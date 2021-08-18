Tutunamayanlar

Artık öyle değil gibi.
Köprü halimiz göçler yüzünden gittikçe sıkıntılı günler yaşamamıza neden oluyor.
Asya’dan gelip de Avrupa’ya geçenler oldukça az.
Gidemeyenler ise ülkemizde kalıyor.
Bekleme odası değiliz ama gelenler de ne yazık ki gitmiyor ve kalıyor...
Iraklı, Suriyeli, Afrikalılar derken şimdi de Afganlar geliyor!
Sayıları milyonlara varan mülteciler ülkemizin değişik şehirlerine yerleşiyor.
Günlük işlerde ise kaçak çalışıyorlar.
Etrafımızdaki ve uzağımızdaki coğrafya barut gibi...
Her karışıklıkta ve çıkan bir savaşın ardından kapıları çalınan bir ülkeyiz...
Ya denizden ya da karadan Avrupa ülkelerine geçmeyi başaranlar da var...
Başaramayıp denizlerde boğulanlar da...
Cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın fotoğrafı gözlerimizden önünden hâlâ gitmiyor...
Lakin, düzensiz göçler her geçen gün dünyanın en büyük derdi haline geliyor...
Ve her ülke kendi güvenliğini, huzurunu ve halkını korumaya çalışıyor...
Türkiye ise bu meseleyle belki de son üç yüzyıldan beri uğraşıyor...
Bir köşede oturup iki dakika bile...
Seyrediyoruz, okuyoruz, dinliyoruz ama bunların üzerine iki dakika hiç düşünmüyoruz...
Yaşadığımız olaylara baktığımızda bunun ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Öfke büyük kalabalıkların pusulası olmuş.
*
Yaşadığımız sürece herkese karşı sorumluyuz...
Lakin, hepsini unutmuşuz gibi...
Sorumsuzca yaşayanların sorumsuzluğunun bedelini masum insanlar canıyla, malıyla ödüyor...
Ne zaman kuşlar uçtu kervanlar geçmeye başladı sanki tüm felaketler de uykusundan uyandı...
Güne uyanmaya korkuyoruz...
Sel, savaş, yangın, deprem, terör, göç, yoksulluk, işsizlik, intihar, katliam, trafik kazaları, virüs ya da ekonomik kriz haberleriyle içimiz yanıyor, kararıyor...
Ve de karartılıyor...
Anlıyoruz ki, dünyada rahatlık yok...
Ve de huzur...
*
Bir kaza haberiyle güne uyanıyoruz...
Elbette, dünyanın her yerinde büyük yangınlar var...
Muhalefet partilerin siyasi söylemlerini ve iktidarı suçlamasını bir yana bırakıp halkımızın feryadını, acısını, sitemini iyi okumak lazım...
Yaşanan olaylara çoğu zaman üçüncü bir gözle bakmak gerekiyor...
Böyle bakmayı başaramazsak hiçbir olayı, krizi, sorunu ve yangını çözemeyiz...
Üçüncü bir gözle bakmayı başarabilirsek büyük kalabalıkların öfkesinin nedenini de öğrenmiş oluruz...
Ve öfkesini de dindirmiş olabiliriz...
*
Halk iktidara
Kimlerin sorumsuzluğu ya da yetersizliği, tedbirsizliği, duyarsızlığı yüzünden yaşandı bu yangınlar, hâlâ bilmiyoruz...
Lakin, son bir aydan beri dünyanın her yeri yanıyor...
Dünya yangın yerine dönmüş sanki...
ABD’nin Kaliforniya ve birçok eyaletinde başlayan yangınlar aylardır söndürülemiyor...
772 kilometrelik ormanlık alan küle dönüşmüş durumda...
*
Rusya’nın Sibirya ve Yakutistan bölgesinde son bir aydan beri aralıklarla devam eden yangınlarda 1,5 milyon hektarlık ormanlık alan yandı...
İtalya, Yunanistan, Lübnan, İspanya ve Afrika yanıyor...
Her geçen gün memleketi biraz daha ‘bir başkaya çevirebilmek’ ve yaşanılır olmaktan çıkartabilmek için ne gerekiyorsa yapmaktan hiç çekinmiyoruz. Ve seyircisi olup, çıkıyoruz.
Yıllardan beri çevre ve küresel ısınmaya doğru gidilen tehlikeli süreci ve dünyadaki gelişmeleri, bizleri bekleyen felaketleri yazıyoruz. Büyük kalabalıkların siyasetin günlük kavgalarından birazcık da olsa başını kaldırması gerektiğini
ve üzerinde yaşadığı toprağı, ormanları, havayı ve suyu kirletip tüketerek memleketleri cehenneme çevirenlerin kazanma alışkanlıklarının artık sona erdirilmesini de.
