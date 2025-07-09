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Mehmet Üstündağ
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2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

#Ajda Pekkan#Bodrum#Sezen Aksu

Süperstar Ajda Pekkan, yaz sezonunu yine kendine yakışır bir şekilde karşılamaya hazırlanıyor!

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Bodrum’daki lüks villasında her yıl olduğu gibi bu yaz da büyük bir tadilat başlatan Pekkan, evinin havuzundan salonuna, mutfağından dış cephesine kadar neredeyse her köşesini yeniliyor.

2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

Tadilat için kesenin ağzını açan sanatçının, yaklaşık 2 milyon TL harcadığını öğrendim. Ev tamamlandığında ise sanatçının geleneksel hale gelen “Yaz Partisi” için hazırlıklara başlayacağı konuşuluyor. Pekkan’ın yakın dostlarını ağırlayacağı bu özel gecede belli ki yine şıklık ve zarafet ön planda olacak!

2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

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Yazın ritmi

The Bodrum Edition, temmuz ayını dolu bir takvimle karşılıyor. 11-13 Temmuz’da Art Weekend & Bohemian Aura Partisi, 18-20 Temmuz’da Sürdürülebilir Moda Haftası, 19 Temmuz’da ünlü eğitmen Akın Akman ile spor buluşması, 20 Temmuz’daki Chill Out Festivali ve 25 Temmuz’da Theory X Partisi kapsamında Kadebostany & Sezer Uysal performansı öne çıkan etkinlikler arasında. 

2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

Şarkının duygusal hikâyesi ortaya çıktı!

Sezen Aksu’nun “Ey Aşk” ve Cenk Eren’in “Gözlerin” adlı şarkıları Spotify’da en çok dinlenenler listesine girdi. Benim de döne döne dinlediğim iki şarkı... Özellikle “Gözlerin” hem sözleriyle hem de hikâyesiyle yürek burkuyor. Zaten şehrin dört bir yanı afişleriyle donatılmış! Aslında şarkı eski ama yeniden hayat bulmuş; yeni bir düzenlemeyle...

2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

Sözleri Aysel Gürel’e, müziği Tamer Özkan’a ait olan şarkının yazılma hikâyesi ise müthiş! Yıllar önce hastanede tedavi gören Cenk Eren’i ziyarete giden Aysel Gürel, onun gözlerine bakarak bu sözleri oracıkta yazmış ve kendisine hediye etmiş. “Gözlerine şarkı yazdım bu gece” dizeleri işte o hastane odasında doğmuş!

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2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

İlk sergisi Bodrum’da

Dünyaca ünlü sanat galerisi Almine Rech, Türkiye’deki ilk sergisiyle bu yaz Bodrum Loft’ta sanatseverlerle buluşuyor!

2 milyonluk yaz partisi hazırlığı

Paris, New York, Londra gibi sanat başkentlerinden sonra şimdi de Bodrum’da açılacak olan ‘I Was Here’ sergisi, 9 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak. Artsa Danışmanlık kurucusu Selcan Atılgan küratörlüğünde gerçekleşecek sergide dünyaca ünlü 5 sanatçının 7 eseri yer alıyor.

2 milyonluk yaz partisi hazırlığı


 

#Ajda Pekkan#Bodrum#Sezen Aksu
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