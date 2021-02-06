- Yukarısı ne kadar yukarıda?

Ve her yıl yayınladıkları raporlara göre bu rakam daha artıyor...
Koronavirüs ile başlayan karantina günlerinde ise durum gittikçe kötüleşiyor...
Ve her gün 10 bin çocuk açlıktan ölüyor...
*
Diğer yandan ise trilyonlarca dolar silahlara gidiyor...
Güvenlik gerekçesiyle harcanan paraların yüzde biri dahi açlıkla savaşan insanlara yardım amacıyla gönderilmiş olsaydı belki çocuklar ölmezdi...
Savaşların esiri olmuş büyükler...
Ya çocuklar?
Ve tüm krizlerin çözüldüğü adres olma özelliğini de...
Yükünü paylaşmıyor...
Yetkilerini de...
*
Yeni bir partiyle politikaya başlayan siyasiler ise eskilerini yanında götürmeye gerek duymayan bir anlayışa sahip...
Bir günde her şeyi unutabiliyor...
Aklımıza, “Gidenler mi yoksa kalanlar mı suçlu?” sorusu geliyor...
Çizgi dışına çıkarılan ya da çıkanlar kendi kişisel gerekçelerini buluyor...
Anamur muzu yerine Latin Amerika’dan muz ithal ediliyordu...
Ve daha çok sayıda gıda ürünleri...
Ya şimdi?
İthalat çılgınlığına devam ediyoruz...
2019 rakamlarına göre:
- İthalat 219 milyar dolar...
- İhracat 169.5 milyar...
Dış ticaret açığı ise 50 milyar dolar...
Kar yağıyor bir yerlerde...
Birileri ekmeğini eve götürebilmenin peşinde...
Birileri evde oturarak para kazanıyor olabilir, birikimlerini harcayabilir ama birileri ise evde kalarak para kazanamıyor ve faturaları ödenmiyor...
Behçet Necatigil’in “Gündelik korkuların çökerttiği evlerde” deyişi gibi yaşayanlar var...
Virüs yüzünden her gün yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor...
Her eve hüzün çöküyor kış günlerinde...
*
Yüz yüze eğitim yapmayan özel okullar dahi yıllık ücretlerinden bir kuruş aşağı fiyat indirmiyor...
Ne aklınıza gelir, dargınlığım...” diyen Prof. Dr. Ahmet Tevfik Ozan da içimizdeki ağaçlardan biriydi...
Bir baharı daha göremeden sessizce çekip gitti...
Biliyormuş gibi...
*
Bir şiirinde diyordu ki:
“Karanlık, yatağımda bir beyaz çiçek gibi,
Uzandı, uzanacak gönlümün baharına...
Ki karanlık bir yeşil elbiseye bürünmüş,
Ne politik film festivalleri bitecek...
Ve ne de seyircisi...
*
Eskiden içimizde politikleşmeyen insanlar yaşardı...
Ve ağaçlar gibi ayakta duran...
Aykırı çıkışlarıyla aydınlatan, yanlışları yüze vuran...
Ezberlediklerini söyleyenlerden değil ezberlenmiş sözleri bozanlar vardı...
Bunlardan biri de Prof. Dr.
İnsanoğlunun kaç asırlık bir alışkanlığıdır?
Kimse bilmiyor...
“Kahramanlar savaşlardan çıkar” anlayışına inat barış diyenler sürekli kaybediyor...
Savaşlar, göçler, açlık hiç değişmiyor...
Yemen’de 85 bin çocuk açlıktan ölmüş...
Neden?
S.Arabistan’ın uyguladığı abluka yüzünden...
*
Ah! Taş olsak, toprak olsak denecek çağ geldi.
*
İstanbul’a kar yağıyor...
Soğuk kış günlerinde birileri virüs, birileri aşı telaşıyla günlerini geçiriyor...
Ve birileri de üşümemek için odun, kömür arayışıyla...
Ya da doğalgaz, elektrik faturalarıyla...
*
Bir yerlerde hâlâ savaşlar sürüyor...
Dedelerimize Kayıp...
Babalarımıza ise Sessiz...
Bize ise X yani Soğuk Savaş kuşağının çocukları...
Bir bilinmeyenli denklemlerin daima X’i olmuştuk...
Ya şimdi?
Y, Z ve Alfa kuşakları var...
*
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de tartışmalara katılıyor ve ilginç şeyler söylüyor...
ABD’de yaşanan gelişmelerin dünya demokrasileri için “uyarı” niteliğinde olduğunu vurguluyor...
Kongre binasında yaşananlara işgal diyen Borrell:
Kongrenin işgali demokratik değerlerin bozulmasına ve dezenformasyonun sosyal medyada yayılmasına fırsat verilmesiyle oluşan tehlikelerin bir yansımasıdır...
*
Sosyal medya adreslerindeki sınırsızlık ve hukuksuzluk bireyleri demokrasi dışı bir alana doğru sürüklüyor...