Anlatamıyoruz galiba...
Bikinisiyle sahilleri sallayan, nefesleri kesen çıplakların haberlerinden bir adım öteye geçemedik.
Tilkinin bestelediği 40 türkünün 39’unun tavşan üzerine söylediği gibi ya iktidar propagandisti ya da kronik muhaliflerin çıkardığı gürültülerinin önüne geçemiyoruz.
Deprem olunca depremi, sel olunca seli, göç yüzünden sınır kapılarımıza dayanan milyonlarca insanı ekranlarda görünce demografik yapı tehlikesini, yangınlar çıkınca ağaçları, hayvanları, denizleri, dağları, nehirleri aklımıza getirmeden bıkıp, usanmadık...
Siyaset ve spor arasında denizin dalgaları gibi gidip gelen büyük kalabalıkların sorumsuzluklarını gördükçe boşuna yırtındığımızı da fark ediyoruz. Yine de suyun nasıl kirletildiğini, çevrenin nasıl katledildiğini, ormanların nasıl yakıldığını, şehirlerin nasıl betonlaştırıldığını, ağaçsız ve parksız nasıl bırakıldığını yazmaya devam ediyoruz.
Eşzamanlı bu yangınların çıkış nedeni henüz net bilinmiyor.
Yetkililer terör şüphesini kesinleştirmeden bir şey demek istemiyor...
Yani sıcaklardan diyor...
Birileri de sosyal medyada PKK terörü diyor....
Daha da ötesi ‘Parmaksız Zeki’ kod adıyla bilinen PKK’lı terörist Şemdin Sakık’ın geçmişte yaptığı bir açıklamayı paylaşıyor...
Bizi “Ağaçsız bir ülke”ye çevirmeye çalıştıklarını biliyoruz...
Bu yüzden bunun bir tesadüf olduğuna da kimse inanmıyor.
Haliyle yaşanan bu belirsizlik yüzünden insanlar sosyal medyada sürekli birbiriyle savaşıyor.
Beyoğlu’nun arka sokaklarında yönetmen Memduh Ün’ün film şirketinde Kartal Tibet ile buluşmuştuk...
Türk sinemasında sansür üzerine yaptığımız röportajda demişti ki:
“Biz devletten tek şey istiyoruz... Gazetelerin yayınladığı haberleri film çekmemize izin versin.”
*
Tibet “Amerika sineması bunu yapıyor ama aynı rahatlık bizde yok...” diye sitem etmiş ve hiç unutmadığım bir şey söylemişti:
“Ya bizde? Herkes kahraman olmak zorunda...”
*
Söylediklerine destekleyici örnekler veriyordu...
Kıbrıs...
Rumların yaptıklarını ve insanlık dışı olaylarını anlatmak için sadece 1963 yılında yaşanan Şehit İlhanlar’ın hikâyesi dahi yeter.
Kıbrıs’ta görev yapan Elazığlı Dr. Binbaşı Nihat İlhan’ın eşi Mürvet Hanım’ın üç çocuğuyla birlikte küvette Rumlar’ın EOKA terör örgütünce katledilme fotoğrafı gözlerimizin önünden hâlâ gitmiyor.
Böylesine bir dramın filmini çekemedik, romanını, hikâyesini, şiirini yazamadık.
Ve dünyaya Rumlar’ın vahşetini anlatamadık...
Dağlardaki eşkıyalara sabah akşam türkü yakanlara, eşkıyalarını kahramanlaştıranlara inat olsun diye de yapamadık.
Bizim feryadımız sadece mezara gömene kadar...
Ya sonra?
Ya gördüklerimiz?
Her bayram olduğu gibi yine üzücüydü...
Yürek yakıcıydı...
Bir araya gelemeyişimizdi...
Buluşamamanın hasretiydi...
Yine çocukların Irak’ta, Afganistan ve diğer tüm İslam ülkelerinde hüzünlü oluşuydu...
Ve de annelerin...
Babalar ise yollara düşmüştü...
Nereden başlayalım ki...
Binlerce Afganlı mültecinin kurbanlık koyunlar gibi yollara düşmesinden mi?
Yoksa hangi ülkenin sınırında öldürüleceklerinden mi?
Savaşa gider gibi adeta ölüm yolculuğu yapılıyor...
*
Suriye, Afganistan, Lübnan, Yemen ve Irak’ta yaşananları takip ettikçe anlıyoruz ki İslam coğrafyasında bir şeylerin düzeleceğini görmek hayal gibi...
Sedir ağaçlarıyla ünlü şehir Beyrut...
Geçen yıl 135 kişinin ölümüne ve yaklaşık 6 bin kişinin yaralanmasına neden olan Beyrut Limanı’ndaki patlamayla birlikte Lübnan’daki kriz gittikçe derinleşiyor.
