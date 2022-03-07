Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla sayısız hayal kırıklığı yaşıyoruz...
Afrika kökenli insanların trenlerden indirilmesine...
Polonya sınırına giden Türk vatandaşların kapılardan içeri alınmamasına...
Putin’in heyetini müzakerelere gönderip tüm şartlarının yerine getirilmesi isteğine...
NATO, ABD ve AB ile İngiltere’nin savaşın ortasında dahi diplomatik bir üslup kullanmasına...
Ve finansal yaptırımlarla dünya kamuoyunu oyalamasına...
*
Ukrayna’dan milyonlarca sivil ülkesini terk ederken başka ülkelerden savaşçı istenmesine dahi şahit oluyoruz...
En büyük hayal kırıklığımız da Çeçenler oldu...
İkiye ayrılan Çeçenler’in bir kısmı Ukrayna saflarında diğer kesim ise Rusya tarafında savaşa katılıyor...
Yıllarca gözyaşı döktüğümüz, yardım ettiğimiz, acılarına ortak olduğumuz ve günlerce uyumadığımız Çeçenistan şimdi ikiye bölünmüş...
Putin sayesinde iktidar koltuğuna oturtulan Ramazan Kadirov yeni bir skandala daha imza atıyor...
Bu yaman çelişkiyi anlamakta zorlanıyoruz...
*
Daha önce de Rus uçağının düşürülmesi ve Cahar Dudayev Parkı’nın açılmasına tepki gösteren Kadirov terör örgütü PKK’nın ele başı APO’nun adını verecekleri bir parkı Çeçenistan’da açabileceklerini söyleyerek Türkiye’yi tehdit etmişti...
Bu ülke ise Çeçenistan’ı hiç yalnız bırakmamıştı...
Kadirov, tarihine ve milletine ihanet ediyor.
*
Hak, hukuk ve insanlıktan uzaklaşanlar da bir gün kendi yalnızlıklarına mahkûm olacak...
Yüzyıllık Yalnızlık-III
Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasıyla sayısız hayal kırıklığı yaşıyoruz...
Afrika kökenli insanların trenlerden indirilmesine...
Polonya sınırına giden Türk vatandaşların kapılardan içeri alınmamasına...
Putin’in heyetini müzakerelere gönderip tüm şartlarının yerine getirilmesi isteğine...
NATO, ABD ve AB ile İngiltere’nin savaşın ortasında dahi diplomatik bir üslup kullanmasına...
Ve finansal yaptırımlarla dünya kamuoyunu oyalamasına...
*
Ukrayna’dan milyonlarca sivil ülkesini terk ederken başka ülkelerden savaşçı istenmesine dahi şahit oluyoruz...
En büyük hayal kırıklığımız da Çeçenler oldu...
İkiye ayrılan Çeçenler’in bir kısmı Ukrayna saflarında diğer kesim ise Rusya tarafında savaşa katılıyor...
Yıllarca gözyaşı döktüğümüz, yardım ettiğimiz, acılarına ortak olduğumuz ve günlerce uyumadığımız Çeçenistan şimdi ikiye bölünmüş...
Putin sayesinde iktidar koltuğuna oturtulan Ramazan Kadirov yeni bir skandala daha imza atıyor...
Bu yaman çelişkiyi anlamakta zorlanıyoruz...
*
Daha önce de Rus uçağının düşürülmesi ve Cahar Dudayev Parkı’nın açılmasına tepki gösteren Kadirov terör örgütü PKK’nın ele başı APO’nun adını verecekleri bir parkı Çeçenistan’da açabileceklerini söyleyerek Türkiye’yi tehdit etmişti...
Bu ülke ise Çeçenistan’ı hiç yalnız bırakmamıştı...
Kadirov, tarihine ve milletine ihanet ediyor.
*
Hak, hukuk ve insanlıktan uzaklaşanlar da bir gün kendi yalnızlıklarına mahkûm olacak...