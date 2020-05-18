Suyun öyküsü

BM Gıda ve Tarım Örgütü, tahıl stoklarının pozitif seviyede olduğunu, önümüzdeki dönemlerde bazı problemlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu...
Salgın yüzünden bazı ülkelerin tahıl ihracatına sınırlama getirmesi, bazı sektörlerin üretime ara vermesi, panik alışverişleri yüzünden market raflarının boşaltılması gerekçesiyle, virüsün küresel gıda güvenliği ve tedarik zincirlerini tehdit edip etmediğine dair BM açıklamasında deniliyor ki:
Rusya, arpa ve buğday gibi tahılların ihraç edilmesine kısıtlama getirirken, Vietnam ve Kamboçya pirinç, Mısır mercimek ihraçlarını bir süre askıya aldı.
*
BM’nin gıda ve tarım raporunu okuyunca biraz geçmişe gittim...
Bir gece yarısıydı...
Hastaydı...
Ve sanki uyku gözlerine haram olmuş gibiydi...
Yatağına uzanmış, televizyonda 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili haberleri seyrediyordu...
Öylesine ağır sancılar çekiyordu ki...
İlaçlar acısını hafifletmiyordu dahi...
Feryat etmesi gerekiyordu ama bir gün ‘ah’ dediğini bile duymadım...
Bir ara gözlerime baktı ve dedi ki:
Mehmedim, senin çok sevdiğin ağabeyin var ya...
“Her kale içerden yıkılır” demiş ya sana... Ne de güzel söylemiş... Bin yıldan beri ülkemizin çektiği ihanetlerin özeti işte bu sözde gizli...
*
Ağır hastalığına rağmen sürekli ülkeyi, milleti düşünüyordu...
Elindeki uzaktan kumanda ile sürekli kanal değiştiriyordu. Bir ara GAP ile ilgili su ve toprağın öyküsünü anlatan kısa bir belgeseli izledikten sonra derin bir ah çekerek demişti ki:
Ülkenin geleceği tarımda... Suda... Toprakta... Ormanlarında ve denizlerinde...
Gökdelenler karın doyurmaz ama tarımda güçlü olan ülkeler halkını açlık ile terbiye etmez...
*
Bir kamyon domatesin akıllı bir telefonu zor alabildiğini söylediğimde ise gülümseyerek demişti ki:
Öyle bir gün gelir ki bir kilo domatese bir telefonu zor alırsınız...
Harran ovasını ve GAP projesiyle ilgili düşündüklerini, projeleri devletin her kademesindeki yetkililere anlatmıştı ve demişti ki:
Tarım arazileri asla ihmale gelmez...
Duyuyoruz ki aşırı sulama yüzünden binlerce hektarlık arazi tuzlanmış...
Tuzlanan bu toprak yıllarca öyle kalır...
Bu yüzden suyun ve toprağın türküsünü dinleyelim ama feryadını da duyalım...
Bir ülkenin milli savunması kadar önemlidir su ve toprak...
*
Ve öyle günleri yaşıyoruz işte...
Dünyanın yaşadığı bu afet günlerini görmeden her iki güzel dost da gitti...
Bugünleri görseydiler inanıyorum ki biri insanlar, diğeri de toprak ve suya dair öyküler anlatacaktı...
Suyun öyküsü
BM Gıda ve Tarım Örgütü, tahıl stoklarının pozitif seviyede olduğunu, önümüzdeki dönemlerde bazı problemlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu...
Salgın yüzünden bazı ülkelerin tahıl ihracatına sınırlama getirmesi, bazı sektörlerin üretime ara vermesi, panik alışverişleri yüzünden market raflarının boşaltılması gerekçesiyle, virüsün küresel gıda güvenliği ve tedarik zincirlerini tehdit edip etmediğine dair BM açıklamasında deniliyor ki:
Rusya, arpa ve buğday gibi tahılların ihraç edilmesine kısıtlama getirirken, Vietnam ve Kamboçya pirinç, Mısır mercimek ihraçlarını bir süre askıya aldı.
*
BM’nin gıda ve tarım raporunu okuyunca biraz geçmişe gittim...
Bir gece yarısıydı...
Hastaydı...
Ve sanki uyku gözlerine haram olmuş gibiydi...
Yatağına uzanmış, televizyonda 15 Temmuz darbe teşebbüsüyle ilgili haberleri seyrediyordu...
Öylesine ağır sancılar çekiyordu ki...
İlaçlar acısını hafifletmiyordu dahi...
Feryat etmesi gerekiyordu ama bir gün ‘ah’ dediğini bile duymadım...
Bir ara gözlerime baktı ve dedi ki:
Mehmedim, senin çok sevdiğin ağabeyin var ya...
“Her kale içerden yıkılır” demiş ya sana... Ne de güzel söylemiş... Bin yıldan beri ülkemizin çektiği ihanetlerin özeti işte bu sözde gizli...
*
Ağır hastalığına rağmen sürekli ülkeyi, milleti düşünüyordu...
Elindeki uzaktan kumanda ile sürekli kanal değiştiriyordu. Bir ara GAP ile ilgili su ve toprağın öyküsünü anlatan kısa bir belgeseli izledikten sonra derin bir ah çekerek demişti ki:
Ülkenin geleceği tarımda... Suda... Toprakta... Ormanlarında ve denizlerinde...
Gökdelenler karın doyurmaz ama tarımda güçlü olan ülkeler halkını açlık ile terbiye etmez...
*
Bir kamyon domatesin akıllı bir telefonu zor alabildiğini söylediğimde ise gülümseyerek demişti ki:
Öyle bir gün gelir ki bir kilo domatese bir telefonu zor alırsınız...
Harran ovasını ve GAP projesiyle ilgili düşündüklerini, projeleri devletin her kademesindeki yetkililere anlatmıştı ve demişti ki:
Tarım arazileri asla ihmale gelmez...
Duyuyoruz ki aşırı sulama yüzünden binlerce hektarlık arazi tuzlanmış...
Tuzlanan bu toprak yıllarca öyle kalır...
Bu yüzden suyun ve toprağın türküsünü dinleyelim ama feryadını da duyalım...
Bir ülkenin milli savunması kadar önemlidir su ve toprak...
*
Ve öyle günleri yaşıyoruz işte...
Dünyanın yaşadığı bu afet günlerini görmeden her iki güzel dost da gitti...
Bugünleri görseydiler inanıyorum ki biri insanlar, diğeri de toprak ve suya dair öyküler anlatacaktı...