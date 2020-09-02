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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

3. çocuk yolda

2 Eylül 2020

Cemiyetin ünlü ismi Yasemin Özilhan’dan mutlu bir haber var! 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan’la nikâh masasına oturan Yasemin Özilhan, üçüncü çocuğuna hamile.


3. çocuk yolda
2012 yılında ilk kızı Emine’yi, 2013’te de ikinci kızı Ela’yı kucaklarına alan çiftin gönlünden bu kez erkek bebek geçiyor. Ama henüz hamileliğinin başında olan Yasemin Özilhan, “Her şeyden önce sağlıklı olsun” temennisinde bulunuyor. Ben de bu temenniye katılıyor ve sağlıkla bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum.

8 yabancı galeri “ok” dedi bile!

Bu yıl 15’inci yaşını kutlayan Contemporary İstanbul’dan da haberler var! Eylül yerine aralık ayında düzenlenecek fuar, 1 hafta sürecek.
3. çocuk yolda

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonları’nda gerçekleştirilecek fuar için; Londra’dan Opera Gallery ve JD Mallat, New York’tan Emmanuel Fremin Gallery, Barselona’dan Galeria Joan Gaspar ve Johannesburg’dan Berman Contemporary’nin de aralarında bulunduğu yurtdışından 8 galeri ile şimdiden anlaşma sağlanmış.
THY, bu yıl da fuarın resmi taşıyıcısı olarak, yurtdışından fuara katılacak galerilerin hem yolcu hem kargo taşımacılığını gerçekleştirecek. Fuar 15’inci yılında da Akbank ana sponsorluğunda yapılacak. Fuarı ziyaret etme imkanı bulamayan sanatseverler için de sevindirici bir gelişme var. Fuarın dijital ortamda da sergilenmesi için çalışmalar devam ediyor.
Bu zor dönemde böyle güzel haberler yüzümüzü güldürüyor. Başta Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli olmak üzere tüm ekibi çabaları için kutluyorum.
3. çocuk yolda
Ne olacak bu Fener’in hali!

Ne olacak bu Fener’in hali? Dillere pelesenk olmuş bu söz kahvede, ev ortamında, işyerinde hatta düğün masalarında bile söylenir. Bir sohbet başlangıcı ve samimiyet kurma anahtarı olan futbol bazen zor anlar yaşatsa da en çok sevilen sohbet konumuz.
Trabzonsporlu işadamı Ali Ağaoğlu ve Sakaryasporlu Ferruh Taşdemir de katıldıkları düğünde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la aynı masaya denk geldi. Bu durum hararetli bir futbol sohbetinin kapısını açtı.
Ama masadan dışarıya gergin yüzler değil, kahkaha sesleri yansıdı...

 

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