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1 haftada bitti

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar

Kurban Bayramı tatilinde Çeşme’de birlikte görüntülenen Rıza Kocaoğlu ve Deniz Işın’ın ilişkisi sadece 1 hafta sürmüş.

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Bu sezon Kanal D’nin büyük ses getiren “İnci Taneleri” dizisinde ‘Nusret’ karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu, dizinin sezon finali yapmasının ardından soluğu Çeşme’de almıştı. Her yaz Çeşme’de tatil yapan ünlü oyuncu, Kurban Bayramı tatilinde de Çiftlikköy Plajı’nda deniz sezonunu açmıştı. Fakat ünlü oyuncu yalnız değildi. Yanında güzel oyuncu Deniz Işın vardı.

1 haftada bitti

Çok geçmeden ikilinin birlikte olduğu ortaya çıktı. Hayranları, “yılın aşkı mı acaba” diye düşünedursun, öğrendiğime göre çift çoktan ayrılmış bile. Daha önce ve sonrasında hiç birlikte görüntü vermeyen ikilinin aşkı, sadece 1 hafta sürmüş! İkilinin neden ayrıldığına dair bir bilgi yok ama her ikisi de yoğun bir sezondan çıktı ve yazı kendilerine konsantre olarak geçirmek istiyorlar belli ki... Yaşandı bitti, hızlıca diyelim...

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Yaza ‘merhaba’ dediler

Oyuncu Didem Balçın’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte ünlü isimler, Op. Dr. Yücel Sarıaltın’ın kurucusu olduğu Lovest Clinic’te yaza “merhaba” dediler.

1 haftada bitti

Klinik, yeni ürünlerini ve hizmetlerini tanıttığı etkinlikte, ünlü oyunculara ürünleri deneyimleme imkânı sundu. Klinik bahçesinde gerçekleşen davette DJ’in müzikleriyle eğlence akşam saatlerine kadar sürdü. Op. Dr. Yücel Sarıaltın da konuklarına teşekkür etti.

Adnan Şen’den annesine anlamlı anı

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Adnan Şen, 2018 yılında vefat eden annesi Bente Şen’in anısını yaşatmak için anlamlı bir adım attı.

1 haftada bitti

Ünlü iş insanı, aslen Danimarkalı olan annesi için Karayipler’deki Sint Maarten Adası’nda küçük bir deniz kızı heykeli yaptırdı. Deniz kızı, Danimarka’nın sembolü biliyorsunuz. Adnan Şen’in bu adada inşaat yatırımları var. Burada bir site yaptıran Şen, inşaatın bitiminin ardından heykeli siteye yerleştirecek. Annesinin yüzünü heykele koyduran iş insanı, heykelin bitmiş halini görünce duygusal anlar yaşadı.

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1 haftada bitti

Tam yaz şarkısı

Kendine has tarzıyla bilinen Ebru Keskin, “Salla” adlı kıpır kıpır şarkısıyla hayranlarının karşısında. Farklı sound’ları ve başarılı klipleriyle dikkat çeken Keskin, daha önce “Wobble” ve “Hey Mama” ile de farkını ortaya koymuş ve viral etki yaratmıştı.

1 haftada bitti

Batı sözleriyle Türk sentezlerini birleştirerek Roman havasından Ankara havasına kadar farklı dünyaları dinleyicilere sunmuştu. Söz ve müziği Ebru Keskin’e, düzenlemesi genç yetenek DJ ve aranjör Acnatro’ya ait olan “Salla”nın klibinin yönetmenliğini ise Yusufcan Özbilen üstlendi.

 

#Mehmet Üstündağ#Kelebek#Yazar
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