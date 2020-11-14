Trump kaybediyordu ama birileri ısrarla görmezden geliyordu...
Biden’ın ise Trump’a karşı öfkeli olan büyük kalabalıklara seslenmesi ve sahiplenmesi yetiyordu...
Öyle fazla derin bilgiye sahip olmak da gerekmiyor...
*
Mayıs ayında yaşanan Afro kökenli Amerikalı George Floyd olayı ülkedeki tüm siyahilerin duygularını isyan ettirmeye yetmişti...
Trump olayın üzerine gitmek yerine unutulan ırkçı kutuplaşmayı yeniden başlatmayı tercih etmişti...
Haziran ayında ise yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair yaptığı sert açıklamalar da felaketin ilk sinyali idi...
Ülkedeki farklı milletlerin oluşturduğu göçmenleri kaybetmesine neden olabileceği gerçeğini unutan
Neden?
Trump her ne kadar “Ben kazandım” diye açıklama yapsa da...
Dünyanın tüm liderleri Biden’a kutlama mesajı gönderiyor...
Trump ise kaybettiğini kabullenemiyor...
Oysa “ABD kazandı” diyerek çekilmeliydi...
Halkına veda etmeli...
Ve özür dilemeliydi...
*
Ve ‘günlerin kükreyerek geçen canavarlardan’ şikâyet ettiği günlerdeki gibi yaşıyoruz...
Apartmanlar yıkılıyor ve altında 114 kişi hayatını kaybediyor... 1.035 kişi yaralanıyor...
7 müteahhit tutuklanıyor...
Projeleri çizen, uygulayan, kontrol eden mühendislere bir şey olmuyor...
İnşaat ruhsatını veren, denetleyen, iskân veren belediye başkanlarına ve yetkililerine de...
Sorumsuz sorumluluk böyle bir şey galiba...
*
Kelimeleştiremediğimiz isyanları bir yerlerde saklıyoruz...
Ve yerkabuğu çatırdıyor...
Fay hatları kırılıyor...
Yanardağlar yanıyor...
Son 6 ayda Alaska, Los Angeles, İran, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Meksika’da şiddetli depremler yaşanıyor...
Herkes farklı bir şeyler söylüyor...
*
Elazığ, Bingöl, Malatya, Muğla, İstanbul ve İzmir’deki depremler bizlere şehir planlamanın, yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...
Ve mimarlara, projeleri hazırlayan, uygulayan mühendis ve müteahhitlere, belediyelere ne kadar önemli görevlerin düştüğünü de...
Bize de demokrasi ve insan hakları dersi vermeye devam ediyor...
İçine düştüğü yaman çelişkiyi de kimseye tarif edemiyor...
Sandık günü yaklaştıkça Macron ve peşindekilerin vaveylalarının artması da tesadüf değil...
*
Karikatürleriyle İslam dinine ve peygamberimize hakaret etmeyi gelenekselleştiren sözde mizah dergisi her geçen gün kendine çomak sokacak bir arı kovanı bulmakta zorlanmıyor...
Yayıncılığını tahrik, ırk, din ve kutsal değerlere hakaret üzerine inşa eden dergi sürekli farklı bir savaş çıkarmanın derdine düşmüş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili rezil karikatürü yayınlaması da bize göre tesadüf değil...
Macron
Birileri çıkıp kanayan yaralarımıza tuz basıyor...
Bir gün Rusya, bir gün ABD, bir gün Mısır, Suriye, S. Arabistan ve bir gün Almanya, İngiltere ve Avusturya...
Doğu Akdeniz’deki yağmacı anlayışına ve çıkarlarına “Dur” diyen Türkiye’ye karşı agresif bir siyaset izleyen Fransa’da dahil bu koroya...
Çıkar çatışmalarını yeniden uyandırmaya gayret eden Macron, Türkiye’ye karşı Avrupa ve Arap ülkeleriyle ABD’yi aleyhimize kışkırtmaya gayret ediyor...
Türkiye’ye ağır yaptırımlar öneriyor...
Evrensel barışa giden tüm yollara mayın döşüyor...
*
Müslüman ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Dr.
Niye?
Diplomatik kaosun sayfalarını açabilmek için Macron her türlü kirli stratejiye herkesi ortak etmeye çalışıyor...
Dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye’ye çevirebilmek ve kendini kahramanlaştırmak için çalışan Macron, ülkesini ve halkını her geçen gün yeni bir kaosa itiyor...
Ajandasındaki yüzlerce karalama sayfasında ne yazıldığını bilmiyoruz ama kör baykuşların gece yarılarında kendisinin kulaklarına fısıldadıklarını iyi biliyoruz...’
