıştı. İşi başından aşkın olan Benardete, fırsat bulup tatile çıksa da işleri arkasında bırakamamış belli ki!
12 yıllık eşi Melis Çiftçi ile geçen aralık ayında anlaşmalı olarak boşanan iş dünyasının ünlü ismi Ali Gürsoy, sevgilisi Gonca Ünsal’la tatile çıktı.
ARKADAŞLARIYLA BULUŞTULAR
Gonca Ünsal’la mutlu bir beraberlik yaşayan ünlü iş insanı, Bodrum tatili sırasında objektife takıldı.
Yakın dostlarıyla birlikte vakit geçiren çift, Yalıkavak açıklarında teknede denizin keyfini çıkardı.
3 milyon TL’ye 'evet' dedi
2020’den beri Pantene’in yüzü olan ünlü oyuncu Demet Özdemir’in sözleşmesi 3 milyon liraya 2 yıl daha uzadı! Pantene Altın Kelebek Ödülleri’ne de ev sahipliği yapan Özdemir’in yeni reklam filmi, 15 gün sonra yayında olacak.
Saçlarının güzelliği, fiziği ve oyunculuğuyla sadece Türkiye’de değil, dünyada da birçok kadının idolü olan Demet Özdemir, 2020’de markanın yeni serisinin reklam yüzü olmuş ve kısa sürede satışları patlatmıştı.
Özdemir’in performansından çok mutlu olan Pantene, yeni kampanyasını da güzel oyuncuya emanet etti. 2 yıl daha uzayan sözleşme kapsamında marka, Demet Özdemir’le yakında ihtişamlı yeni bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.
Kızını arkadaşlarıyla tanıştırdı
Cemiyetin ünlü ismi Aylin Saruhan, kızı Ela’yı önceki gün arkadaşları Özge Ulusoy ve Tolga Sezgin’le tanıştırdı.
Zorlu Center’a kızıyla alışverişe gelen Aylin Saruhan, yemek yemek için Morini’ye geçince yan masadaki ikiliyle karşılaştı. Saruhan, yanlarına gidip selam verdiği Ulusoy ve Sezgin’le kızı Ela’yı da tanıştırdı. Ela ile yakından ilgilenen Özge Ulusoy, yemek bittikten sonra AVM içinde minik bir tur atarak alışveriş yaptı.
Dinlenmeyi tercih ettiler
19 yıldır Hollandalı işadamı Herman Van Alkemade ile birlikte olan Ender Mermerci, sevgilisiyle yaz tatilinin tadını çıkarıyor. Yaz sezonunu Fethiye’de açan çift, şimdilerde Bodrum’da. Geçtiğimiz gün Bodrum Loft’un iskelesinde objektife takılan ikili, gün boyu şemsiye altında dinlenmeyi seçti.
Yeni yaşını ailesiyle kutladı
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, yeni yaşını sahibi olduğu Bodrum Loft’ta ailesiyle birlikte kutladı. Kızları Pelin Akın Özalp ve Zeynep Akın, oğlu Selim Akın, gelini Dilara Akın’ın yanı sıra dünürleri ve torunlarıyla bir araya gelen Hamdi Akın, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Herkese teşekkür eden Akın, doğum günü pastasının mumlarını aile üyeleriyle birlikte söndürdü.
Tatilde de birlikteler
İstanbul’da birlikte gezen cemiyetin ünlü isimleri Serra Tokar ve Evin Şaşmaz, yaz tatilinde de ayrılmıyor. İki yakın arkadaş, Bodrum’da günlerini birlikte geçiriyor. Önceki gün Bodrum Loft’un iskelesinde objektife takılan Serra Tokar ve Evin Şaşmaz, şezlongda oturarak uzun uzun sohbet etti. Bir ara denize girip serinleyen arkadaşlar, sonrasında sohbete kaldıkları yerden devam etti.