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Mehmet Üstündağ

Mehmet Üstündağ

mustundag@hurriyet.com.tr

1.5 yıldır avukatıyla aşk yaşıyor

23 Temmuz 2020

88 yaşındaki Kemal Gülman’ın Eskişehir ve Monako’da birlikte görüntülendiği genç sevgilisinin, boşanma davasına bakan avukat Eda Cideli olduğu ortaya çıktı! Ünlü işadamının kendisinden 58 yaş küçük avukatıyla 1.5 yıldır aşk yaşadığı iddia ediliyor.

1.5 yıldır avukatıyla aşk yaşıyor

Son yılların en büyük ve en çekişmeli boşanma davalarından biri, Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında tam 7 yıldır devam ediyor.
Feryal Gülman, eşinin kendisini 22 yaşındaki genç bir kadınla aldattığını söyleyerek boşanma davası açmış, 200 milyon lira tazminat talep etmişti.
Gülman Group’un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Feryal Hanım, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti.
Kemal Gülman ise iddiaları reddederek, eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı.

ÖPÜCÜĞE BOĞDU

Davalar 7 yıldır sonuçlanmadı ama Kemal Gülman çoktan başka bir aşka yelken açtı.
Ünlü işadamı gönlünü boşanma davasına bakan 30 yaşındaki avukat Eda Cideli’ye kaptırdı.
1.5 yıldır birlikte oldukları konuşulan Kemal Gülman ve Eda Cideli, bir süre önce hem Eskişehir’de hem de Monako’da birlikte görüntülenmişti.
Sevgililer önceki gün de Bodrum’da objektife takıldı.
Cennet Koyu’na demirlediği lüks teknesinde Eda Cideli’yle tatil yapan Kemal Gülman, sevgilisini sık sık öpücüklere boğarak aşkını gözler önüne serdi.

INSTAGRAM’INI KAPATTI

Bu arada müvekkiliyle aşk yaşayan Eda Cideli’nin özellikle sosyal medyada aldığı tepkiler üzerine Instagram hesabını kapattığını da belirteyim.

1.5 yıldır avukatıyla aşk yaşıyor

Kemal Gülman ve Eda Cideli, geçtiğimiz mart ayında ünlü işadamının Monako’daki evine gitti. Çift önce Nice Havalimanı’nda, ardından İstanbul Havalimanı’nda birlikte görüntülendi.

1.5 yıldır avukatıyla aşk yaşıyor

Kemal Gülman, Monako seyahati öncesi Eskişehir’de de Eda Cideli ile objektiflere yakalanmıştı.

Geç gelen balayı

Beşiktaş Spor Kulübü’nün eski yöneticilerinden Emir Tamer, geçen yıl Hotel Les Ottomans’da düzenlenen törenle Ayça Tamer’le nikâh masasına oturmuştu. 

Çift, iş yoğunlukları nedeniyle balayını ertelemek zorunda kalmıştı. Kızları Defne’nin doğumuyla büyük mutluluk yaşayan Tamer çifti, gecikmeli balayına minik bebekleriyle birlikte çıktı. Bodrum’a giden aile, şimdilerde Maçakızı Hotel’de tatilin keyfini çıkarıyor.

1.5 yıldır avukatıyla aşk yaşıyor

Romantik kutlama

Genç işadamı Ömer Gürsoy, 3 yıl önce Çırağan Sarayı’nda dillere destan bir düğünle evlendiği Gökçe Gürsoy’la evlilik yıldönümlerini romantik bir Instagram paylaşımıyla kutladı. Yaşadığı paraşüt kazasından sonra birçok kez ameliyat olan ve ağır bir tedavi süreci geçiren Gürsoy, bu zorlu dönemi eşinin büyük desteğiyle atlatmıştı. Sosyal medyadaki paylaşımlarında sık sık eşine olan aşkını dile getiren Ömer Gürsoy, evlilik yıldönümlerini de “3’üncü yılımız. Seni çok seviyorum aşk” mesajıyla kutladı. Ben de çifti kutluyor ve Allah nazardan saklasın diyorum...

1.5 yıldır avukatıyla aşk yaşıyor

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