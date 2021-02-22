Var oluşsal tehditler

Söyleniyor...
Ve yazılıyor...
Sonuç: Sıfır problem görülmeye devam ediliyor...
*
Dünyayı gelecekte virüs salgınından daha çok büyük göçlerin etkileyebileceğine dikkat çeken kuruluşlar, 2050 yılında 250 milyon kişinin iklim mültecisi olacağından söz ediyor...
Kitlesel göçler durdurulamıyor...
Ülkeler ise sınırlarına yüksek duvarlar örüyor...
Yaşanabilecek büyük göçlerin zengin ülkelerin dengelerini altüst edeceğine ve demografik yapının değişeceğine fazla ilgi göstermeyenlere Türkiye’deki göçmen raporları sunuluyor.
Kaçamak cevapları bırakalım... İklim krizi noktasına vardık!
*
Kar yağıyor İstanbul’a...
Beyaza boyanmış şehirlerin kirletilen izleri örtülmüş gibi...
Susuzluk kâbusu da şimdilik rafa kalktı...
Mevsimler karışıyor birbirine, bilim insanları bunun nedenlerinden birinin küresel ısınma olduğunu yıllardan beri söylüyor...
Ve sonunda iklim krizi dünyanın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor...
Kısa bir sürede gelip geçecek de değil...
İnsan her geçen gün yeni bir krizle uyanıyor...
Bir gün virüs, bir gün deprem, sel, göçük...
Ve iklimsel afetler...
Bir de savaşlar ve göçler...
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Üzerinde yaşadığı dünyayı kirleten insanoğlu, ne acıdır ki dünyanın bir şeyler demesine aldırmıyor...
Dağları, ormanları, denizleri, nehirleri, havayı ve toprağı zehirliyor...
Hava, su, toprak, deniz ve okyanuslar da şimdi insanı tehdit ediyor...
Seçmenler artık yorulmuş...
Medya ise sus payı politik reklamlarını alarak köşesine çekiliyor...
Seçmenler seçim harcamalarına ve bağışlara sınırlama getirilmesini istiyor...
Kendileri söylüyor ve kendileri dinliyor...
Başka çareleri de yok gibi...
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Sınırsız bağışları durdurmak için yasalara güvenerek adaletin kapılarını çalan seçmenler, bağışçıların da yasaları kendi çıkar ilişkilerine göre yorumlattığını iddia ediyor...
Nitekim, alınan kararlar da bu iddiaları doğruluyor...
Özellikle bağışçıların bağışladığı yüksek rakamlara...
Bağışlanan miktarların bir fedakârlık olmadığının altını ısrarla çiziyor, isyan ediyor ama yine de bir şeylerin değişmediğini gören büyük kalabalıkların öfkesi de artıyor...
Anlıyoruz ki, parayı verenler her yerde düdüğü çalıyor...
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Ve her seçimde en çok parayı harcayanlar kaybetmesine rağmen milyarlarca doların neden ve nereye harcandığını soran büyük kalabalıklar gizli çıkar ilişkilerini ortaya çıkarabilmek için de büyük çaba harcıyor...
Birileri parayı harcıyor diğerleri ise bağışlanan paranın gizlenmiş gerekçelerini açığa çıkarabilmek için emek harcıyor...
Sonunda büyük kalabalıkların çabası yasal oyunlarla boşa harcanıyor...
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Ve seçmenler parayla neyin satın alındığını soruyor...
Michael Bloomberg’in başkan adayı olabilmek için yapılan ön seçimlerde 1 milyar doların nereye harcadığını da...
Netflix’teki ‘ABD Seçimleri’ adlı belgeselde parayla ilgili bu sorulara cevaplar aranıyor...
2016 yılındaki seçimlerde ise:
Trump 957 milyon dolar...
Clinton 1.4 milyar dolar...
Uzmanlar diyor ki:
Daha çok para harcayan Hilary Clinton kaybetmiş, daha az harcayan Trump ise kazanmıştı...
Netflix’te yayınlanan ‘ABD’de Seçimler’ adlı belgeselden anlıyoruz ki seçimlerin çok bilinmeyeni var...
