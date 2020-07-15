Virüslü kafalar

Tek çaresinin de aşı olduğunu biliyoruz...
Sayılı üniversiteler, sağlık kuruluşları, ilaç şirketleri aylardan beri beklenen aşıyı bulamadı...
Uzaya giden insanoğlu yeryüzünde sınıfta kalıyor...
Mikrop belli ama aşısı yok...
Yani bundan sonra her yeni çıkan bir virüsün aşısı yıllarca beklenecek mi sorusunu sormuyor...
Ve gelecek yıllarda olası tehlikeleri düşünemiyor...
*
Kara veba, İspanyol gribi, sarı humma, kanamalı ateş salgını, ebola, Justinianus vebası, tifüs, menenjit, cüzam, angola, kolera, kızamık, tifo, çiçek, verem, sıtma, frengi ve domuz gribi gibi daha isimlerini sayamayacağımız kadar salgın hastalıklara aşı ve tedavi edici ilaçların bulunduğu dönemlerde modern tıp belki de günümüzdeki kadar ileri düzeyde değildi...
Buna rağmen aşı ve ilaçları bulup milyarlarca insanı kurtardılar...
Ya şimdi?
Hangi ülke ne yapıyor?
Bilmiyoruz...
Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarından da pek bir şey anlaşılmıyor...
*
“Açık konuşmak gerekirse” diyerek Cenevre’de iki gün önce konuşan örgütün direktörü Ghebreyesus diyor ki:
Yanlış yolda olan çok fazla ülke var.
Virüs bir numaralı halk düşmanı olmayı sürdürüyor.
Temel önlemler uygulanmadığı takdirde bu virüsün gideceği tek yer, çok çok çok daha kötüsü olacaktır...
“Daha kötüsü”nün ne olacağını da söylemiyor...
Olacakların boyutunu bizlerin tahminlerine bırakıyor...
Bildiğimiz, 13 milyon koronavirüslü hastanın dünyada olduğu...
600 bin kişinin ise öldüğü...
Başka bir şey bilmiyoruz...
*
Dünya virüs ile mücadele ederken, çare ararken Elon Musk da çılgın projelerini açıklamaya devam ediyor hâlâ...
Uzaya insan göndermeyi kafasına takan Tesla’nın CEO’su Elon Musk yeni projesini açıkladı...
İnsan beynine çipler takacakmış...
Detaylarını da 28 Ağustos’ta açıklayacakmış...
Bu tarz çılgın projeleri olan insanların açıklamaları bize ‘Demir Adam’ filminde Robert Downey’in oynadığı Tony Stark karakterini hatırlatıyor...
Yayıncı Martin Goodman’ın kurduğu Marvel Comics şirketinin yayınları arasında çıkardığı Fantastik Dörtlü, Örümcek Adam, Hulk gibi hayali kahramanlara benzeyen Musk...
*
“İcat çıkartma” diyesi geliyor insanın...
Bilgisayarlar ile insanlar arasında direkt bağlantı kurma hedefi olduğunu söyleyen Musk demiş ki:
Onları yenemezsen, onlara katıl...
Her yenemediğimize katılmaya çalışırsak son durağın neresi olacağı belli değil...
*
Musk, geçen yılın temmuz ayında bu projesine yönelik bazı detayları açıklamıştı...
Bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilebileceğini, maymunlar üzerinde yaptıkları deneylerin başarılı olduğunu iddia eden Musk, 2016 yılında yaptığı Neuralink sayesinde “yüksek bant genişliğine sahip olan beyin ve makine arayüzü” geliştirerek, ikisinin birbirine bağlanabileceğini söylemişti.
Musk’ın bu projesine NASA’nın yapay zekâ uzmanı D’Silva ise felç, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara çare olabileceğini belirtmişti...
Musk, önümüzdeki beş yıl içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyaçlarının kalmayacağını da iddia ediyor.
Bakalım ne olacak?
*
42.4 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan Musk’ın, uzaya insan gönderme, insanların beynini bilgisayarlara bağlama ve dil öğretmeye dair uçuk projelerini hayata geçirip geçiremeyeceğini bilmiyoruz ama aklını telefon ve bilgisayarlara yüklemiş büyük kalabalıkların beynine bilgisayar da bağlanınca nelerin olabileceğini tahmin dahi edemiyoruz...
Bu defa da beyinlere bulaştırılan virüslerle uğraşacağız galiba...
Aşıdan ise söz eden yok gibi...
Virüslü kafalar
Dünya koronavirüse çare aramaya devam ediyor...
