Siber savaşlar

Bir değer üretmeden elindeki bir şeyin değerlenmesini bekleyen büyük kalabalıkların yani tufeylilerin yeni adresi kripto para şirketleri...

Tufeyli nedir?

Başkalarının sırtından geçinen kişi ve dalkavuk demek...

Gelişmiş ülkelerden ABD, AB, İngiltere gibi ülkelerde faiz oranları sıfıra yakın olduğundan milyarlarca dolar, Euro veya sterline sahip olanlar paradan para kazanmanın kırk bin yolunu arıyor...

Çin, Hindistan, Rusya ve Uzakdoğu, Ortadoğu, Orta Asya ve Balkan ülkelerindeki karapara sahipleri de dahil...

Uyuşturucu baronlarının ve kartellerinin en büyük sığınağı ve kontrolsüz para transferlerinin yapıldığı dijital adreslerin kripto paralarının oturdukları yerden değerlenmesini bekleyen tufeyliler de ellerindeki tüm varlıklarını bu paralara yatırıyor...

Bir sabah kalktığında köşeyi dönmek isteyenler çoğu zaman köşeyi dönüp çıkmaz sokağa girerken çarpılabiliyor da...

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Dijital adreslerde kripto para oyunlarıyla yapılan trilyonlarca dolar yolsuzluğun sonucunda parayı kimlerin kazandığını ve kimlerin kaybettiğini henüz bilen yok...