Vatandaş ile sandık arasına giren sayısız hikâye ve gerekçelerin sıralandığını öğreniyoruz. Ayrıntılarının çoğunu bilmediğimiz bu siyasi yarışın içinde yığınla engelleyici kurallar...
Ve de orantısız baskılar...
*
Demokrasinin ilk adreslerinden sayılan Amerika’daki seçimlerde dahi bilinmeyen sayısız ayrıntı varsa, başka yerlerde kim bilir neler yaşanıyor...
Her eyalette farklı kurallar işletiliyor...
Yani, halkın iradesinin tecelli ettiğini söyleyenlerin yanılma ihtimali de oldukça yüksek olabilir...
Nedir bunlar?
Ve her yıl yayınladıkları raporlara göre bu rakam daha artıyor...
Koronavirüs ile başlayan karantina günlerinde ise durum gittikçe kötüleşiyor...
Ve her gün 10 bin çocuk açlıktan ölüyor...
*
Diğer yandan ise trilyonlarca dolar silahlara gidiyor...
Güvenlik gerekçesiyle harcanan paraların yüzde biri dahi açlıkla savaşan insanlara yardım amacıyla gönderilmiş olsaydı belki çocuklar ölmezdi...
Savaşların esiri olmuş büyükler...
Ya çocuklar?
Ve tüm krizlerin çözüldüğü adres olma özelliğini de...
Yükünü paylaşmıyor...
Yetkilerini de...
*
Yeni bir partiyle politikaya başlayan siyasiler ise eskilerini yanında götürmeye gerek duymayan bir anlayışa sahip...
Bir günde her şeyi unutabiliyor...
Aklımıza, “Gidenler mi yoksa kalanlar mı suçlu?” sorusu geliyor...
Çizgi dışına çıkarılan ya da çıkanlar kendi kişisel gerekçelerini buluyor...
Anamur muzu yerine Latin Amerika’dan muz ithal ediliyordu...
Ve daha çok sayıda gıda ürünleri...
Ya şimdi?
İthalat çılgınlığına devam ediyoruz...
2019 rakamlarına göre:
- İthalat 219 milyar dolar...
- İhracat 169.5 milyar...
Dış ticaret açığı ise 50 milyar dolar...
Kar yağıyor bir yerlerde...
Birileri ekmeğini eve götürebilmenin peşinde...
Birileri evde oturarak para kazanıyor olabilir, birikimlerini harcayabilir ama birileri ise evde kalarak para kazanamıyor ve faturaları ödenmiyor...
Behçet Necatigil’in “Gündelik korkuların çökerttiği evlerde” deyişi gibi yaşayanlar var...
Virüs yüzünden her gün yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor...
Her eve hüzün çöküyor kış günlerinde...
*
Yüz yüze eğitim yapmayan özel okullar dahi yıllık ücretlerinden bir kuruş aşağı fiyat indirmiyor...
Ne aklınıza gelir, dargınlığım...” diyen Prof. Dr. Ahmet Tevfik Ozan da içimizdeki ağaçlardan biriydi...
Bir baharı daha göremeden sessizce çekip gitti...
Biliyormuş gibi...
*
Bir şiirinde diyordu ki:
“Karanlık, yatağımda bir beyaz çiçek gibi,
Uzandı, uzanacak gönlümün baharına...
Ki karanlık bir yeşil elbiseye bürünmüş,
Ne politik film festivalleri bitecek...
Ve ne de seyircisi...
*
Eskiden içimizde politikleşmeyen insanlar yaşardı...
Ve ağaçlar gibi ayakta duran...
Aykırı çıkışlarıyla aydınlatan, yanlışları yüze vuran...
Ezberlediklerini söyleyenlerden değil ezberlenmiş sözleri bozanlar vardı...
Bunlardan biri de Prof. Dr.
İnsanoğlunun kaç asırlık bir alışkanlığıdır?
Kimse bilmiyor...
“Kahramanlar savaşlardan çıkar” anlayışına inat barış diyenler sürekli kaybediyor...
Savaşlar, göçler, açlık hiç değişmiyor...
Yemen’de 85 bin çocuk açlıktan ölmüş...
Neden?
