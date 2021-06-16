Siber yalanlar

Bilgiyi istediği gibi yönlendirip değişimini sağlayan, doğruluk kavramını her geçen gün biraz daha aşındıran savaşlara doğru ilerliyoruz...

Olası saldırıların nereden geleceğini bilmek de zorlaşıyor.

Yasal kurumlar olayı çözene kadar da Basra yıkılmış oluyor.

Özel bilgi operasyonlarına karşı her devlet, kurum ve kişiler tehlike altında.

Bilgiyi istedikleri gibi sabote eden siber terör gruplarını ve istihbarat servislerini ise yasal kurumlarla takip etmek ve yakalamak gittikçe zorlaşıyor...

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Netflix’te yayınlanan ‘StartUp’ dizisini izlediğimizde Miami’de kara para aklamak isteyenlerin uyuşturucu satışıyla kazandıkları parayı aklayabilmek için kripto paradan nasıl yararlandıklarını görüyoruz...

Kripto paralara hayali yöntemler ve dijital oyunlarla nasıl yön verildiğini ve uluslararası terör gruplarının bu gibi platformları nasıl kullandıklarını da...

Sosyal medya platformlarındaki kişisel verilerin yasal olmayan oluşumlara nasıl aktarıldığını da anlamış oluyoruz...