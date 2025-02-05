14 Şubat’ta Ebru Gündeş’i dinlemek 100 bin TL!

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Lüksün sınırlarını zorlayan bu geceye katılmak, tam anlamıyla bir yatırım gerektiriyor! Sanatçıyı en önden izlemek isteyenlerin 100 bin TL’yi gözden çıkarması gerekiyor. Bilet fiyatları ise sahneye yakınlığa göre değişiyor. Arkaya doğru sırasıyla 90 bin TL, 80 bin TL, 70 bin TL, 55 bin TL, 45 bin TL ve 20 bin TL gibi fiyat seçenekleri bulunuyor.

Dudak uçuklatan bu fiyatlara tabii ki damakları şenlendirecek rafine bir menü de dahil. Misafirleri soğuk başlangıçlardan ızgara bonfileye, kalpli çikolatalı pastadan sınırsız içeceklere kadar zengin bir menü bekliyor. Romantik bir gece için küçük bir servet harcamayı göze alan çiftler,

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14 Şubat’ı Ebru Gündeş ile birlikte kutlama ayrıcalığına sahip olacak...

Sürpriz kutlama

İş dünyasının tanınan isimlerinden Sinan Kosif, 46. yaşını aile üyeleriyle birlikte kutladı. Kosifler Otomotiv’de gerçekleşen sürpriz kutlamada, babası Süleyman Kosif, kardeşi Cihan Kosif, amcası Selim Kosif ve kuzenleri Hakan ve Hilal Kosif bir araya geldi.

Aile içinde samimi bir atmosferde gerçekleşen kutlamada, Sinan Kosif için özel olarak hazırlanan doğum günü pastası kesildi. Sürpriz organizasyon karşısında şaşıran Kosif, mutluluğunu gizleyemedi. Sevdikleriyle bir araya gelmenin kendisi için en değerli hediye olduğunu dile getiren Kosif, ailesine bu anlamlı sürpriz için teşekkür etti. Ben de başarılı iş insanının nice mutlu yıllar diliyorum…

İddialı yapım sanatseverle buluşuyor





Avustralyalı oyun yazarı Kendall Feaver’ın ödüllü oyunu “Çoğunlukla Bazen”; Barış Gönenen rejisi ile sahnede. Başarılı oyuncular Selen Uçer, İdil Yener, Sena Kurdoğlu ve Ulaşcan Kutlu’nun yer aldığı oyun; 11 Şubat’ta Ara Sahne’de ve 21 Şubat’ta Atlas 1948 Sineması’nda sahnelenecek.

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H6 ACT ve Ara Sahne yapımı olan oyunun merkezinde sekiz yaşında babasını kaybeden ve psikiyatri biliminin gölgesinde büyüyen Anna var. 18 yaşına geldiğinde, kendisini iyileştirdiği iddia edilen sistemle yüzleşiyor. Ama bir insanı gerçekten ne iyileştirir? İlaçlar mı, terapi mi, yoksa bizzat hayatın kendisi mi? İşte bu sorular oyunun temelini oluşturuyor. Kendini ve geçmişini sorgulamak isteyenler için kaçırılmayacak bir yapım!

Ocakbaşı kültürüne modern dokunuş





İstanbul Yeşilköy’deki Müstakil 22 Ocakbaşı, geleneksel ocakbaşı kültürünü sanat ve tasarımla buluşturarak kısa sürede dikkat çekmeyi başardı. Fener Barlık’ın öncülüğünde, ünlü mimar Abdullah Burnaz’ın dokunuşlarıyla tasarlanan mekân, klasik ocakbaşı anlayışından uzak, modern ve şık bir atmosfer sunuyor. Mutfakta ise ünlü şef Murat Bozok, özgün lezzetleriyle misafirlerini ağırlıyor. 50 kişilik VIP odaları sayesinde özel davetler için de tercih edilen Müstakil 22, iş dünyasından siyasetçilere ve futbolculara kadar geniş bir müdavim kitlesine sahip.