S.Arabistan’ın uyguladığı abluka yüzünden...
*
Ah! Taş olsak, toprak olsak denecek çağ geldi.
*
İstanbul’a kar yağıyor...
Soğuk kış günlerinde birileri virüs, birileri aşı telaşıyla günlerini geçiriyor...
Ve birileri de üşümemek için odun, kömür arayışıyla...
Ya da doğalgaz, elektrik faturalarıyla...
*
Bir yerlerde hâlâ savaşlar sürüyor...
Dedelerimize Kayıp...
Babalarımıza ise Sessiz...
Bize ise X yani Soğuk Savaş kuşağının çocukları...
Bir bilinmeyenli denklemlerin daima X’i olmuştuk...
Ya şimdi?
Y, Z ve Alfa kuşakları var...
*
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de tartışmalara katılıyor ve ilginç şeyler söylüyor...
ABD’de yaşanan gelişmelerin dünya demokrasileri için “uyarı” niteliğinde olduğunu vurguluyor...
Kongre binasında yaşananlara işgal diyen Borrell:
Kongrenin işgali demokratik değerlerin bozulmasına ve dezenformasyonun sosyal medyada yayılmasına fırsat verilmesiyle oluşan tehlikelerin bir yansımasıdır...
*
Sosyal medya adreslerindeki sınırsızlık ve hukuksuzluk bireyleri demokrasi dışı bir alana doğru sürüklüyor...
Yıllardan beri süren kuralsız davranışlarını alışkanlık haline getiren sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe demokrasiyle yetinmemeye başlıyor...
Kongreyi işgalin küresel çapta meydana gelen endişe verici gelişmelerin tepe noktası olduğunu söyleyen
Ya da gerçek yüzünü gösteriyor...
Ve kendi içindeki birlikteliğini sağlayan ruh halinin de gittikçe bozulduğu bir süreçten geçiyor...
Renklerin, düşüncelerin farklılıklarını halkına kabul ettirmeyi ve bir arada yaşamayı sanatlaştıran ABD, sanki yeniden eski savaş geleneklerine dönüyor...
Irkçılık da bir virüs gibidir...
Yaygın olduğu her yerde insanları evlerine değil, mezarlarına kadar götürebilen bir yoldur...
Kendi geçmiş tarihinde ‘kuzey’ ve ‘güney’ savaşlarıyla yaşayan, sonunda ortak değerlerin çatısı altında birleşen ABD’nin açılımı da bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’dir...
Yani, her eyalet kendi içinde bir devlet gibi...
Tek bayrak ve tek anayasa altında birleşmişlerdir...
Dünyayı yönettiğini, güvenliğini sağladığını iddia eden ABD’de yaşananlar demokrasiyle ilgili alarm zillerini de çaldırıyor...
Amerika’daki entelektüeller diyor ki:
- Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’da demokrasi kalmamış!
*
Kişilerin seçme ve seçilme hakkı gittikçe seçilenleri engelleme noktasına taşınıyor...
Cumhuriyetçi partinin büyük bir yara aldığını belirten uzmanlar, ikili parti sisteminin değişebileceğini ve sistemin yeni bir parti kurmaya müsait olduğunu vurguluyor...
Trump’ın hukuken yalnız kaldığını savunan analistler ise hukukun üstünlüğünün ülkede devam ettiğine ve Trump’ın büyük ihtimalle yargılanacağına dikkat çekiyor...
*
Var oluşsal tehditler
ABD’deki Yeşil Parti’nin aktivistlerinden Medea Benjamin diyor ki:
ABD, iklim değişimini ve savaşları ele alan uluslararası anlaşmaları engellemektedir.
ABD kasten ve mütemadiyen dünyanın, sera gazı salınımlarını kesme ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıyan iklim kriziyle mücadele eden kolektif çabaları baltalamaktadır.
*
İnsanoğlu kendisini bekleyen tehlikelere karşı mücadele eden, hatırlatan kişi ve kuruluşları pek ciddiye almıyor...
ABD’de bile...
2001 yılında kurulan Yeşil Parti insanların zehirsiz, tehlikesiz, silahsız ve kısacası çevre teröründen etkilenmemesi için olağanüstü çaba gösteriyor ama seçimlerde aldığı oy oranı en fazla yüzde 3...
