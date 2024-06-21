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27 Haziran’da evleniyorlar!

#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Mehmet Üstündağ

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş’ın, 3 yıldır birlikte olduğu modacı sevgilisi Zeynep Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlenme teklif ettiğini ben yazmıştım hatırlarsanız. Hayranlarını sevindiren bu haberin ardından çiftin düğün detayları da nihayet belli oldu.

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Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, 27 Haziran Perşembe akşamı Alaçatı’da dünya evine girecek. Çiftin düğünü, Alaçatı’nın gözde mekânlarından biri olan Yeniyer Alaçatı’da yapılacak.

27 Haziran’da evleniyorlar

Hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ederken, düğüne sanat ve moda dünyasından birçok ünlü ismin katılması bekleniyor. Özellikle Sarıtaş’ın rol aldığı projelerden tanıdığımız birçok oyuncu arkadaşı mutlu günlerinde çifti yalnız bırakmayacaktır. Ben de çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum.

27 Haziran’da evleniyorlar

Bayramda Kıbrıs’ı salladı!

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül, bayramda Kıbrıs’ta verdiği konserle adeta fırtına estirdi. Lord’s Palace’ta düzenlenen konserde, 500 kişilik mekâna tam 800 kişi zor sığdırıldı.

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27 Haziran’da evleniyorlar

Konserin yoğun ilgi görmesi nedeniyle en az 300 kişi otelde yer bulamadı. Bu durum karşısında otel yönetimi, misafirlerin bir kısmını başka otellerde ağırlamak zorunda kaldı. Lord’s Palace’ın müdürü Halil Yıldız, konsere Avrupa, Amerika, İran, Azerbaycan, Irak ve Dubai’den birçok hayran katıldığını söyleyerek, “Kıbrıs uzun zamandır böyle bir organizasyon görmedi” dedi.

27 Haziran’da evleniyorlar

#Tolga Sarıtaş#Zeynep Mayruk#Mehmet Üstündağ
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