Yıllardan beri süren kuralsız davranışlarını alışkanlık haline getiren sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe demokrasiyle yetinmemeye başlıyor...
Kongreyi işgalin küresel çapta meydana gelen endişe verici gelişmelerin tepe noktası olduğunu söyleyen
Ya da gerçek yüzünü gösteriyor...
Ve kendi içindeki birlikteliğini sağlayan ruh halinin de gittikçe bozulduğu bir süreçten geçiyor...
Renklerin, düşüncelerin farklılıklarını halkına kabul ettirmeyi ve bir arada yaşamayı sanatlaştıran ABD, sanki yeniden eski savaş geleneklerine dönüyor...
Irkçılık da bir virüs gibidir...
Yaygın olduğu her yerde insanları evlerine değil, mezarlarına kadar götürebilen bir yoldur...
Kendi geçmiş tarihinde ‘kuzey’ ve ‘güney’ savaşlarıyla yaşayan, sonunda ortak değerlerin çatısı altında birleşen ABD’nin açılımı da bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’dir...
Yani, her eyalet kendi içinde bir devlet gibi...
Tek bayrak ve tek anayasa altında birleşmişlerdir...
Dünyayı yönettiğini, güvenliğini sağladığını iddia eden ABD’de yaşananlar demokrasiyle ilgili alarm zillerini de çaldırıyor...
Amerika’daki entelektüeller diyor ki:
- Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’da demokrasi kalmamış!
*
Kişilerin seçme ve seçilme hakkı gittikçe seçilenleri engelleme noktasına taşınıyor...
Cumhuriyetçi partinin büyük bir yara aldığını belirten uzmanlar, ikili parti sisteminin değişebileceğini ve sistemin yeni bir parti kurmaya müsait olduğunu vurguluyor...
Trump’ın hukuken yalnız kaldığını savunan analistler ise hukukun üstünlüğünün ülkede devam ettiğine ve Trump’ın büyük ihtimalle yargılanacağına dikkat çekiyor...
*
Herkesin merakla beklediği ve cevabını aradığı bu soruya birçokları farklı tahminlerde bulunuyor...
Dünyada birçok ülke tedirgin durumda...
Çin, Rusya, İran ve Suriye listenin başını çekiyor...
Uzlaşılacak mı?
Veya yeni savaş defterleri mi açılacak?
Biden “Yaraları sarma zamanı” diyordu...
Kendi halkının yaraları mı yoksa herkesin yaraları mı?
Bekleyip göreceğiz...
Toplu ölümler kıyamet belirtisidir...
*
Düşünmeliyiz...
Değişmeliyiz...
Düzeltmeliyiz...
Toplu ölüyoruz, sonra da toplu kurtarmaya çalışıyoruz...
Bu nasıl yaman bir çelişkidir böyle!
*
Sayılarını bilmediğimiz kadar insanları alıp götürerek...
Koronavirüs kor düşürdü nicelerin yüreğine...
Daha ne kadar süreceği de belli değil...
Tek umut aşıydı...
Ve aşı da geldi...
Lakin, milletin aklı, sosyal medya adreslerinde yazılıp çizilenlerle terörize edildi...
*
Hangi aşı sorusuyla başlayan ve sayısız şüpheyle kamuoyunu günlerden beri oyalayan, aklını karıştıranların içinde kim doğru, kim yalan söylüyor bilmiyoruz...
PKK’nın siyasi uzantısı olmadıklarına da...
*
Diyarbakır’da HDP binasının önünde çocuklarını isteyen ailelerin feryadını ve isteklerini hiç gündeme getirmeyenler teröristlerini kahramanlaştırmakla meşgul...
Selahattin Demirtaş’ın Kandil sevdasını ve uzantısını bilmeyen kalmadı...
Avrupa Birliği ve ABD hariç.
Ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...
*
Darbecilere, teröristlere yıllardan beri açıktan destek veren, koruyan ve finanse eden AB kendi içinde ise ırkçılığı ve terörü lanetleyerek dünya kamuoyunu kandırdığını zannediyor...
Ve her geçen gün yeni bir skandala imza atmayı başarıyor...
Geçen hafta Paris’te Mısır’ın darbeci generali Sisi’ye ‘Büyük Haç’ şeklindeki Legion d’Honneur, yani şeref nişanı verildi...
Neden?
Çünkü milyarlarca Euro verip silah satın alıyor...
*
Milyarlarca Euro’yu Fransa’ya kazandıran Sisi’nin nişan töreni görüntüleri Mısır’ın devlet televizyonunda yayınlanıyordu...
Fransa’daki medyaya ise görüntüler servis edilmiyordu...
TMC kanalı
Birini unutuyoruz...
Ve rahatlıyoruz...
Sonra birileri daha elini kulağına götürüp ya yeni bir şeyler söylüyor ya da unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor...
*
Virüs, aşı stresiyle insanlar ayakta durmaya, yaşamaya çalışırken yetmezmiş gibi ya deprem ya terör ya da savaş uyarılarıyla yıkılmamak için olağanüstü bir direnç sergiliyor...
