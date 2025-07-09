2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

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Bodrum’daki lüks villasında her yıl olduğu gibi bu yaz da büyük bir tadilat başlatan Pekkan, evinin havuzundan salonuna, mutfağından dış cephesine kadar neredeyse her köşesini yeniliyor.

Tadilat için kesenin ağzını açan sanatçının, yaklaşık 2 milyon TL harcadığını öğrendim. Ev tamamlandığında ise sanatçının geleneksel hale gelen “Yaz Partisi” için hazırlıklara başlayacağı konuşuluyor. Pekkan’ın yakın dostlarını ağırlayacağı bu özel gecede belli ki yine şıklık ve zarafet ön planda olacak!

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Yazın ritmi

The Bodrum Edition, temmuz ayını dolu bir takvimle karşılıyor. 11-13 Temmuz’da Art Weekend & Bohemian Aura Partisi, 18-20 Temmuz’da Sürdürülebilir Moda Haftası, 19 Temmuz’da ünlü eğitmen Akın Akman ile spor buluşması, 20 Temmuz’daki Chill Out Festivali ve 25 Temmuz’da Theory X Partisi kapsamında Kadebostany & Sezer Uysal performansı öne çıkan etkinlikler arasında.

Şarkının duygusal hikâyesi ortaya çıktı!

Sezen Aksu’nun “Ey Aşk” ve Cenk Eren’in “Gözlerin” adlı şarkıları Spotify’da en çok dinlenenler listesine girdi. Benim de döne döne dinlediğim iki şarkı... Özellikle “Gözlerin” hem sözleriyle hem de hikâyesiyle yürek burkuyor. Zaten şehrin dört bir yanı afişleriyle donatılmış! Aslında şarkı eski ama yeniden hayat bulmuş; yeni bir düzenlemeyle...





Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tamer Özkan’a ait olan şarkının yazılma hikâyesi ise müthiş! Yıllar önce hastanede tedavi gören Cenk Eren’i ziyarete giden Aysel Gürel, onun gözlerine bakarak bu sözleri oracıkta yazmış ve kendisine hediye etmiş. “Gözlerine şarkı yazdım bu gece” dizeleri işte o hastane odasında doğmuş!

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İlk sergisi Bodrum’da

Dünyaca ünlü sanat galerisi Almine Rech, Türkiye’deki ilk sergisiyle bu yaz Bodrum Loft’ta sanatseverlerle buluşuyor!

Paris, New York, Londra gibi sanat başkentlerinden sonra şimdi de Bodrum’da açılacak olan ‘I Was Here’ sergisi, 9 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Artsa Danışmanlık kurucusu Selcan Atılgan küratörlüğünde gerçekleşecek sergide dünyaca ünlü 5 sanatçının 7 eseri yer alıyor.



