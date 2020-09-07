Ya masa ya saha

Fransa ve ABD ırkçılık üzerinden yeni dizayn oyunların ve haritaların peşinde...
Osmanlı Devleti’ni ırkçılık kışkırtmalarıyla ve isyanlarıyla tasfiye edenler yüzyıl sonra aynı oyunu bir kez daha oynuyor...
Yıllardan beri içimizdeki farklılıkların fay hatlarını kırabilmek uğruna terör dahil her yolu denemekten çekinmiyorlar...
Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına aykırı duruş sergileyen Türkiye’yi ise içeriden karıştırabilmek için sürekli Kürtleri tahrik etmeye çalışıyorlar...
*
Fransa yeni bastırdığı ders kitaplarından birinde Kürtlerden “Devleti olmayan ulus” diye söz ediyor...
Osmanlı döneminde de aynı ifadeyi Araplar, Kuzey Afrikalılar ve Balkanlar’daki farklı ırklara mensup topluluklar için söyleyerek isyan ettirmişlerdi...
Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan farklı ırkların hepsini “hürriyet” ve “devlet” vaatleriyle kandırmışlardı...
Son yüzyıldan beri ne kadar hürriyete kavuştuklarını, nasıl bir devlet kurdurduklarını, uzaktan kumandayla nasıl terörize ettiklerini, kaynaklarına nasıl çöktüklerini, halklarını nasıl eğitimsiz ve aç bıraktıklarını görüyoruz...
Irak, Afganistan, Yemen, Mısır, S. Arabistan, Libya’nın hali ortada işte...
*
Terör örgütü PKK’nın kronolojik tarihinin yazıldığı kitapta, kırk yıl boyunca yaptığı katliamlardan ve cinayetlerden ise hiç bahsedilmiyor...
Suriye’deki PKK’nın farklı bir kolu olan YPG’yi simgeleyen paçavralar ve silahlı teröristlerin fotoğraflarına yer verilen kitap lise son sınıflarda okutulan tarih dersi için yardımcı kitap olarak tavsiye ediliyor...
Fransa, İsrail ve ABD ise Suriye’de Kürdistan’ı kurdurmak için her fırsatı değerlendiriyor...
Arap ülkelerinin birçoğunu da ikna etmişler...
*
Kendi çocuklarını masa başında yazdıkları tarih kitaplarıyla bilgilendiren Fransa, geleceğin Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya ülkelerini idare edecek olan çocukları ise eğitimsizliğe, okulsuzluğa, kitapsızlığa ve kalemsizliğe mahkûm ettiklerini hiç söylemiyorlar...
Kaç yıldan beri Iraklı çocuklar okul yüzü görmüyor...
Kimse soruyor mu?
Ortadoğu coğrafyasındaki her ülke son yüzyıldan beri büyük kalabalıklarını savaşla eğitiyor...
Ölüme gönderiyor...
Bilen var mı?
*
Petrolü yazdıkları kadar, savaşla büyüyen, okul görmeyen eğitimsiz milyonlarca çocuğun halini hiç yazmıyor...
Bu çocuklar büyüdükçe savaşlara sürüklenecek...
Kendi çocuklarını kendi politikaları ve yalanlarıyla eğiten Batılılar, Ortadoğu coğrafyasının çocuklarını ise eğitimsizliğe mahkûm etmişler...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklarını belirterek diyor ki:
Ya siyaset ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.
*
Sahada kaybedip masada kazanmaya alışkın olan küresel güçler Ortadoğu’daki ülkelere yaptıkları gibi Türkiye’yi yolgeçen hanına çeviremeyeceklerini artık bilmelidirler...
Ya masa ya saha
Fransa ve ABD ırkçılık üzerinden yeni dizayn oyunların ve haritaların peşinde...
Osmanlı Devleti’ni ırkçılık kışkırtmalarıyla ve isyanlarıyla tasfiye edenler yüzyıl sonra aynı oyunu bir kez daha oynuyor...
Yıllardan beri içimizdeki farklılıkların fay hatlarını kırabilmek uğruna terör dahil her yolu denemekten çekinmiyorlar...
Doğu Akdeniz’deki çıkarlarına aykırı duruş sergileyen Türkiye’yi ise içeriden karıştırabilmek için sürekli Kürtleri tahrik etmeye çalışıyorlar...
*
Fransa yeni bastırdığı ders kitaplarından birinde Kürtlerden “Devleti olmayan ulus” diye söz ediyor...
Osmanlı döneminde de aynı ifadeyi Araplar, Kuzey Afrikalılar ve Balkanlar’daki farklı ırklara mensup topluluklar için söyleyerek isyan ettirmişlerdi...
Osmanlı Devleti sınırlarında yaşayan farklı ırkların hepsini “hürriyet” ve “devlet” vaatleriyle kandırmışlardı...
Son yüzyıldan beri ne kadar hürriyete kavuştuklarını, nasıl bir devlet kurdurduklarını, uzaktan kumandayla nasıl terörize ettiklerini, kaynaklarına nasıl çöktüklerini, halklarını nasıl eğitimsiz ve aç bıraktıklarını görüyoruz...
Irak, Afganistan, Yemen, Mısır, S. Arabistan, Libya’nın hali ortada işte...
*
Terör örgütü PKK’nın kronolojik tarihinin yazıldığı kitapta, kırk yıl boyunca yaptığı katliamlardan ve cinayetlerden ise hiç bahsedilmiyor...
Suriye’deki PKK’nın farklı bir kolu olan YPG’yi simgeleyen paçavralar ve silahlı teröristlerin fotoğraflarına yer verilen kitap lise son sınıflarda okutulan tarih dersi için yardımcı kitap olarak tavsiye ediliyor...
Fransa, İsrail ve ABD ise Suriye’de Kürdistan’ı kurdurmak için her fırsatı değerlendiriyor...
Arap ülkelerinin birçoğunu da ikna etmişler...
*
Kendi çocuklarını masa başında yazdıkları tarih kitaplarıyla bilgilendiren Fransa, geleceğin Irak, Suriye, Mısır, Yemen, Libya ülkelerini idare edecek olan çocukları ise eğitimsizliğe, okulsuzluğa, kitapsızlığa ve kalemsizliğe mahkûm ettiklerini hiç söylemiyorlar...
Kaç yıldan beri Iraklı çocuklar okul yüzü görmüyor...
Kimse soruyor mu?
Ortadoğu coğrafyasındaki her ülke son yüzyıldan beri büyük kalabalıklarını savaşla eğitiyor...
Ölüme gönderiyor...
Bilen var mı?
*
Petrolü yazdıkları kadar, savaşla büyüyen, okul görmeyen eğitimsiz milyonlarca çocuğun halini hiç yazmıyor...
Bu çocuklar büyüdükçe savaşlara sürüklenecek...
Kendi çocuklarını kendi politikaları ve yalanlarıyla eğiten Batılılar, Ortadoğu coğrafyasının çocuklarını ise eğitimsizliğe mahkûm etmişler...
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin kendisine dayatılan ahlaksız haritaları ve belgeleri yırtıp atacak siyasi, ekonomik ve askeri güce sahip olduğunu anlayacaklarını belirterek diyor ki:
Ya siyaset ve diplomasinin diliyle anlayacaklar ya da sahada yaşayacakları acı tecrübelerle anlayacaklar.
*
Sahada kaybedip masada kazanmaya alışkın olan küresel güçler Ortadoğu’daki ülkelere yaptıkları gibi Türkiye’yi yolgeçen hanına çeviremeyeceklerini artık bilmelidirler...