Var oluşsal tehditlere karşı halkı uyaran kişi ve partilere dünyanın hiçbir yerinde fazla ilgi yok...
Neden?
Kendini ihmal ederek yaşayanlar, sadece gelecekte iyi bir hayatı yaşayabilmek için para biriktiriyor ama belirsiz bir gelecekten habersiz kalmayı tercih ediyor...
Ve sürekli kazanacaklarını düşünüyor...
Kaybedeceklerini değil...
Susuz kaldığında suyun değerini anlayan büyük kalabalıklar günü kurtarmaya çalışıyor...
Bu tarz çevre ve iklimsel felaketlerin de hiç olmayacağına inanıyor...
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Medea Benjamin gelinen tehlikeli noktayı şöyle özetliyor:
Kritik çevresel projelere yatırım yapmak için milyarlarca Pentagon doları kullanılması ve savaşın çevresel yıkımının ortadan kaldırılması için yaşanabilir, huzurlu bir gezegen talep eden hareketlerin; “savaşa bir son verilmesi” için yapılması gerekenler listesinin en üstünde yer alması gerekiyor.
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İklim değişikliğinin ve nükleer savaş ihtimalinin gezegene yönelik var oluşsal tehditler olduğunu belirten Benjamin:
Felaket niteliğindeki iklim değişikliği ve nükleer savaş, insan uygarlığının varlığına karşı var oluşsal tehdit açısından benzersizdir.
Nükleer silahların ve çok “sınırlı” bir nükleer savaşın bile 2 milyar insanı riske atabileceğini söyleyen Benjamin, böylesine bir felaketin de küresel iklimin bozulmasına ve dünya çapında bir kıtlığa neden olmaya yeterli olacağını hatırlatıyor ve diyor ki:
Nükleer silahlar küresel militarizm tarafından teşvik edilmiştir.
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Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması’nın hâlâ neden onaylanmadığını sorgulayan Benjamin, militarize devlet şiddetinin, ortak inisiyatifli çevresel yıkıma direnen topluluklara karşı dengelendiğini vurgulayarak diyor ki:.
Topraklarını ve köylerini petrol sondajlarından, madencilik şirketlerinden, çiftlik sahiplerinden, tarım işletmelerinden vb korumak için mücadele eden topluluklar genellikle devlet ve paramiliter şiddet ile karşılaşmaktadır.
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Yerli halkların ormanlarının toptan kesilmesine ve yakılmasına karşı durdukları için Amazon’da öldürüldüklerine de dikkat çeken Benjamin, Berta Caceres gibi aktivistlerin nehirlerini korumaya çalıştıkları için Honduras’ta vurulduklarını ve daha önemli bir tehlikenin yaşandığını belirterek diyor ki:
Orta Amerika’dan Afrika’ya ve Ortadoğu’ya milyonlarca göçmen çevresel felaketlerden ve çatışmalardan kaçıyor.
ABD bölgesinde göçmenler kafeslere kitlenmekte ve kamplarda mahsur kalmaktadır.
Akdeniz’de binlerce mülteci, tehlikeli deniz seferlerine çıkmaya çalışırken öldü.
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Denizlerde mültecilerin yaşadığı felaketleri son on yıldan beri yazıyoruz ama herkesin aklı fikri günlük siyasi ve magazinsel polemiklerle geçmeye devam ediyor...
Bazı bölgelerde çatışmaları körükleyen silah tüccarlarının mültecilere karşı sınırları güvence altına almak için silah satmaktan ve gözaltı tesisleri inşa etmekten çok büyük kazanç sağladığını söyleyen Benjamin, durumun her geçen gün daha da kötüye gittiğini anlatıyor...
Var olabilmek için tüm tehditleri bertaraf etmeliyiz.
Kim uğraşıyor?
Bize göre herkes günü kurtarıyor, yarınlar ise şarkılarda bir-iki mısradan ibaret.
Yarın diye bir şeyin olmadığını, herkesin bugünden ve var oluşsal tehditlerden sorumlu olduğunu bir türlü anlatamıyoruz...