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Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
Mehmet ÜstündağYazarın Tüm Yazıları

2 aylık değil 1 yıllık aşk

#Cem Hakko#Ronit Gülcan#Merve Mermer

1 yıl önce eşi Ronit Gülcan’dan boşanan Cem Hakko’nun yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Herkesin “2 aydır birlikteler” dediği aşkı biraz kurcaladım ve yeni bilgilere ulaştım! Sonda söyleyeceğimi hemen söyleyeyim; çift 2 aydır değil, 1 yıldır birlikte! Bunu nasıl öğrendiğime gelince...

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Nazlı Kayaaslan, adını 10 yıl önce katıldığı bir moda yarışmasıyla duyurmuş. Bir kız çocuğu olan Kayaaslan, şimdilerde ‘stil danışmanı’ olarak biliniyor. Sosyal medyada da bir iyi bir takipçi kitlesi var. Hesabını incelediğimde bazı fotoğraflar dikkatimi çekti.

2 aylık değil 1 yıllık aşk

Bu kareleri, Pia ve Can Hakko’nun hesabındaki fotoğraflarla karşılaştırdığımda, bunların Cem Hakko’nun Bolu’daki dağ evinde çekildiğini anladım. “Güzel bir gün” yorumu ve kalp emojisiyle paylaşılan fotoğrafların tarihi 29 Şubat 2024!

2 aylık değil 1 yıllık aşkCem Hakko ve Ronit Gülcan ise 31 Ocak 2024’te boşanmıştı. 1 ayda tanışıp, dağ evine götürecek kadar samimiyeti ilerletmişler belli ki. Ya da bir başka ihtimal; zaten daha önce tanışıyorlardı ve belki de boşanma sebebi buydu... Söz konusu, Türkiye’nin en güçlü patronlarından biri olunca, kimse ser verip sır vermiyor doğal olarak! Bu kadarını öğrenemedim ama tek bir şey öğrendim, o da Cem Hakko’nun çok âşık olduğunu...

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2 aylık değil 1 yıllık aşk

Umut dolu yeni yıl mesajı

Academic Group Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, yeni yıl mesajıyla 2025’e dair umutlarını dile getirdi. Kavak, “Öncelikle sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Hedeflerin büyütüldüğü, başarıların taçlandığı ve güzel anılarla hatırlanacak bir yıl olsun” dedi. Prof. Dr. Kavak, dünya barışı ve ülke refahına olan inancını vurgulayarak, “Çocuklarımızın gözlerinin umutla parladığı bir yıl olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. Ben de bu dileklere tüm kalbimle katılıyorum.

2 aylık değil 1 yıllık aşk

Aslan’la tatile çıktı

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Mimar Merve Mermer, yeni yıl tatili için Amerika’ya uçtu. Geçtiğimiz günlerde oğlu Aslan’ın birinci yaşını kutlayan ünlü mimar, havalimanında objektiflere yansıdı. Uzun bir tatille yılın yorgunluğunu atmayı planlayan Mermer, Amerika’da hem dinleneceğini hem de yeni projeler için ilham toplayacağını belirtti. Merve Mermer, dönüşte İstanbul’daki projelerine ve sosyal sorumluluk çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

2 aylık değil 1 yıllık aşk

3 bin kişiyi coşturdu!

Espressolab, 2025’i karşılamak için düzenlediği yılbaşı partisinde misafirlerine eğlence dolu bir gece yaşattı. Türk Telekom Prime Espressolab Roastery’de gerçekleşen etkinlikte sahne alan ünlü şarkıcı Mert Demir, enerjik performansıyla müzik ziyafeti sundu. Parti, Bredie ve This is İnanç’ın performanslarıyla başlarken, Mert Demir’in sahne almasıyla coşku zirveye ulaştı. Dans gösterileri, karikatür portre çizimi ve yılbaşı temalı etkinliklerin yer aldığı geceye yaklaşık 3 bin kişi katılarak yeni yılı Espressolab’in sıcak atmosferinde karşıladı.

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2 aylık değil 1 yıllık aşk
 

 

#Cem Hakko#Ronit Gülcan#Merve Mermer
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