ABD, AB ve Arap ülkeleri üçgeninde yeni bir şeyler hesaplanıyor...
Hesaplara dair yığınla farklı projeden bahsediliyor.
AB liderleri bu hafta toplanıyor ve Türkiye’ye yaptırım olup olmayacağına karar verecek...
Ekonomik yaptırımların dışında bazı siyasi kararların alınabileceğini belirten uzmanlar, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki Türkiye varlığının sona erdirilmesine yönelik sert uyarıların da olabileceğini vurguluyor...
Ve AB liderlerinin ise ABD’nin ilk somut yaptırımlarını beklediklerini...
*
ABD ne istiyor?
Türkiye’nin yıllardan beri hava savunma sistemi Patriot taleplerine ciddi bir karşılık verilmediğini biliyoruz.
Rusya’dan S-400 almaya başlayınca da yaptırımlarla tehdit ediliyor.
2001 yılından beri ortağı olduğu F-35 uçağı projesinden çıkarılıyor ve bedelini ödediği halde uçakların teslim edilmediğini de biliyoruz...
Bize verilmeyen F-35 uçaklarından kullanılmış üç tanesinin ise 2021 yılının mart ayında Yunanistan’a verileceği yazılıyor...
*
Rusya’nın arka bahçesinde Türkiye’nin yerini sağlamlaştırdığını yazan Financial Times Kafkaslar’da kazanılan etkiyi gösteriyor...
Bir yandan Türkiye’nin eksen değişikliğinden şikâyet ediliyor...
Diğer yandan eli boş eve gönderilmeye çalışılıyor...
Ve evinde kalmaya zorlanıyor...
ABD, AB ve Arap ülkeleri arasında kurulan şeytan üçgeninde mahkûm edilmek istenen Türkiye’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi isteniyor...
*
Suriye’de PKK ve uzantılarıyla Kürdistan devleti kurmak isteyen kendileri...
Ve Irak’ın kuzeyindeki petrol şehirlerinden Kerkük ve Musul üzerinde oturan Barzani’ye bağlamaya çalışmak isteyen de ...
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz yedi düvel ile birlikte gaz ve petrol arıyorlar.
Libya’da ise kendilerine bağlı bir rejim ve hükümet kurmak istiyorlar...
Bu kadar pis oyunu oynayan korsanlara karşı çıkan Türkiye’nin niye istenmediğinin gerçek nedenleri bu başlıklar işte...
*
Yeni şeyler oluyor, olacak gibi...
Bize göre herkes yeni bir yol başında bekliyor...
Bu oluşumların sinyallerini İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter aylar önce vermişti...
ABD Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley ise büyük güçlerin rekabete geri döndüğüne dikkat çekerek diyor ki:
Savaşın niteliğindeki temel bir değişikliğin tam ortasındayız!
*
ABD’nin yıllarca isyancı güçlerle uğraşırken Çin ve Rusya’nın ordularını modernleştirdiğine dikkat çeken Milley, Çin’le savaşacaklarını söylemediğini ama Çin’le bir savaşı engelleyecek ordularını daha çok modernleştirmeleri gerektiğini vurguluyor...
2021 yılında ABD birçok ülkedeki üslerini kapatıp askerlerini geri çekebileceğinin sinyallerini de veriyor...
Buna Türkiye’de dahil olabilir mi?
Olabilir...
Bu kararın netleşmesi ise Biden ve ekibine bağlı...
*
ABD, Türkiye’yi terk edecek mi?
Biden ve ekibi yaptırımların dosyalarını açacak mı?
AB liderleri Türkiye’ye hangi yaptırımlarda bulunacak?
İç ve dış siyaseti bu sorulara kilitleyenlerin masa başında çizilen yeni yollardan haberleri yok...
Evet, bize göre de herkes yeni bir yol başında bekliyor...
Bekleyip göreceğiz...
