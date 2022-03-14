Suyla savaş

Savaşan tarafların istihbarat örgütleri de boş durmuyor.
Her iki taraf manipülasyon içeren haberlerle psikolojik savaş yapıyor.
Okullar bombalanıyor, siviller öldürülüyor ve kimyasal silah kullanılıyor şeklinde haberlerle dünya kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor...
Elbette tamamen yanlış da değil...
Ukrayna’da Türklerin sığındığı bir camiyi Rus ordusunun bombaladığına dair haberlerin yalan çıktığı gibi...
Niye yapıyorlar?
Dünya kamuoyunun desteğini almak birinci öncelikleri...
Ve Türkiye’nin tarafsızlığını bozmak ve savaşın bir tarafı olmaya zorlamak...
*
Üç gün önce Washington Post’ta yayınlanan bir habere göre Kiev’in kuzeyindeki büyük bir alanın sular altında kaldığına dair uydu görüntüleri yayınlanmıştı.
Ve Ukrayna’nın Rus askerlerinin işgaline karşı çok eski savunma yöntemlerinden biri olan “suyu” kullandığı iddia edilmişti.
*
Rusya ve Ukrayna yetkilileri ise Washington Post’un yayınladığı haberi bugüne kadar yalanlamadı...
Rus ordusunun Kiev’e bir türlü giremeyişinin ardında bu saklı gerçeğin olduğunu iddia eden uzmanlar ise bu yöntemin ne kadar etkili olacağına yönelik kesin bir şey söylemekten kaçınıyor...
ABD merkezli Planet Labs adlı uydu görüntüleme şirketinin yayınladığı fotoğraflarda, Kiev’in kuzeyindeki büyük bir alanın çok daha donuk görünmesi, 22 ve 28 Şubat tarihleri arasında çekilen görüntüler arasında ciddi bir fark olduğuna dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili uzmanların ortak görüşü ise şöyle:
Ukrayna askeri birliklerinin Rus ordusunu engellemek için bu alanı kasıtlı olarak sular altında bıraktığına inanıyoruz.
*
Savunma alanında yoğunlaşmasıyla bilinen Rand Corporation düşünce kuruluşunun analistlerinden Marta Kepe ise diyor ki:
Hidrolik savaş bilinen çok eski bir yöntemdir.
Savunma yaparken elinizde ne varsa kullanmaya çalışırsınız.
Tarih boyunca birçok ülke ve askeri oyuncu, duvarlar ve kaleler ördü ve siperler kurdu.
Ama nehir, bataklık ve su temelli savunma hatlarının da kullanılabileceğini unutuyoruz.
*
Kepe, Ukraynalıların muhtemelen bu yöntemle Rus askerlerinin Kiev’e yaklaşmasını önlemeye çalıştığını belirtiyor.
Uydu görüntülerinde sular altında kaldığı düşünülen Dinyeper Nehri kıyısındaki bölge, haftalardır Kiev yakınlarında konuşlanan kilometrelerce uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun doğusunda kalıyor.
*
Bir başka iddia ise Rus birliklerinin Ukrayna’nın Herson bölgesinde, Kırım’a giden suyu kontrol altında tutmak için inşa edilen bir barajı vurduğuna dair haberlerin yayınlanması.
Rus ordusunun Kırım’ın kuzeyindeki bir barajı imha ettiği söyleniyor...
Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden sonra, su akışını kontrol ve kesmek üzere Dinyeper Nehri üzerine inşa edildiğine dikkat çekiliyor...
Kırım’daki su ihtiyacının yüzde 85’ini ise Dinyeper Nehri karşılıyor...
*
Kısacası, suyla savaşan güçlerin milyonlarca insanın geleceğiyle oynadığının farkında değil...
Tarım, gıda ve su krizleriyle karşı karşıya kalacak olan bölge insanı bu defa da başka bir savaşın içinde bulacak kendini...
Suyla savaşın olmayacağını her iki taraf da anlamalı...
Suyla savaş
Savaşan tarafların istihbarat örgütleri de boş durmuyor.
