10 günde evlendiler

Sevgilisi Mehmet Dinçerler’in kardeşinin düğününde kayınvalidesi ve görümceleriyle karşılıklı oynayan Hadise, 27 Nisan’daki kendi düğünü için de hazırlıklara başladı.

Geçtiğimiz hafta sevgilisi Mehmet Dinçerler’in evlenme teklifine “evet” diyen Hadise, düğün hazırlıklarına başladı! Hafta sonu Dinçerler’in kız kardeşi Tuğba Dinçerler’in düğününe katılan ve sevgilisinin ailesiyle samimi görüntüler veren Hadise’nin ‘istenmeyen gelin’ olduğu yönündeki iddialar böylece yalanlanmıştı.

Müstakbel kayınvalidesi ve müstakbel görümceleriyle birlikte düğünde karşılıklı oynayan güzel şarkıcı, annesi Gülnihal Açıkgöz ve kardeşi Derya Açıkgöz’ü de düğüne götürerek, Dinçerler Ailesi’yle tanıştırmıştı.

Öğrendiğime göre Hadise ve Mehmet Dinçerler, bir an önce evlenmek için kolları sıvamış. 27 Nisan’da bahar düğünü yapmak isteyen çift, ailelerinden de onayı aldıktan sonra hazırlıkları hızlandırmış.

Şimdi herkes nefesini tuttu, Hadise’nin gelinliği bekliyor. Malum, güzel şarkıcı sahne kıyafetlerinde hep dünyaca ünlü modacıların tasarımlarını tercih ediyor. Gelinliğinde de stil çıtasını düşürmeyecektir.

14 Şubat’ta sahnede

Üniversitede opera okuyan ardından İzmir’deki Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Elçin Sangu, uzun aradan sonra Ahmet Sami Özbudak’ın kaleme aldığı “Şehirde Kimse Yokken” oyunuyla yeniden tiyatro sahnesinde. Zorlu PSM’nin kendi prodüksiyonu olma unvanını taşıyan ilk tiyatro oyunu “Şehirde Kimse Yokken”, 14 Şubat’ta prömiyerini gerçekleştirmek için geri sayıma başladı. Ödüllü oyunların yönetmeni Lerzan Pamir’in rejisiyle izleyici karşısına çıkacak olan eserde, Sangu’nun yanı sıra Metin Coşkun, Elif Ürse, Kerem Arslanoğlu ile Ersin Arıcı’nın yer alıyor.