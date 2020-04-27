Şiddetli dengelemeler

Koronavirüs yüzünden dünya tedirgin günler yaşıyor...
ABD, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya gibi lider ve zengin ülkelerin sağlık sektöründe sınıfta kaldıklarına ve krizi yönetemediklerine şahit oluyoruz...
Halkın sağlığına yatırım yapmayan siyasi yönetimlerden büyük kalabalıkların mutlaka hesap soracağını vurgulayan siyaset bilimciler, “Globalizm çöküyor mu?” sorusuna cevaplar arıyor...
Türkiye ise karantina günlerinde dahi Okmeydanı ve Başakşehir hastanelerini hizmete açtı...
Eleştirilen şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir şans olduğunu da görüyoruz...
Ve özel hastanelerin yaygınlaşmasının da...
*
Ortadoğu’yu petrol uğruna son yüzyılda yolgeçen hanına çeviren, yüz binlerce insanı öldüren, kentleri yakıp yıkıp küle çeviren küresel güçler ve özellikle ABD, şimdi elindeki petrolü dahi satamıyor...
Bir varil petrol için dünyayı ateş çemberine çevirenler, çıkardıkları tonlarca petrolü koyacak yer bulamıyor ve petrolü alacak rafineri bile yok...
Çünkü depolama alanları yetersiz...
O yüzden satıcı, alıcıya alması karşılığında ‘üste para vermek’ zorunda kalıyor.
*
Petrol fiyatları, koronavirüs yüzünden getirilen kısıtlamalar ve karantina tedbirleriyle tüketim durma noktasına geldi...
Sert ve rekor düşüşle tarihinde ilk kez vadeli petrol kontratları New York’ta varil başına eksi 40.32 dolara kadar indi...
Rafinerilerin üretimi durdurması, depolama kapasitelerinin de dolmasıyla birlikte Amerikan enerji şirketleri petrolü depolayacak fazla yerleri olmadığından vadesi yaklaşan kontratı almak ya da bulundurmak istemiyor.
*
Trump ise petrolcülerin yardımına yetişerek şu açıklamayı yaptı:
Stratejik rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. 75 milyon varil alacak kapasitemiz var.
Eski Beyaz Saray Enerji Danışmanı Jason Bordoff ise durumu şöyle özetliyor:
Depoların dolmasıyla birlikte ABD’deki petrol üretiminde “şiddetli bir yeniden dengelenme” meydana gelecek.
Kısacası, enerji piyasaları büyük dalgalanmalar yaşıyor...
Ama yıllardan beri uyguladıkları şiddetli savaşların bir geri dönüşümünün olacağını da unuttular...
Yani ilahi adaletin tecelli edeceğini...
*
Peki, başka sektörlerde neler oluyor?
Örneğin medyada...
‘Medya çarı’ diye bilinen Murdoch, Avustralya’daki 60 gazetesinin baskılarını durdurarak dijital yayına döndü.
Ve medya sektöründe ağırlık daha büyük bir oranda dijital platformlara kayıyor...
Uzmanlar ise diyor ki:
Facebook, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft’un ağırlığı her geçen gün daha çok hissedilecek.
Şiddetli dengelenmelerin yaşandığı şu günlerde medyada başka neler oluyor ya da olacak?
Çarşamba günkü yazımızda...
Şiddetli dengelemeler
Koronavirüs yüzünden dünya tedirgin günler yaşıyor...
ABD, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere, İtalya gibi lider ve zengin ülkelerin sağlık sektöründe sınıfta kaldıklarına ve krizi yönetemediklerine şahit oluyoruz...
Halkın sağlığına yatırım yapmayan siyasi yönetimlerden büyük kalabalıkların mutlaka hesap soracağını vurgulayan siyaset bilimciler, “Globalizm çöküyor mu?” sorusuna cevaplar arıyor...
Türkiye ise karantina günlerinde dahi Okmeydanı ve Başakşehir hastanelerini hizmete açtı...
Eleştirilen şehir hastanelerinin ne kadar büyük bir şans olduğunu da görüyoruz...
Ve özel hastanelerin yaygınlaşmasının da...
*
Ortadoğu’yu petrol uğruna son yüzyılda yolgeçen hanına çeviren, yüz binlerce insanı öldüren, kentleri yakıp yıkıp küle çeviren küresel güçler ve özellikle ABD, şimdi elindeki petrolü dahi satamıyor...
Bir varil petrol için dünyayı ateş çemberine çevirenler, çıkardıkları tonlarca petrolü koyacak yer bulamıyor ve petrolü alacak rafineri bile yok...
Çünkü depolama alanları yetersiz...
O yüzden satıcı, alıcıya alması karşılığında ‘üste para vermek’ zorunda kalıyor.
*
Petrol fiyatları, koronavirüs yüzünden getirilen kısıtlamalar ve karantina tedbirleriyle tüketim durma noktasına geldi...
Sert ve rekor düşüşle tarihinde ilk kez vadeli petrol kontratları New York’ta varil başına eksi 40.32 dolara kadar indi...
Rafinerilerin üretimi durdurması, depolama kapasitelerinin de dolmasıyla birlikte Amerikan enerji şirketleri petrolü depolayacak fazla yerleri olmadığından vadesi yaklaşan kontratı almak ya da bulundurmak istemiyor.
*
Trump ise petrolcülerin yardımına yetişerek şu açıklamayı yaptı:
Stratejik rezervimize 75 milyon varil petrol alacağız. 75 milyon varil alacak kapasitemiz var.
Eski Beyaz Saray Enerji Danışmanı Jason Bordoff ise durumu şöyle özetliyor:
Depoların dolmasıyla birlikte ABD’deki petrol üretiminde “şiddetli bir yeniden dengelenme” meydana gelecek.
Kısacası, enerji piyasaları büyük dalgalanmalar yaşıyor...
Ama yıllardan beri uyguladıkları şiddetli savaşların bir geri dönüşümünün olacağını da unuttular...
Yani ilahi adaletin tecelli edeceğini...
*
Peki, başka sektörlerde neler oluyor?
Örneğin medyada...
‘Medya çarı’ diye bilinen Murdoch, Avustralya’daki 60 gazetesinin baskılarını durdurarak dijital yayına döndü.
Ve medya sektöründe ağırlık daha büyük bir oranda dijital platformlara kayıyor...
Uzmanlar ise diyor ki:
Facebook, Netflix, Amazon, Apple, Microsoft’un ağırlığı her geçen gün daha çok hissedilecek.
Şiddetli dengelenmelerin yaşandığı şu günlerde medyada başka neler oluyor ya da olacak?
Çarşamba günkü yazımızda...