Yol başı
ABD, AB ve Arap ülkeleri üçgeninde yeni bir şeyler hesaplanıyor...
Hesaplara dair yığınla farklı projeden bahsediliyor.
AB liderleri bu hafta toplanıyor ve Türkiye’ye yaptırım olup olmayacağına karar verecek...
Ekonomik yaptırımların dışında bazı siyasi kararların alınabileceğini belirten uzmanlar, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye’deki Türkiye varlığının sona erdirilmesine yönelik sert uyarıların da olabileceğini vurguluyor...
Ve AB liderlerinin ise ABD’nin ilk somut yaptırımlarını beklediklerini...
*
ABD ne istiyor?
Türkiye’nin yıllardan beri hava savunma sistemi Patriot taleplerine ciddi bir karşılık verilmediğini biliyoruz.
Rusya’dan S-400 almaya başlayınca da yaptırımlarla tehdit ediliyor.
2001 yılından beri ortağı olduğu F-35 uçağı projesinden çıkarılıyor ve bedelini ödediği halde uçakların teslim edilmediğini de biliyoruz...
Bize verilmeyen F-35 uçaklarından kullanılmış üç tanesinin ise 2021 yılının mart ayında Yunanistan’a verileceği yazılıyor...
*
Rusya’nın arka bahçesinde Türkiye’nin yerini sağlamlaştırdığını yazan Financial Times Kafkaslar’da kazanılan etkiyi gösteriyor...
Bir yandan Türkiye’nin eksen değişikliğinden şikâyet ediliyor...
Diğer yandan eli boş eve gönderilmeye çalışılıyor...
Ve evinde kalmaya zorlanıyor...
ABD, AB ve Arap ülkeleri arasında kurulan şeytan üçgeninde mahkûm edilmek istenen Türkiye’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi isteniyor...
*
Suriye’de PKK ve uzantılarıyla Kürdistan devleti kurmak isteyen kendileri...
Ve Irak’ın kuzeyindeki petrol şehirlerinden Kerkük ve Musul üzerinde oturan Barzani’ye bağlamaya çalışmak isteyen de ...
Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz yedi düvel ile birlikte gaz ve petrol arıyorlar.
Libya’da ise kendilerine bağlı bir rejim ve hükümet kurmak istiyorlar...
Bu kadar pis oyunu oynayan korsanlara karşı çıkan Türkiye’nin niye istenmediğinin gerçek nedenleri bu başlıklar işte...
*
Yeni şeyler oluyor, olacak gibi...
Bize göre herkes yeni bir yol başında bekliyor...
Bu oluşumların sinyallerini İngiltere Genelkurmay Başkanı Nick Carter aylar önce vermişti...
ABD Genelkurmay Başkanı Mark A. Milley ise büyük güçlerin rekabete geri döndüğüne dikkat çekerek diyor ki:
Savaşın niteliğindeki temel bir değişikliğin tam ortasındayız!
*
ABD’nin yıllarca isyancı güçlerle uğraşırken Çin ve Rusya’nın ordularını modernleştirdiğine dikkat çeken Milley, Çin’le savaşacaklarını söylemediğini ama Çin’le bir savaşı engelleyecek ordularını daha çok modernleştirmeleri gerektiğini vurguluyor...
2021 yılında ABD birçok ülkedeki üslerini kapatıp askerlerini geri çekebileceğinin sinyallerini de veriyor...
Buna Türkiye’de dahil olabilir mi?
Olabilir...
Bu kararın netleşmesi ise Biden ve ekibine bağlı...
*
ABD, Türkiye’yi terk edecek mi?
Biden ve ekibi yaptırımların dosyalarını açacak mı?
AB liderleri Türkiye’ye hangi yaptırımlarda bulunacak?
İç ve dış siyaseti bu sorulara kilitleyenlerin masa başında çizilen yeni yollardan haberleri yok...
Evet, bize göre de herkes yeni bir yol başında bekliyor...
Bekleyip göreceğiz...