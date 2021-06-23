Türküsünü arayanlar

Saldırılar ile ilgili kamuoyuna açıklama yapan siber güvenlik sağlayıcısı NordLocker şirketi ‘Windows yazılımının kullanıldığı 3.25 milyon bilgisayardan ödeme bilgilerinin ele geçirildiğini’ duyurunca olayın boyutunun ne kadar büyük olduğu anlaşıldı...
Instagram, Netflix, Paypal, Roblox, Steam, Twitch ve Twitter hesaplarının hedef alındığını duyuran NordLocker, hacker’ların e-posta veya ‘önyükleme yazılımı indirerek virüs bulaştırma yoluyla’ kişisel verileri ele geçirdiklerini belirtti.
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NordLocker şirketince hazırlanan rapordan, kötü amaçlı yazılımlarla son iki yılda 26 milyon kişinin oturum açma kimlik bilgilerinin dahil olduğu çok sayıda bilginin çalındığını öğreniyoruz...
Şirket raporlarında, ‘web kameralarının kötü amaçlı yazılım tarafından ele geçirildiği’ bilgisini de paylaşmış.
Daha önemlisi çalınan verilerle hangi kötülüklerin yapılacağının henüz bilinmeyişi...
Ve gelecek yıllarda, çalınan verilerin gerçek sahiplerin dolandırılmasında kullanılabileceği konusunda uyaran NordLocker:
“Açıklığa kavuşturmak istiyoruz: Bu veritabanını biz satın almadık ve diğer tarafların bunu yapmasına göz yummayız”
Ve bilinmeyenleri de...
Dünya kamuoyunun odaklandığı ve perde arkasını merak ettiği sonuç bildirgesindeki konu başlıkları şöyle:
- 2030 Stratejisi’nin ayrıntılarında neler vardı?
- 8 kilit alanda alınan kararlar neydi?
- Türkiye’de kurulması kararlaştırılan NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi ne iş yapacak?
- Rusya ve Çin’i dizginleyebilmek için Ukrayna, Gürcistan’ın NATO’ya üye edilip edilmeyeceği...
Daha da ötesi gelecek yıllarda Irak ve Ürdün’ü de NATO’ya dahil etme planlarının olduğunu anlıyoruz...
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Paradan daha çok para kazanabilme ihtimalinin dürttüğü hırsa yenik düşülüyor...
2008 yılında ABD’de mortgage finansal krizi dört yıl sürmüştü...
Krizin perde arkasında yaşananları ise ‘İçişleri’ adlı belgeseli izlediğimizde büyük resmi görebilmiştik... Yönetmen Charles Henry Ferguson tarafından çekilen belgesel filmde 2008’deki ekonomik kriz ve finansal erime seyirciye anlaşılır biçimde anlatılıyor...
Ünlü oyuncu Matt Damon’un oynadığı film kamuoyunda oldukça beğenilmişti...
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Balona fazla üflemeyi kimsenin durdurmadığına ve herkesin gözü kapalı seyrettiğine dikkat çeken Soros, finans piyasalarını çok uyardığını ama kimsenin kendisini ciddiye almadığını belirtmiş ve demişti ki:
- Müzik bitene kadar dans devam eder... Lakin müzik çoktan bitmişti ama dans sürüyordu...
Nereye kadar?
Türküsünü arayanlar
Herkes bir yerlerde kendi türküsünü arıyor...
Ve çıkıp da söyleyeceği dağları.
Saklı renklerin içinde biriktirilen sırları.
Kimseyi bulamayanlar, derdini ağaçlara ve kuşlara anlatıyor...
İnsan yüreğinin derinliklerine gömdüklerinin kayıp mezarlarını arıyor...
Hangisinin dost ve düşman olduğunu hatırlamaya çalışıyor...
“Unutma” diyen dervişin sözleri kulaklarında çınlıyor:
“Düşmanınla dost, dostunla düşman olan dostun değildir.”
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Yitirdiklerimizin sayısını hatırlamıyoruz bile.
Şair Ataol Behramoğlu’nun:
‘Zinciri altında kımıldayan
Bitecek sanıldığı yerde başlayan’ dediği günlerden geçiyoruz...
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“Bütün haritalarda derin bir uçurumum” diyen Ahmet Erhan’ın:
Dirlik nedir bilmedim
Yalan yanlış tarihimde...
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Herkes bir yerlere kaçarak kendisini arıyor.
“Kaybetti asrımızda ölüm eski hüznünü” diyen Yahya Kemal Beyatlı sanki bugünleri anlatmış...
İçinde yaşadığımız çağda virüs yüzünden milyonlarca insanların ölümü artık istatistik bir rakamdan ibaret...
Şairin dizelerini hatırlattığımızda ise alay eder gibi yüzümüze gülümseyenler haklı bir gerekçe bulmuş gibi:
“O kadar çok insan ölüyor ki!”
Yani, hangisine ağlayalım diyerek konuyu geçiştiriyor...
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Ne bir ceviz ağacıyız artık parklarda
Ne de farkına varamayan bir polis...
Ve ne de yüz bin elimiz var...
Meçhule giden bir gemi misali kalkıp gidiyoruz bildiğimiz tüm limanlardan...
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“Gökyüzünde iki uçurtma başıboş” diyen Edip Cansever: “Yan yanayız sadece...”
Sayısız uçurtmanın dolaştığı gökyüzünde sayısız yıldızlarla sadece yan yana olan halimize ne kadar da benziyor..
Konuşuyoruz ama hiçbir şey konuşmadığımız gibi...
Ya da konuşamadığımız...
Tüm gerçekleri kendimize sakladığımız günlerin arasında ayakta durmaya çalışıyoruz...
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Fikre katılmak zorunda değiliz...
Ama zorunda olduğumuz saygıyı esirgiyoruz.
Fikri şiddetle durduramıyoruz yine de ve farkına varamıyoruz Gülhane Parkı’ndaki polisler gibi.
Çünkü, bir köşeye çekilip hayat defterimizi açıp kendimizi muhasebeye çekmiyoruz, aynalara bakıp yüzümüzle ve içimizde biriktirdiklerimizle yüzleşmiyoruz.
Sürekli haklı çıkabilmenin kavgasını ediyoruz...
Bitiremedik hiç.
Kentleri bir mahkemenin salonuna çevirmişiz...
Sürekli birilerini suçluyoruz...
Tanısak da tanımasak da...
Kendimizi de haklı çıkartabilmenin ve şahitlerini arayabilmenin yorgunuyuz...
Kendi türküsünü arayanlar başkalarını hiç dinlemiyor, dinlemek dahi istemiyor...