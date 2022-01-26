Tilkilerin türküleri

Teknoloji geliştikçe birçok şeyin anlamsızlaştığını savunan Fransız düşünür ve sosyolog Jean Baudrillard’ın medya teorisini inceleyen yazar Tarık Fatih Ardıç diyor ki: * Kitlelere sunulan haber, iddia edildiği gibi bilgilendirmek yerine, toplumsal olanı giderek daha fazla tarafsızlaştırıyor ve haberin içeriğine karşı duyarsız, tepki göstermeyen insanlar üretiyor...

Dünyanın ve ülkelerin gerçekleri artık siyasi ideolojiler etrafında dönüp duruyor...

İktidar veya muhalefetin kalabalıkları sadece oy kullanmakla yetinmiyor ve sosyal medya adreslerinde taraftarlığın ötesinde bilgi paylaşımı yerine öfke biriktiriyor...

Kimse başka birini ikna etmiyor...

Siyasi taraftarlık gittikçe fanatizme kayıyor...

Ki birçok yerde kaymış bile...

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Futbol taraftarlığı ile aynı noktaya gelinmiş...

Karşılaşma öncesi, karşılaşma süreci ve karşılaşma sonrası yaşanan her duygunun siyasi arenaya taşındığı gibi...