Her iki taraf manipülasyon içeren haberlerle psikolojik savaş yapıyor.
Okullar bombalanıyor, siviller öldürülüyor ve kimyasal silah kullanılıyor şeklinde haberlerle dünya kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor...
Elbette tamamen yanlış da değil...
Ukrayna’da Türklerin sığındığı bir camiyi Rus ordusunun bombaladığına dair haberlerin yalan çıktığı gibi...
Niye yapıyorlar?
Dünya kamuoyunun desteğini almak birinci öncelikleri...
Ve Türkiye’nin tarafsızlığını bozmak ve savaşın bir tarafı olmaya zorlamak...
*
Üç gün önce Washington Post’ta yayınlanan bir habere göre Kiev’in kuzeyindeki büyük bir alanın sular altında kaldığına dair uydu görüntüleri yayınlanmıştı.
Ve Ukrayna’nın Rus askerlerinin işgaline karşı çok eski savunma yöntemlerinden biri olan “suyu” kullandığı iddia edilmişti.
*
Rusya ve Ukrayna yetkilileri ise Washington Post’un yayınladığı haberi bugüne kadar yalanlamadı...
Rus ordusunun Kiev’e bir türlü giremeyişinin ardında bu saklı gerçeğin olduğunu iddia eden uzmanlar ise bu yöntemin ne kadar etkili olacağına yönelik kesin bir şey söylemekten kaçınıyor...
ABD merkezli Planet Labs adlı uydu görüntüleme şirketinin yayınladığı fotoğraflarda, Kiev’in kuzeyindeki büyük bir alanın çok daha donuk görünmesi, 22 ve 28 Şubat tarihleri arasında çekilen görüntüler arasında ciddi bir fark olduğuna dikkat çekiyor.
Konuyla ilgili uzmanların ortak görüşü ise şöyle:
Ukrayna askeri birliklerinin Rus ordusunu engellemek için bu alanı kasıtlı olarak sular altında bıraktığına inanıyoruz.
*
Savunma alanında yoğunlaşmasıyla bilinen Rand Corporation düşünce kuruluşunun analistlerinden Marta Kepe ise diyor ki:
Hidrolik savaş bilinen çok eski bir yöntemdir.
Savunma yaparken elinizde ne varsa kullanmaya çalışırsınız.
Tarih boyunca birçok ülke ve askeri oyuncu, duvarlar ve kaleler ördü ve siperler kurdu.
Ama nehir, bataklık ve su temelli savunma hatlarının da kullanılabileceğini unutuyoruz.
*
Kepe, Ukraynalıların muhtemelen bu yöntemle Rus askerlerinin Kiev’e yaklaşmasını önlemeye çalıştığını belirtiyor.
Uydu görüntülerinde sular altında kaldığı düşünülen Dinyeper Nehri kıyısındaki bölge, haftalardır Kiev yakınlarında konuşlanan kilometrelerce uzunluğundaki Rus askeri konvoyunun doğusunda kalıyor.
*
Bir başka iddia ise Rus birliklerinin Ukrayna’nın Herson bölgesinde, Kırım’a giden suyu kontrol altında tutmak için inşa edilen bir barajı vurduğuna dair haberlerin yayınlanması.
Rus ordusunun Kırım’ın kuzeyindeki bir barajı imha ettiği söyleniyor...
Kırım’ın Rusya tarafından işgalinden sonra, su akışını kontrol ve kesmek üzere Dinyeper Nehri üzerine inşa edildiğine dikkat çekiliyor...
Kırım’daki su ihtiyacının yüzde 85’ini ise Dinyeper Nehri karşılıyor...
*
Kısacası, suyla savaşan güçlerin milyonlarca insanın geleceğiyle oynadığının farkında değil...
Tarım, gıda ve su krizleriyle karşı karşıya kalacak olan bölge insanı bu defa da başka bir savaşın içinde bulacak kendini...
Suyla savaşın olmayacağını her iki taraf da anlamalı...