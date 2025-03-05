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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
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3.5 hafta mağarada yaşadılar!

#Ekin Türkmen#Ulvi Kahyaoğlu#Sabahattin Yakut

Ünlü oyuncu Ekin Türkmen, başrolünü üstlendiği distopik bilim kurgu filmi “Elisa” ile festival yolculuğuna hazırlanıyor. Ancak film, yalnızca hikâyesiyle değil, Çankırı’daki devasa tuz mağarasında gerçekleşen zorlu çekim süreciyle de dikkat çekiyor.

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Sinan Sertel’in yönettiği ve Hakan Sancaktutan’ın yapımcılığını üstlendiği filmde, Ekin Türkmen’e, başarılı oyuncu Sabahattin Yakut da eşlik ediyor.

3.5 hafta mağarada yaşadılar

Nükleer felaket sonrası bir grup bilim insanının mağarada hayatta kalma mücadelesini anlatan yapım için ekip, tam 3.5 hafta boyunca mağarada ekstrem koşullarda çalışarak sınırlarını zorladı.

3.5 hafta mağarada yaşadılar

Zorlu çekimlerin ardından festival yolculuğuna hazırlanan “Elisa”, büyük ödüller için iddialı bir aday olabilir. Yeraltında geçen 3.5 haftanın ardından, ekip artık seyirci önünde parlamaya hazır!

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3.5 hafta mağarada yaşadılar

Sanat ve bilim buluştu

3.5 hafta mağarada yaşadılar

Türkiye Obezite Araştırma Derneği, 4 Mart Dünya Obezite Günü’nde obezite krizine dikkat çekmek için etkinlik düzenledi. Lilly Türkiye’nin desteği ve Decollage Art Space iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, çağdaş medya sanatçısı Hakan Yılmaz’ın, obeziteli bireylerin deneyimlerinden ilham alarak oluşturduğu “FLUX” adlı dijital enstalasyonu sanatseverle buluştu. Küratörlüğünü Orkide Arya Akkoç’un üstlendiği eser, obezitenin yalnızca fiziksel bir durum olmadığını vurgularken, Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Yumuk ise obezitenin sistemik bir sağlık sorunu olduğunu belirterek, hastalığın ciddiyetine dikkat çekti.

Kadınlar Günü sergiyle kutlandı

3.5 hafta mağarada yaşadılar

Ünlü sanatçı Emre Ertürk’ün küratörlüğünde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Amazon Kadınlar” sergisi, CVK Park Bosphorus Hotel ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. TOÇEV yararına düzenlenen sergide, 10 çağdaş kadın sanatçının eserleri satışa sunularak kız çocuklarının eğitimine destek sağlandı. Serginin açılışına sanat, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katılırken, Emre Ertürk’ün dostu, aktivist Meera Gandhi de geceye anlam kattı. Ayrıca, kadınların eğitime erişimine sağladıkları katkıdan dolayı Ebru Uygun ve Emre Ertürk, Giving Back ödülüyle onurlandırıldı.

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Mücevher daveti

3.5 hafta mağarada yaşadılar

Sanat ve zanaatı buluşturan Panghia, ilk koleksiyonunu Rixos Otel Tersane’de seçkin davetlilerin katılımıyla tanıttı. Ferhan Geylan’ın öncülüğünde, Gizem ve Ali Geylan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanda, markanın yenilikçi malzemelerle hazırladığı mücevher koleksiyonu büyük beğeni topladı. Koleksiyonun ilham kaynakları ve tasarım süreçlerinin paylaşıldığı etkinlikte, davetliler markanın zamansız estetik anlayışını yakından keşfetme fırsatı buldu. İlk koleksiyonuyla dikkat çeken marka, gelecekteki projeleriyle de şimdiden merak uyandırıyor.

 

#Ekin Türkmen#Ulvi Kahyaoğlu#Sabahattin Yakut
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