*
Fransız akademisyen François Burgat’ın yıllar önce yazdığı ‘Ya Paylaşma ya da Terör’ başlıklı yazısı aklımıza düşüyor...
Diyordu ki:
Terörizme karşı savaş silahlarının, onca geliştirilmiş ve güçlendirilmiş olmalarına rağmen tesirlerinin sınırlılığı bir kere daha gözler önüne serilmiş bulunuyor...
Ve kâbus bekleyenlerin eşiklerinde...
Herkes farklı bir hayalin peşinde at koşturuyor...
Duvarlara çarpan bir Türkiye beklentisiyle yaşayanlar sığındıkları mağaralarda yılanlara sarılarak yaşıyor...
*
Birileri, ABD seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğini, Türkiye düşmanlığını çekinmeden ilan eden Biden’ın kazanmasını bekliyor...
Birileri, Biden’ın başkan seçilmesi halinde Türkiye yaptırımlarının ağırlaşacağını bekliyor...
Birileri, Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren savaşta Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak bir tavır almasını bekliyor...
Birileri, Halkbank davasında Türkiye’nin yüklü bir miktarda para cezasını bekliyor...
COVID-19 yüzünden zengin ülkelerin büyük kalabalıkları karıncalar gibi gıda stoklayarak evlerine çekilirken yoksul ülkelerin halkları virüsle değil açlıkla savaşıyordu...
Ve yoklukla...
*
Zor günlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağladıklarını söyleyen WFP Sözcüsü Thomson Phiri diyor ki:
Küresel çaptaki kısıtlamalar sebebiyle her şey kapatılmıştı... Biz ise toplumları birbirine bağlayabildik...
*
Koronavirüs salgını ve savaşlar yüzünden dünyanın birçok yerinde insanlar açlık gerçeğiyle zor günler yaşıyor...
Sözcü
Dağlara buğdaylar serpin ki “Müslüman ülkelerde kuşlar aç” demesinler...
Ya şimdi?
*
Dağlara ateş serpiyorlar...
Ormanlardaki ağaçlar yanıyor...
Kuşlar yanıyor...
Ve insanlar...
*
Sanki bin yıllık hikâyemizi özetliyor...
*
İçimizde doğup büyüyen, yaşayan ve sonra da dağlara çıkan terör örgütü PKK’lıların ağaçları yakıp ateşe üfleyişlerini tarif ediyor...
Hatay ve Kahramanmaraş’taki ormanları ateşe vererek ağaçları yakan sapların yüreklerinin kuruduğuna bir kez daha şahit oluyoruz...
40 yıl boyunca dış güçlerin elinde bir balta gibi kullanılan örgüt akla gelmeyecek eylemlerini sürdürüyor...
Irk, dil ve mezhepsel ittifaklarını kurmayı, karıştırmayı ve savaşmayı da...
*
Kürt halkının haklarını savunuyor yalanlarıyla 40 yıldan beri Kürtlerin çocuklarını ateşe atıyor, ölüme gönderiyor...
Ağaçlar...
Hayvanlar...
Ve insanlarımız yandı...
Hataylı bir kadının çığlığı herkesin isyanını özetliyor:
Torunlarımızın geleceğini yaktılar!
*
“Kökünüz kurusun” diyoruz...
*
Adresleri de kahvehanelerdi...
Kahve bir araya gelebilmenin bahanesiydi...
Dünyanın en etkili gazetesiydi...
Ve spekülasyonların birçoğu, buralardaki fısıltılardan yayılıyordu...
Yıllar sonra yerini sosyal medya adreslerine bıraktı...
Aynı koro, fısıltılarına sosyal medyada devam ediyor...
*
Sosyal medyayı kullanan herkesi aklı başında insanlar sanıyoruz...
Lakin herkesin bir şeyleri çok farklı...
Kavuşmak, olmak, varmak, gitmek istediği...
Her sabah barış umutlarıyla kalkıyoruz ama olasılıktan gerçekliğe geçiş bir türlü gerçekleşmiyor...
Çünkü, herkesin farklı gizli bir gündemi var...
Barışarak değil, savaşarak kazanılan zaferlere son verilmedikçe barış bir hayal olarak kalacak...
*
Barışı sürekli dinamitleyenler var...
İçimizi karıştırıp savaş çıkarmak isteyenler var...
Az gelişmiş ülkelerin kendilerine sürekli kahraman arayışı bitmez...