Nedeni hâlâ net olarak bilinmeyen esrarengiz patlamanın ardından ülkede aylardan beri sular durulmuyor.
Döviz krizi ve sıkıntısı çeken ülkede ilaç, petrol ve daha birçok hayati ürün ithal edilemiyor.
Enerji santrallarını işleten Deir Ammar, Zahrani ve Electrice Du Liban şirketleri ise yakıt yokluğu yüzünden bir günde şehirlere ancak iki saat elektrik verilebildiğini ama birkaç gün sonra tüm santralların kapatıldığını açıklıyor.
Ülke karanlığa terk edilmiş durumda...
*
Bir dönem Orta Doğu’nun Paris’i sayılan Beyrut’ta şimdi yokluk, yoksulluk yaşanıyor ve yolsuzlukla da artık baş edilemiyor.
Siyaset kırk parçaya bölünmüş...
Her kafadan farklı bir ses çıkıyor...
Oysa, o ihanet akşamında TBMM çatısı altında yaşanan birlik ve beraberliğe ve darbeye karşı direnişe gösterilen duruşu millet olarak alkışlamıştık...
Ya sonra?
Ne olduysa yine herkes kendi fildişi kulesine çekildi ve kendi türkülerini söylemeye başladı...
*
Yaşanan bu kadar ihanete birileri hâlâ ‘tiyatro’ diyebiliyor...
300 kişinin şehit olduğu, 1491 kişinin yaralandığı o ihanet akşamına tiyatro diyen anlayışa ve dezenformasyona karşı çıkan sanatçı
Yalanlar ve komplo senaryolarıyla da başka yerlere çekmeye...
Unutarak yaşamayı sevdiğimizi keşfedenler ısrarla bizlere yaşadıklarımızı unutturmak istiyor...
Kendi yalanlarına bizleri inandırmak isteyenler hâlâ demokrasiden, hukuktan söz edebiliyor ve ihanetlerini saklayabiliyorlar...
*
Bu ihanet korosu 1950 yılında rahmetli Menderes ve arkadaşlarına da aynı şarkıyı söylemişlerdi.
Hem de on yıl boyunca...
İçlerinde taşıdığı kin ve nefret yangınını Menderes ile bakanları Polatkan ve Zorlu’nun idamlarıyla ancak söndürebilmişlerdi.
*
Dediği günden öncesi ve sonrasında üç günlük dünyanın üç kuruşluk oyuncaklarına sadece kendini değil vatanını, milletini satan insanlar yüzünden sayısız insanın hayatı kâbusa dönüşüyor...
Gelenekselleştirilen bu kötü alışkanlık devam ediyor...
15 Temmuz ihaneti alışkanlığın son örneği idi...
*
Sınav sorularını çalarak başlayan sızıntı süreci 15 Temmuz akşamında ifadesiz yüzlerin ihanetleriyle gün yüzüne çıkmış oldu. Ve halk hesaplaşmasını yaptı...
Kırk yıl düşünseydik, milletine kurşun sıkacak kadar gözü dönmüş, asker kılığına bürünmüş kişilerin ordunun içine sızabileceğini ve general dahi olabileceğini bilemezdik, tahmin dahi edemezdik...
Bakıyoruz da yurtdışına kaçan bu gizli yapının yargıya, orduya, emniyete ve medyaya sızmış kişileri hâlâ bizden daha çok konuşuyor, yazıyor ve çiziyorlar...
Manipülasyon senaryolarıyla insanların aklını karıştırmaya devam ediyorlar...
Bazıları şiir sevmez çünkü yaraları yoktur, yaraladıkları vardır.
Yaşadığımız dünyayı ne kadar da güzel anlatmış Attilâ İlhan...
İnsanlar artık malını, mülkünü insandan daha çok seviyor, bu yüzden yaraları yok, yaraladıkları çok...
Eşyayı seviyor...
Ya insan?
Bu durum bize hep aynı türküyü hatırlatıyor:
Adamın adam sevmesi geçti gayri zaman oldu!
*
Nedense?
Dostum rahmetli vali Recep Yazıcıoğlu’nun sözleri düşüyor aklımıza:
- İhale, havale derken şimdi de kahraman bekliyoruz!
***
Modern çağın zirvesindeyiz güya...
Hâlâ davul ve zurnayla karşılama törenleri yapılıyor...
Yazıcıoğlu bu duruma da isyan edercesine diyordu ki:
- Develer, koyunlar kesiliyor vs. Oysa, Avrupalılarda böyle bir şey yok...
O yaşadıklarımız dündü, bugün daha iyi şeyler olacak, diyerek güne başlıyoruz...
Gün bittiğinde anlıyoruz ki iyi şeyleri beklemek bir hayalden ibaretmiş...
