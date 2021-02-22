Var oluşsal tehditler

Amerika’da seçmenlerin büyük çoğunluğu seçim kampanyalarına, etkinliklerine ve politik reklamlara harcanan milyarlarca dolara itiraz ediyor...

Özellikle bağışçıların bağışladığı yüksek rakamlara...

Bağışlanan miktarların bir fedakârlık olmadığının altını ısrarla çiziyor, isyan ediyor ama yine de bir şeylerin değişmediğini gören büyük kalabalıkların öfkesi de artıyor...

Anlıyoruz ki, parayı verenler her yerde düdüğü çalıyor...

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Ve her seçimde en çok parayı harcayanlar kaybetmesine rağmen milyarlarca doların neden ve nereye harcandığını soran büyük kalabalıklar gizli çıkar ilişkilerini ortaya çıkarabilmek için de büyük çaba harcıyor...

Birileri parayı harcıyor diğerleri ise bağışlanan paranın gizlenmiş gerekçelerini açığa çıkarabilmek için emek harcıyor...

Sonunda büyük kalabalıkların çabası yasal oyunlarla boşa harcanıyor...

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