*
Sosyal medyaya bakıyoruz da sayılarını bilemeyeceğimiz kadar kahramanlaştırılan, kutsallaştırılan kişilerin yalanlardan ibaret hikâyeleri pazarlanıyor...
Lüks araçlardan oluşan konvoylarla yollara düşenler kendilerine kuru kalabalık bulmakta zorlanmıyor...
Birkaç adamın yürüdüğü görüntülere duygusal bir türkü montajı ve sloganlardan oluşan sözlerle kolay kahraman olunuyor...
Ve bir daha anlıyoruz ki her yanımız bahar bahçe değil...
*
Kahramanlaştırılanların ne iş yaptıklarına bakıyoruz... Resmi bir işleri yok...
Türkiye’nin ise bugüne kadar Avrupa ülkesindeki yargılama sürecindeki hiçbir kişi ve kuruluş ile ilgili açıklama yaptığını hatırlamıyoruz.
Yargıya müdahaleyi şiddetle reddeden Avrupalılar, işlerine geldiği gibi davranma alışkanlıklarına her geçen bir yenisini daha ekliyor...
Bir yandan siyasi iradenin yargıya müdahalesinin kabul edilebilir olmadığını sürekli vurguluyor, diğer yandan işine gelen kişi ve kuruluşların yargılama sürecine siyasi iradenin müdahil olmasını ve bazı kişilerin serbest bırakılmasını istiyor...
*
Bu ülkenin yargı bağımsızlığı yok mu?
Bu kadar gürültüyü çıkartan AB, FETÖ’nün kaçak işinsanlarını, darbeci askerlerini, propagandistlerini sahiplenen kendi birliğinin ülkelerine, İngiltere ve ABD’ye bir şey demiyor...
Diyemiyor...
Aksine, hepsine sahip çıkıyor...
Fransa, Avusturya’nın Türkiye’ye karşı AB müzakerelerinin sona erdirilmesi, yaptırımların uygulanması konusundaki isteklerine Almanya hayır diyerek noktayı koydu...
Almanya Başbakanı Merkel gerginliğin ‘barışçıl bir şekilde çözülmesini’ teklif ederek tartışmaya kapattı...
*
AB liderleri eşitsizliğin ve adaletsizliklerinin faturasını Türkiye’ye çıkarmaya uğraşıyor...
Ve içerideki siyasi güçlerini koruyabilmek uğruna dışarıdaki sorunları derinleştirerek kendi kamuoyunu oyalamakla ekonomik krizlerini yönetiyor...
Yunanistan, Rum kesimine olağanüstü silah, uçak satışları yapıyorlar...
Doğu Akdeniz’de girdikleri ittifaklarla petrol ve gaz kaynaklarına ortak olmaya çalışıyorlar...
*
Türkiye’deki Hıristiyan azınlıklar ve Ayasofya Müzesi’nin camiye dönüştürülmesinden endişeli olduğunu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’ya söylüyor...
Elpidophoros, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki duruşuyla ilgili de bir hayli endişeli imiş...
*
Çifte standart duygusunun zirvelerinde geziniyor birileri...
Başpiskopos, Yunanistan’ın Atina, Rodos, Selanik ve Batı Trakya’daki camilerin bazılarının kiliseye, müzeye çevrilmesinden ve birçoğunun yıkılmasından hiç endişe etmiyor...
Ve Ege Denizi’ndeki tüm adalara askeri birliklerinin yerleştirilmesinden de...
*
ABD bir yandan bize müttefik olduğunu söylüyor...
Yüz yıldan beri İslam coğrafyasını eğitimsiz, okulsuz, kitapsız bırakan ve dünyaya açılan tüm pencerelerini kapatanların kim olduğunu yazmıyor...
Bu ülkelere sattıkları silahların kaç trilyon dolar olduğunu...
Ve kimlerin sattığını da...
*
Silahlarla büyüyen kaç neslin kara cahil bırakıldığını ve tüm farklılıkları gizlice silahlandırıp örgütleyip birbirleriyle savaştırdıklarını da hiç yazmıyor...
Ülkeleri karıştırıp, bölüp sonra da kendilerine göre yönetenlerin kim olduklarını da...
Din, mezhep, ırk farklılıklarının üzerinden çatıştırma stratejileriyle coğrafyayı ateş çemberine çevirirken, kendileri petrol, gaz, altın kaynaklarına nasıl çöktüklerinden de hiç bahsetmiyor...
*
Yoksuzluk
40 yıldan beri ülkemizi kana bulayan terör örgütü PKK’yı ne içimizdeki ne de dışımızdakilerine anlatamıyoruz...
