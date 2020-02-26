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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

Şer cephesi

26 Şubat 2020

Bir belalı başımız oldu Suriye...

Yıllarca Irak’ın kuzeyi dedik...

Şimdi de İdlib, Afrin vs...

Bir başka belalı başımız PKK idi...

Daha sonra YPG, PYD ve PJAK, IŞİD, El Kaide gibi terör örgütleri eklendi...

*

Tahterevalli oynuyor Rusya ve ABD...

Rusya’dan S-400 alıyoruz; ABD, Türkiye’ye meydan okuyor.

Trump ülkemizi tehdit ediyor vs...

“Patriot füzelerini siz verin” dediğimizde ise kırk dereden su getiriliyor...

*

Rusya ile Soçi ve Astana mutabakatları yapıyoruz...

Bizden başka uyan yok...

Bir tarafını Rusya, bir tarafını ABD ve İsrail, diğer tarafını ise İran kendilerine ait özerk bölge ilan etmiş gibi...

Biz ise ülkemizi ve sınırlarımızı korumaya çalışıyoruz, buna rağmen yine de Türkiye’yi kötülemekte sıraya girilmiş sanki...

*

İdlib’e girince ABD açıklama yapıyor:

Türkiye’nin yanındayız.

NATO açıklama yapıyor:

Türkiye’nin yanındayız...

Fırat’ın doğusu söz konusu olduğunda ise Rusya açıklama yapıyor:

Türkiye’nin yanındayız.

Neredeyse Esad bile bizim yanımızda olduğuna dair açıklama yapacak...

*

Rus savaş uçakları bu hafta İdlib’de 18 sivil yerleşime hava saldırısı düzenledi ve 5 kişiyi öldürdü, çok sayıda yaralı var...

İç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçtiği için Esad rejiminin birinci hedefi.

Oysa Türkiye, Rusya ve İran’ın katıldığı, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısındaki kararlardan biri de İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam’daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 “gerginliği azaltma bölgesi” oluşturulmasıydı...

Rejim ve İran destekli gruplar, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3’ünü Rusya’nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib’e yoğunlaşmaya başladı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018’de operasyonlarına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018’de ateşkesi güçlendirmek için Soçi’de ek mutabakata varmıştı...

Saldırılarına kısa bir süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri ve Rusya “şer imparatorluğu” kurmaya çalışıyor...

*

Soğuk savaş yılları da dahil Rusya ve ABD düşman gibi gözükse de bize göre aralarında gizli bir paylaşım ittifakı var...

Çünkü bugüne kadar iki devlet birbiriyle açık hiçbir savaş yapmadı...

ABD, müttefiklerini Rusya ile korkutup silah satıyor...

Rusya da ABD ile korkutup silah satıyor ve her ikisi de stratejik pozisyonlar kazanıyor...

Ve de güç koridorlarında kendilerine yeni açık pazar ülkeleri arıyor...

Türkiye ise sürekli saldırılara karşı kendini savunuyor...

Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan “istiklal harbi” diyor...

Bize göre de haklı...

Kısacası, herkesin Suriye’si var, bizim ise 4 milyon Suriyelimiz var!

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