Sınırsız istekler

Gün geçmiyor ki biraz rahatlayalım...

Birileri çıkıp kanayan yaralarımıza tuz basıyor...

Bir gün Rusya, bir gün ABD, bir gün Mısır, Suriye, S. Arabistan ve bir gün Almanya, İngiltere ve Avusturya...

Doğu Akdeniz’deki yağmacı anlayışına ve çıkarlarına “Dur” diyen Türkiye’ye karşı agresif bir siyaset izleyen Fransa’da dahil bu koroya...

Çıkar çatışmalarını yeniden uyandırmaya gayret eden Macron, Türkiye’ye karşı Avrupa ve Arap ülkeleriyle ABD’yi aleyhimize kışkırtmaya gayret ediyor...

Türkiye’ye ağır yaptırımlar öneriyor...

Evrensel barışa giden tüm yollara mayın döşüyor...

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Müslüman ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Dr.