Rusya’nın, daha sonra da ABD’nin kullandığı, yönettiği taşeron örgütün uyuşturucu satarak kendini finanse ettiğini...
Ve sigara, alkol ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını...
En büyük kötülüğü de ülkemizde namusu ve şerefiyle yaşayan Kürt vatandaşlarımıza yaptıklarını da...
*
Birkaç günden beri Diyarbakır’da tuhaf şeyler yaşanıyor...
Aydın, yazar ve siyasetçi adı altında 194 kişi basın toplantısı düzenliyor...
194 kişi PKK’ya hukuku hatırlatıyor..
Saldırılarını durdurmasını istiyor...
Ve kayıtsız şartsız silahları bırakmasını da... Seviniyoruz değil mi?
*
194 kişinin düzenlediği basın toplantısında silahların bırakılması ve saldırıların durdurulması talep ediliyor...
Lakin bu barış çağrısını Türkiye için yapmıyorlar!
Kuzey Irak yani Barzani için yapıyorlar...
Kendilerini aydın, yazar ve siyasetçi diye tanımlayan 194 kişi bir gün dahi üzerinde asırlardan beri yaşadıkları, büyüdükleri, yedikleri, içtikleri topraklar için böylesine açık bir çağrı yapmadı...
Ve Mehmetçikler şehit edilirken de...
Kentler bombalanırken, okullar yakılıp yıkılırken bile...
*
194 kişinin imzaladığı ortak açıklamada PKK’nın Kuzey Irak’taki hukuku, egemenliği ve iktidarı tanımadığından şikâyet ediliyor...
PKK’yı işgalci ilan eden 194 kişinin basın bildirisinde deniliyor ki:
PKK, Kürdistan Federe Bölgesi’nde yabancı, işgalci ve terörist bir güçtür.
Biz istiyoruz ki, Kürdistan’dan barışçıl bir şekilde çıksın ya da çıkarılsın...
*
Aklımızla, yüreğimizle asırlardan beri alay eden bu hain zihniyetin gerçek yüzü bu işte...
Ve içimizdeki hain yüzlü aydın, gazeteci, yazar, sanatçı diye geçinenlerin de...
20 yaşında hayatını dağlarda hain kurşunlarla veren Mehmetçikler için bir gün dahi tek bir satır yazmadılar, bir şarkı söylemediler...
İstanbul, Ankara’nın ortasında dağlardaki eşkıyalara, teröristlere bahar gelecek şarkılarını söylediler... Dağlarda şehit düşen Mehmetçikler için ıslık çaldılar...
*
Ve bu 194 kişi kendilerine Kürt aydın, yazar ve siyasetçi demiş...
Kimse bu 194 kişiye bir şey demedi, itiraz etmedi bile...
Oysa, ihanetin Kürt’ü ve Türk’ü yoktur...
Ne dini ve ne de milleti...
Ülkesine, bayrağına, milletine sadakati olmayanların ırkı hangi millet olursa olsun yine de bir anlamı yoktur...
Tuhaf şeyler oluyor işte...
*
Ve asırlardan beri içinde gezdirdikleri hayalini de açıklıyorlar...
PKK’lılara diyorlar ki:
Kürdistan Federe Bölgesi bu aşamada bütün Kürdistan parçalarının ve dünya Kürtlerinin umududur...
Onun bir zarara uğraması, bütün Kürtlerin zarar görmesine yol açar...
*
40 yıldan beri bu ülkeye 600 milyar dolar zarar veren, ormanlarını yakan, Mehmetçikleri şehit eden, binlerce insanı katleden ve her türlü pisliğe ve ihanete bulaşan bu eli kanlı taşeron terör örgütü PKK’ya bir şey demeyeceksiniz ama söz konusu Kuzey Irak olunca içinizdeki pisliği kusacaksınız...
Ve ihanetinizi de Kürt kimliği adı altında gizleyeceksiniz...
*
Neşet Ertaş’ın Karacaoğlan’ın mısralarından yola çıkarak söylediği bir türkü gelip yüreğimize bir kurşun gibi değiyor...
Karacaoğlan diyor ki:
Üç derdim var birbirinden seçilmez
Bir ayrılık bir yoksuzluk bir ölüm...
Kaç asırdan beri bu milleti ayrılıklarla, yoksuzluklar ve ölümlerle bir araya getirmeyen PKK gibi sayısız terör örgütü yüzünden barışa giden tüm yollarımıza mayın döşemişler...
Her şeyin yoksuzluğu da yoksulluğu getirmiş...
Tuhaf şeyler oluyor işte...