Bir denizin kenarına oturup dalgaların bitmesini bekleyenler gibi...
Prof. Naci Görür diyor ki:
- İstanbul depreminin eli kulağında!
Vapurlar usulca gidiyor...
Rüzgâr alabildiğine esiyor...
Telefonlarına dalıp gitmiş insanların yüzü gülmüyor...
Öfkeler biriktiriliyor ve büyütülüyor...
Bir gün ‘Hiç’ olacağımız unutuluyor...
*
Bakış açımızı her şey için çok geç olduğunda değiştirmek affedilemez olacak...
Karantina sürecinde etrafımızdaki ülkelere bakıyoruz...
Yukarısı ne kadar yukarıda
Amerika’daki seçimler bitti ama yankıları daha bitmedi...
Netflix’te yayınlanan ‘ABD’de Seçimler’ adlı belgeselden anlıyoruz ki seçimlerin çok bilinmeyeni var...
Vatandaş ile sandık arasına giren sayısız hikâye ve gerekçelerin sıralandığını öğreniyoruz. Ayrıntılarının çoğunu bilmediğimiz bu siyasi yarışın içinde yığınla engelleyici kurallar...
Ve de orantısız baskılar...
*
Demokrasinin ilk adreslerinden sayılan Amerika’daki seçimlerde dahi bilinmeyen sayısız ayrıntı varsa, başka yerlerde kim bilir neler yaşanıyor...
Her eyalette farklı kurallar işletiliyor...
Yani, halkın iradesinin tecelli ettiğini söyleyenlerin yanılma ihtimali de oldukça yüksek olabilir...
Nedir bunlar?
- 1940 yılına kadar ülkenin güneyinde siyahilerin sadece yüzde 3 kayıtlı seçmen olduğunu, 1964 yılına kadar seçim vergisi alındığını, daha sonra anayasa değişikliğiyle bu kuralların kaldırıldığı...
- 1960’lı yıllarda ülkenin birçok eyaletinde siyahilerin ayaklanmasıyla, beyazların da eylemlere destek vermesiyle zor günler yaşayan Amerika yönetiminin 1964 yılında anayasa değişikliği yaparak herkesin oy verme hakkı olduğunun kabul edilmesi...
Yasanın onay süreci ise bir yıl bekletiliyor...
Eylemler devam edince Başkan Johnson yasayı onaylamak zorunda kalıyor...
*
Ve bugün dahi birçok eyalette suçluların oy verme hakkı yok...
Hak mahrumiyetlerinin gölgesinde seçime giden halkın sandıklara giderek oy vermesi öyle kolay değil. Özellikle, vatandaşlık hakkını kazanan ve sabıkalı kişiler...
Eski suçluların oy verme hakkını geri alması için vali ve kurulun önünde yalvarması gerekiyor... Florida eyaletinde 155 bin sabıkalı oy verme hakkını geri alıyor...
Vali Rick Scott ise yarısından fazlasının hakkını geri almasını ve affını reddediyor...
*
Daha sonra Rick Scott kongre ara seçimlerine giriyor. Demokrat rakibiyle arasındaki farkın çok az olması gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasını talep eden Scott, 10 bin civarında oyla Nelson’ın önüne geçerek Senato’ya giriyor.
Scott oyların yüzde 50.05’ini alırken 2001 yılından bu yana Senato’da eyaleti temsil eden Nelson ise yüzde 49.93’te kalıyor...
Yani, reddettiklerinin karşılığını alıyor!
*
Oy verme hakkını geri almak da öyle kolay değil... Yığınla soruların içerdiği bir kurulun huzuruna çıkılıyor...
Siyahi bir kadın oy verme hakkını geri almak için girdiği kurulda kendisine yapılan psikolojik baskıyı ağlayarak anlatıyor...
Kurul heyetinden biri siyahi kadına şu soruyu soruyor:
- Yukarısı ne kadar yukarıda?
*
Bir de seçimlerde oyların rengini değiştirebilmek için yapılan harcamalar ve kampanyalar var... 2016 seçimlerinde 6.5 milyar dolar harcanıyor.. 2020 yılında ne kadar harcandığını bilmiyoruz.
Paranın seçimlerde etkisi ne kadar?
İşte bu soruya oldukça farklı cevaplar veriliyor... Seçmenlerden daha çok bağışçıların dinlenildiğini iddia edenler diyor ki:
- Davut ve Golyat hikâyesine benziyor halimiz... Çünkü daima Golyat kazanıyor!
*
Bir de önseçimlerde yaşanan gerçekler var...
Cumhuriyetçi veya Demokratların başkan adaylık süreci yani...
Michael Bloomberg başkan adaylık sürecinde sadece 1 milyar doların üzerinde para harcamış...
Neden?
Parayla ne satın alınıyor?
Daha yukarıda fazlasını kazanacağı bir adres midir Beyaz Saray?
Pazartesi günkü yazımızda...
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