Dünya sallanıyor...

Ve yerkabuğu çatırdıyor...

Fay hatları kırılıyor...

Yanardağlar yanıyor...

Son 6 ayda Alaska, Los Angeles, İran, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Meksika’da şiddetli depremler yaşanıyor...

Herkes farklı bir şeyler söylüyor...

*

Elazığ, Bingöl, Malatya, Muğla, İstanbul ve İzmir’deki depremler bizlere şehir planlamanın, yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...

Ve mimarlara, projeleri hazırlayan, uygulayan mühendis ve müteahhitlere, belediyelere ne kadar önemli görevlerin düştüğünü de...