Tek çaresinin de aşı olduğunu biliyoruz...
Sayılı üniversiteler, sağlık kuruluşları, ilaç şirketleri aylardan beri beklenen aşıyı bulamadı...
Uzaya giden insanoğlu yeryüzünde sınıfta kalıyor...
Mikrop belli ama aşısı yok...
Yani bundan sonra her yeni çıkan bir virüsün aşısı yıllarca beklenecek mi sorusunu sormuyor...
Ve gelecek yıllarda olası tehlikeleri düşünemiyor...
*
Kara veba, İspanyol gribi, sarı humma, kanamalı ateş salgını, ebola, Justinianus vebası, tifüs, menenjit, cüzam, angola, kolera, kızamık, tifo, çiçek, verem, sıtma, frengi ve domuz gribi gibi daha isimlerini sayamayacağımız kadar salgın hastalıklara aşı ve tedavi edici ilaçların bulunduğu dönemlerde modern tıp belki de günümüzdeki kadar ileri düzeyde değildi...
Buna rağmen aşı ve ilaçları bulup milyarlarca insanı kurtardılar...
Ya şimdi?
Hangi ülke ne yapıyor?
Bilmiyoruz...
Dünya Sağlık Örgütü açıklamalarından da pek bir şey anlaşılmıyor...
*
“Açık konuşmak gerekirse” diyerek Cenevre’de iki gün önce konuşan örgütün direktörü Ghebreyesus diyor ki:
Yanlış yolda olan çok fazla ülke var.
Virüs bir numaralı halk düşmanı olmayı sürdürüyor.
Temel önlemler uygulanmadığı takdirde bu virüsün gideceği tek yer, çok çok çok daha kötüsü olacaktır...
“Daha kötüsü”nün ne olacağını da söylemiyor...
Olacakların boyutunu bizlerin tahminlerine bırakıyor...
Bildiğimiz, 13 milyon koronavirüslü hastanın dünyada olduğu...
600 bin kişinin ise öldüğü...
Başka bir şey bilmiyoruz...
*
Dünya virüs ile mücadele ederken, çare ararken Elon Musk da çılgın projelerini açıklamaya devam ediyor hâlâ...
Uzaya insan göndermeyi kafasına takan Tesla’nın CEO’su Elon Musk yeni projesini açıkladı...
İnsan beynine çipler takacakmış...
Detaylarını da 28 Ağustos’ta açıklayacakmış...
Bu tarz çılgın projeleri olan insanların açıklamaları bize ‘Demir Adam’ filminde Robert Downey’in oynadığı Tony Stark karakterini hatırlatıyor...
Yayıncı Martin Goodman’ın kurduğu Marvel Comics şirketinin yayınları arasında çıkardığı Fantastik Dörtlü, Örümcek Adam, Hulk gibi hayali kahramanlara benzeyen Musk...
*
“İcat çıkartma” diyesi geliyor insanın...
Bilgisayarlar ile insanlar arasında direkt bağlantı kurma hedefi olduğunu söyleyen Musk demiş ki:
Onları yenemezsen, onlara katıl...
Her yenemediğimize katılmaya çalışırsak son durağın neresi olacağı belli değil...
*
Musk, geçen yılın temmuz ayında bu projesine yönelik bazı detayları açıklamıştı...
Bilgisayarların beyin gücüyle kontrol edilebileceğini, maymunlar üzerinde yaptıkları deneylerin başarılı olduğunu iddia eden Musk, 2016 yılında yaptığı Neuralink sayesinde “yüksek bant genişliğine sahip olan beyin ve makine arayüzü” geliştirerek, ikisinin birbirine bağlanabileceğini söylemişti.
Musk’ın bu projesine NASA’nın yapay zekâ uzmanı D’Silva ise felç, parkinson ve epilepsi gibi hastalıklara çare olabileceğini belirtmişti...
Musk, önümüzdeki beş yıl içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyaçlarının kalmayacağını da iddia ediyor.
Bakalım ne olacak?
*
42.4 milyar dolarlık bir servetin sahibi olan Musk’ın, uzaya insan gönderme, insanların beynini bilgisayarlara bağlama ve dil öğretmeye dair uçuk projelerini hayata geçirip geçiremeyeceğini bilmiyoruz ama aklını telefon ve bilgisayarlara yüklemiş büyük kalabalıkların beynine bilgisayar da bağlanınca nelerin olabileceğini tahmin dahi edemiyoruz...
Bu defa da beyinlere bulaştırılan virüslerle uğraşacağız galiba...
Aşıdan ise söz eden yok gibi...