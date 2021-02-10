22 Şubat’ta evleniyorlar

Mustafa Sandal’ı takipten çıkaran Emina Jahovic, önceki gün yine kafaları karıştırdı! Sandal’ın sevgilisiyle fotoğraf paylaşmasının ardından Jahovic de bir story atarak eski eşini etiketledi ve öpücük gönderdi.

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic cephesinde sular durulmuyor. 10 yıllık evlilik ve 2 çocuktan sonra 2018 yılında yollarını ayıran ikili, çocuklarının hatırı için ilişkilerini medeni bir şekilde yürütmeye çalışıyor. Ancak arada küçük kıskançlıklar da olmuyor değil! 1 yıllık ayrılıktan sonra Mustafa Sandal’ın eski sevgilisi Melis Sütşurup ile yeniden bir araya gelmesi, eski eşlerin arasını açmıştı.



Yaz başında yaşanan bu hadisenin ardından Emina Jahovic’in Melis Sütşurup’u kıskandığı için Mustafa Sandal’ı takipten çıkardığı söylenmişti. O dönem yaptığı bir açıklamayla Mustafa Sandal için “Benim çocuklarımın babası ama birbirimizi takip etmek zorunda değiliz, birbirimizi övmek zorunda değiliz, o hikaye benim hayatımda gerçekten bitti” diyen Jahovic, önceki gün yaptığı bir paylaşımla kafaları yeniden karıştırdı!

Mustafa Sandal’ın sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşıp altına “Sen yeter ki hep böyle bak” diye yazması belli ki Emina Jahovic’i yeniden sinirlendirdi. Bu paylaşımının hemen ardından çocuklarıyla Mustafa Sandal’ın şarkısını dinlerken Instagram’da ‘hikaye’ atıp Sandal’ı etiketlemesini oldukça manidar buldum. Jahovic şimdi muhtemelen aynı açıklamaları yapıp “çocuklarım için” diyecektir ama ben biraz kıskançlık kokuları aldım sanki...



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