3 hafta önce evlendiler!

Herkes çiftin sevgili olduğunu yazdı ama doğrusunu her zamanki gibi benden öğrenin: Çift, 3 hafta önce aile arasında yapılan sade bir törenle, Cem Boyner’in Cunda’daki çiftliğinde dünya evine girdi.





Bu, ikisinin de ikinci evliliği. Ayşe Boyner, 2020’de Cem Telvi’yle evlenmiş, 1 yıl sonra yollarını ayırmıştı.

Metin Anter ise merhum gazeteci Mehmet Barlas’ın kızı Eda Barlas’la 2001’de evlenmiş ve bu evlilikten iki oğlu olmuştu.

Hamileliğinin 7’nci ayında olan Ayşe Boyner’in bir erkek bebek beklediğini de öğrendim.





Böylece Metin Anter üçüncü kez erkek babası olacak.

Sağlıkla kucaklarına almaları dileğiyle...

Emlak sektörüne girdi

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Zeynep Mutlu, iş dünyasında yeni bir sayfa açtı.

Aslen sağlık sektöründe faaliyet gösteren aile işinde yer alan Mutlu, İstanbul, Dubai, Yunanistan ve Miami’deki çalışmalarını sürdürürken gelen yoğun talep üzerine emlak sektörüne adım attı. Arkadaşlarının kendisine emlak konusunda sıklıkla danıştığını söyleyen Zeynep Hanım, güçlü iş ortaklıkları ve seçkin portföyüyle sektörde iddialı olmayı hedefliyor. Hayırlı uğurlu olsun...

Yıldız gibi başlangıç

Türk basketbolunun efsane isimlerinden İbrahim Kutluay ile model Demet Şener’in oğlu Ömer Kutluay, U16 Avrupa Şampiyonası’na damga vurdu.

Milli takım formasıyla sahaya çıkan genç yıldız, İsrail karşısında 25 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek Türkiye’nin 76-65’lik galibiyetinde başrol oynadı. Genç Kutluay, henüz 16 yaşında olmasına rağmen sahadaki özgüveni ve skorer kimliğiyle dikkat çekti!

Bu yaz Büyükada’da!

Cemiyet hayatının ünlü ismi Beyza Uyanoğlu, bu yazı Büyükada’da geçiriyor. Hafta içi işten çıkar çıkmaz soluğu çocukluğunun geçtiği ada evinde alan Uyanoğlu, anne ve babasının da yaz aylarını burada geçirmeyi çok sevdiğini söyledi. Adada yıllardır değişmeyen ritüelleri var: Çocukken uğradığı midyeci ve ponçik yediği pastane hâlâ vazgeçilmezi.





Begonvillerle çevrili bahçesi ise tam bir kartpostal güzelliğinde. Uyanoğlu, begonvile dair ilginç bir bilgi de verdi: Bodrum’da begonvil aslında yokmuş! Ünlü edebiyatçı Cevat Şakir Kabaağaçlı, onu Büyükada’dan Bodrum’a götürmüş ve böylece Ege’nin sembol çiçeği olmuş!