Vadideki oyunlar

İsviçre’nin doğusundaki dağ kasabası Davos’ta uluslararası boyutta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında kimin ne dediğini iyi takip etmek gerekiyor...
Çünkü gelecek yıllara yönelik planların senaryoları pazarlanıyor...
Ve adeta deneme çekimleri yapılıyor...
Olası savaşların ilk sinyali de Davos’taki toplantılarda alınıyor...
*
“Resetleniyor muyuz?” başlıklı yazımızda Dünya Ekonomik Forum Başkanı Dr. Klaus Schwab’ın “Dünyayı yeniden resetlemeliyiz” teklifini yazmıştık...
Dr. Schwab başka neler demişti?
Bir dağ kasabasındaki Davos Vadisi’nde aslında her yıl dünyayı yöneten ve pastanın büyüğünü yiyen kurtlar buluşuyor ve geleceğe yönelik planlarını da toplantıya katılan ve kendilerince “koyun” gördüklerine anlatılıyor...
*
12 yıl boyunca takip ettiğim Davos’taki toplantılarda sürekli Rusya’nın enerji kaynaklarını bir tehdit unsuru olarak kullandığına ve AB ülkelerini olağanüstü enerji bağımlılığına soktuğuna dikkat çekiliyor ve deniliyordu ki:
- Rusya artık dize getirilmeli...
- Aksi halde Rusya devlet eliyle zengin edilip küresel piyasalarda söz sahibi olan oligarklarıyla AB ülkelerini ve şirketlerini ele geçirebilir...
- Rusya savaşla giremediği yerlere oligarklarıyla giriyor ve piyasaları altüst ediyor...
- Avrupa’yı ekonomik ve enerji kaynaklarıyla ele geçirebileceğine dair senaryolara dikkat çekiliyor ve bunun büyük tehlikelerinden söz ediliyordu...
*
Rusya’nın üst düzey yetkilileri de bu toplantılarda ABD’nin sınırlarına kadar gelip güç gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceklerini ve gerekirse nükleer silah savaşlarını başlatabileceklerini söylüyordu...
Ve Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan konusunda sert uyarılar yapılıyordu...
ABD ve AB ülkeleri ise bildiğini okumaya devam ediyordu...
Yani bugün yaşanan savaşın pazarlıkları Davos Vadisi’nde yıllarca yapılıyor ama bir uzlaşmaya varılamıyordu...
*
Dr. Klaus Schwab ise demişti ki:
- Yüzde 1’lik elitler içinde yer almayan bilgi teknolojisi, yetmeyen yüzde 99’un hafızası silinsin.
- İnandığı değerlerden soyutlansın.
- Ve akıllı şehirlerde yarı robotik hale getirilsin...
*
O günden bugüne neler değişti?
Dünyanın her yerinde büyük kalabalıklar bu değişimleri yaşıyor ve görüyor ama bindirildiği geminin nereye gittiğini bilmiyor...
Seyahat sürecindeki mutluluğuyla kendilerini ayrıcalıklı sanmakla yetiniyor...
Virüs, varyantları, aşılar diyerek dünya ekonomisini altüst eden projelerden sonra şimdi de savaşların dosyaları açılıyor...
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla bu süreç başladı mı yoksa evdeki hesap bozuluyor mu?
Pazartesi günkü yazımızda...
Vadideki oyunlar
İsviçre’nin doğusundaki dağ kasabası Davos’ta uluslararası boyutta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantılarında kimin ne dediğini iyi takip etmek gerekiyor...
Çünkü gelecek yıllara yönelik planların senaryoları pazarlanıyor...
Ve adeta deneme çekimleri yapılıyor...
Olası savaşların ilk sinyali de Davos’taki toplantılarda alınıyor...
*
“Resetleniyor muyuz?” başlıklı yazımızda Dünya Ekonomik Forum Başkanı Dr. Klaus Schwab’ın “Dünyayı yeniden resetlemeliyiz” teklifini yazmıştık...
Dr. Schwab başka neler demişti?
Bir dağ kasabasındaki Davos Vadisi’nde aslında her yıl dünyayı yöneten ve pastanın büyüğünü yiyen kurtlar buluşuyor ve geleceğe yönelik planlarını da toplantıya katılan ve kendilerince “koyun” gördüklerine anlatılıyor...
*
12 yıl boyunca takip ettiğim Davos’taki toplantılarda sürekli Rusya’nın enerji kaynaklarını bir tehdit unsuru olarak kullandığına ve AB ülkelerini olağanüstü enerji bağımlılığına soktuğuna dikkat çekiliyor ve deniliyordu ki:
- Rusya artık dize getirilmeli...
- Aksi halde Rusya devlet eliyle zengin edilip küresel piyasalarda söz sahibi olan oligarklarıyla AB ülkelerini ve şirketlerini ele geçirebilir...
- Rusya savaşla giremediği yerlere oligarklarıyla giriyor ve piyasaları altüst ediyor...
- Avrupa’yı ekonomik ve enerji kaynaklarıyla ele geçirebileceğine dair senaryolara dikkat çekiliyor ve bunun büyük tehlikelerinden söz ediliyordu...
*
Rusya’nın üst düzey yetkilileri de bu toplantılarda ABD’nin sınırlarına kadar gelip güç gösterisinde bulunmasına izin vermeyeceklerini ve gerekirse nükleer silah savaşlarını başlatabileceklerini söylüyordu...
Ve Ukrayna, Polonya, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan konusunda sert uyarılar yapılıyordu...
ABD ve AB ülkeleri ise bildiğini okumaya devam ediyordu...
Yani bugün yaşanan savaşın pazarlıkları Davos Vadisi’nde yıllarca yapılıyor ama bir uzlaşmaya varılamıyordu...
*
Dr. Klaus Schwab ise demişti ki:
- Yüzde 1’lik elitler içinde yer almayan bilgi teknolojisi, yetmeyen yüzde 99’un hafızası silinsin.
- İnandığı değerlerden soyutlansın.
- Ve akıllı şehirlerde yarı robotik hale getirilsin...
*
O günden bugüne neler değişti?
Dünyanın her yerinde büyük kalabalıklar bu değişimleri yaşıyor ve görüyor ama bindirildiği geminin nereye gittiğini bilmiyor...
Seyahat sürecindeki mutluluğuyla kendilerini ayrıcalıklı sanmakla yetiniyor...
Virüs, varyantları, aşılar diyerek dünya ekonomisini altüst eden projelerden sonra şimdi de savaşların dosyaları açılıyor...
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşla bu süreç başladı mı yoksa evdeki hesap bozuluyor mu?
Pazartesi günkü yazımızda...