Bazı alışkanlıklarımızı hiç değiştirmiyoruz...
En güzel şeylerin arasına bir kötülük sıkıştırıyoruz.
*
Yazılıp çizilenlere ya da olup bitenlerin ardından konuşulanlara bakıyoruz.
Öyle şeyler yaşanıyor ki...
Örnek mi...
Tutunamayanlar
20 yıl önce 11 Eylül 2001 günü İkiz Kuleler diye bilinen Dünya Ticaret Merkezi’ne yapılan saldırıyla başlayan süreç sona eriyor...
ABD saldırıların faillerini Afganistan ve Irak’a girerek aramaya gitmişti...
Ve iki ülkeyi yakıp yıkmıştı...
1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti...
Eski ABD Başkanı George Bush demişti ki:
Demokrasi götürüyoruz...
*
Demokrasi diyerek girdiği Afganistan ve Irak’ta 20 yıl boyunca düzen kurmaya çalıştı...
Irak’ta kendileriyle birlikte hareket eden Kürtleri iktidarın yasal ortağı haline getirdi...
Bize göre Peşmerge olan Barzani’yi başbakan ve Talabani’yi ise cumhurbaşkanı yapmıştı...
Irak’ı üçe bölmeyi düşünüyordu...
Lakin, Irak’ın hali ortada...
Kaça bölündüğü ve nasıl bir demokrasi götürdüğü de...
*
20 yılın sonunda dün Afganistan’dan tamamen çekilen ABD geçen yıl Trump zamanında Taliban ile anlaşmaya meğerse varmış...
Ve bugün yaşananlar sadece bir sonuç...
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani dahi kaçıp gitti...
Taliban saraylara yerleşmeye başladı...
Ve Afgan halkını Taliban örgütüyle baş başa bırakan ABD Başkanı Biden ise diyor ki:
Biz hiçbir zaman Afganistan’a demokratik bir düzen kurmak aracıyla gitmedik!
*
Filin züccaciye dükkânına girdiği gibi bir ülkeye giren ve tüm düzeni çökerten ama bir türlü sistem kuramayan ABD’nin bu hali bize gazeteci Thomas L. Freidman, Charlie Rose’un programındaki sözleri yine aklımıza düştü...
Demişti ki:
ABD istediği zaman istediği ülkeye savaş açabiliyor ve giriyor... Ama sonrasında hiçbir yerde düzeni kuramıyor ve sonra da çekip gidiyor...
Bunu en iyi İngilizler yapıyor...
*
Biden’ın açıklamasında haklı olduğu yerler de var...
Ne diyor?
“Afgan ordusu çöktü, savaşmayı dahi denemediler” diyen Biden diyor ki:
Afgan ordusunun çatışmak istemediği bir savaşta ABD askerleri savaşmamalı.
Siyasileri ise kaçıp gitti...
20 yıl boyunca 1 trilyon dolar harcadıklarını, 300 bin kişilik bir ordu kurduklarını ve teçhizatla donattıklarını, askerlerin maaşlarını dahi ödediklerini açıklayan Biden önemli bir noktaya dikkat çekiyor ve diyor ki:
İhtiyaçları olan her şeyi verdik ama gelecekleri için savaşma iradesini veremedik!
*
Sözün bittiği yer işte burası...
Afganistan’da yaşananlar karşısında Rusya ve Çin oldukça memnun...
Biden da bu konuya değinerek durumu şöyle özetliyor:
Stratejik rakiplerimiz Rusya ve Çin, Afganistan’da kalarak milyarlarca dolar kaybetmemizi istiyor...
*
Şimdi milyonlarca insanın kâbus dolu günler yaşayıp yaşamayacağını göreceğiz...
Afganlıların Kabil Havalimanı’nda ABD uçağına binip Katar’a gidebilmek için ülkelerinden nasıl kaçtıklarını ve uçağın kanatlarına nasıl tutunduklarını görüyoruz...
Ve havalanan uçaktan düşenleri...
İngiltere ise Taliban ile savaşmak için Afganistan’a asker göndereceklerini açıkladı...
Freidman’ın “Bunu en iyi İngilizler yapıyor” dediği günler mi başlayacak şimdi de...
Bilmiyoruz.
Merkel ve Macron’un da açıklamalarından anlıyoruz ki AB ülkeleri yaşananlardan oldukça rahatsız ve tedirgin...
*
Ülkesine, vatanına, bayrağına, demokrasisine tutunamayanlardan geriye yıkık dökük kentler ve Taliban örgütü kaldı...
Ve bir kez daha anlıyoruz ki demokrasi öyle kanat çırpan kuşlar gibi kimseye gelmiyor ama bir kuş gibi uçup gidebiliyor...