1.5 milyon dolara villa aldı

Melis Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu saat koleksiyonuna iki Patek Philippe daha ekledi.

Mustafa Sandal’la haziran ayında nikâh masasına oturmaya hazırlanan Melis Sütşurup, bir yandan çeyiz düzerken bir yandan da saat koleksiyonuna yeni parçalar ekliyor.





Ciddi bir saat koleksiyonu olduğunu öğrendiğim Sütşurup, milyonluk parçaların olduğu koleksiyonuna iki Patek Philippe daha eklemiş.

Sosyal medya paylaşımlarından gördüğüm kadarıyla saatlerden biri Nautilus 5980 modeli ve fiyatı yaklaşık 3 milyon lira. Diğeri de Nautilus 7118, onun fiyatı da yaklaşık 1.5 milyon lira. Yüksek saatçiliğin en önemli temsilcisi olan Cenevre merkezli Patek Philippe, her saat tutkunun radarında olan bir marka. Seçkin bir koleksiyon oluşturan Melis Sütşurup da iki yeni model daha alarak “Patek” koleksiyonunu üçlemiş.

Doğum gününü birlikte kutladılar

Bir süredir eşi Uğur Akkuş’un işleri nedeniyle Los Angeles’ta bulunan Ebru Şallı, yakın arkadaşı Begüm Şen’in yeni yaşını keyifli bir yemekte kutladı. Birlikte yemek yiyerek minik bir kutlama yapan ikili, pozlarını sosyal medyadan paylaştı. Arzu Sabancı da bir paylaşım yaparak İstanbul’dan Begüm Şen’in yeni yaşını kutladı. Ben de kendisine nice güzel yıllar diliyorum...