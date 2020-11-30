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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Şehirlerin iki yakası

Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Şehirlerin iki yakası

30 Kasım 2020

BM yetkilileri aylardan beri koronavirüs uyarıları yapıyor...

Ve önlem alınmazsa çatışma, yoksulluk ve kıtlığa doğru gidildiğini söylüyor...

Salgının savunmasız ve kırılgan ülkelerde yayılmasının engellenmesi için 7 milyar dolara ihtiyaç duyuluyor...

Liberya, Mozambik, Pakistan, Zimbabve, Filipinler, Benin ve Cibuti gibi ülkelerde en büyük yıkımın olacağına dikkat çekiliyor...

İstikrarsızlığın, yoksulluğun ilk adreslerinden sayılan bu ülkelerde durum böyle de Avrupa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde çok mu farklı?

Şehirlerindeki zengin ve yoksul dizisine dönüşen adreslerde yaşananları kimse görmüyor...

*

İngiltere’de Kuzey Sağlık Bilimleri COVID-19 ile ilgili ilginç bir araştırma yapmış...

Araştırmanın ayrıntılarını Independent gazetesine yazan Ian Hamilton, bulguların ürkütücü olduğunu belirtiyor ve diyor ki:

 Ülkedeki durumu aynı seviyeye çıkarma sözü hayal oldu...

 Kuzey-güney ayrımının insanların sağlığı ve yaşam fırsatları üzerindeki etkisi çok farklı.

 Kuzeydeki erkekler güneydeki akranlarından 5 yıl daha erken ölüyor...

*

Sağlık ve istihdamdaki ya da işsizlikteki inatçı ve sürekli farklılıklarla açıklanan bu dengesizliği pandemi daha beter hale getirmiş...

Ve farklılıkları derinleştirmiş...

“Sınıf gözetmeyen bir hastalık ama etkileri sınıftan bağımsız değil” diyen Ian Hamilton, ülkenin kuzeyinde bulaşma ve ölüm oranlarının önemli derecede artış gösterdiğine dikkat çekiyor...

Ölüme yol açan faktörlerin hepsinin kuzeyde mevcut olduğunu belirten Ian Hamilton diyor ki:

 Örneğin, akıl sağlığı konusunda bölgeler arasında görülen farklılıklar insanı afallatıyor.

 Güney bölgelerine kıyasla kuzey bölgelerinde akıl hastalığı oranı yüzde 74’e kadar daha yüksek.

 Bunun nedenleri ise madde kullanımı, daha niteliksiz barınma, daha düşük istihdam ve daha istikrarsız ve düşük ücretli istihdam; bunlar akıl sağlığını bozmaya yetiyor...

*

“Zekâ ve yetenek toplum içinde eşit olarak dağılıyor, fakat başarı şansı için aynısı geçerli değil” diyen Ian Hamilton gelinen noktayı şöyle özetliyor:

 Bilişim teknolojilerine erişim özel ders ve sağlıklı beslenme de eşit olarak paylaştırılmadığı için COVID bu durumu daha da kötüleştirdi.

 İzi çocukluğa kadar sürülebilecek bu yapısal eşitsizliklerin nihai sonu elbette ki erken ölümler oluyor.

 Borç ve yoksulluğun servetle ortak bir noktası var: İkisi de nesiller arası.

 Mal-mülk nasıl bir nesilden diğerine geçiyorsa, kaynak eksikliği ve beraberinde getirdiği her şey de nesilden nesile geçiyor.

 Yoksulluğun içinde doğduysan kaçmak da git gide zorlaşıyor.

*

Raporun ayrıntılarını okudukça Charles Dickens’in yazdığı ‘İki Şehrin Hikâyesi’ romanı geliyor aklımıza...

Şehirlerin iki yakasındaki hikâyelerin de yazılması gerekiyor...

Londra böyle de...

Paris, Viyana, New York, Moskova, Pekin çok mu farklı?

Ya da İstanbul, İzmir ve Ankara...

Dünyanın iki yakalı şehirlerinde dramatik hikâyeleri yazarak bitiremeyiz...

Ve bu dram yüzden iki yakasını bir araya getiremeyen şehirlerde kuşakların çatışmaları bitmiyor...

Öfkeler biriktiriliyor...

Paris’te büyük kalabalıklar yine öfkelenmiş...

Neden?

Şehirlerin iki yakasında yaşayanların farklılıkları her geçen gün derinleşiyor...

Bu öfkenin aşısı da yok gibi...

Ian Hamilton’a göre farklılıkların derinleştirilmesini önlemenin tek yolunun uzun vadeli taktiksel bir plan...

Kim yapıyor böyle bir planı?

Bilmiyoruz...

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‘Hüzünlü’ hayatlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

28 Kasım 2020
Yazar ve felsefeci Dücane Cündioğlu diyor ki:

- Adam olmanın sermayesi hüzündür...

*

COVID yüzünden hiç yaşamadığımız şeyler yaşıyoruz...

Ve hayatın başka bir yüzüyle yüzleşiyoruz...

Yabancısı olduğumuz, askıda bekleyen ne kadar acı varsa hepsiyle tanışıyoruz...

İhanetlerin, hüzünlerin kıyılarında maskeli dolaşıyoruz...

Güz bitiyor, usulca çekip gidenlerin hüzünlü yüzlerini hatırlıyoruz...

Ve kendi hüzünlerimizi unutuyoruz...

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‘Kirli’ ötekiler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

25 Kasım 2020
“Her kap içindekini sızdırır” diyorlar ya...

AB ülkeleri de öyle...

Libya’ya boya ve gıda maddesi götüren Türk gemisini, Alman fırkateyni Doğu Akdeniz sularında durduruyor...

Yunan komutan arama yaptırıyor...

İtalya, İngiltere işin içinde...

Ve Fransa...

*

İrini harekâtıyla gemide ne arıyorlar?

Silah ve askeri mühimmat...

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Kırık dökük zamanlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

23 Kasım 2020
Kırık dökük zamanlardan geçiyoruz...Ve herkes kendi yalnızlığının sessizliğini yaşıyor...

Ekmeğini evine götürebilmenin derdiyle yaşayanları düşünüyor muyuz?

Yağmurlu, soğuk günler başlıyor...

Kaç milyon insanın gündelik işlerde çalışarak evini ısıtmaya çalıştığını biliyor muyuz?

Elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeyebiliyor mu ya da odun ve kömür parasını kazanabiliyor mu?

Bilmiyoruz...

*

Dünyanın içindeki yoksulluk tablosunu bilenler, dünyayı yönetenlerin gözlerinin içine bakarak bağırıyor ve diyorlar ki:

2021’de korkunç boyutta kıtlık olacak!

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Gizli noktalar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

21 Kasım 2020
NBC ve CBS televizyonlarında gece yarısı talk show programlarıyla tanınan Amerikalı komedyen David Letterman uzun bir süre köşesine çekilmişti...

Daha sonra köşesinden çıkıp Netflix’te farklı kişilerle yaptığı röportajlarla mesleğini sürdürüyor...

Letterman hem güldürüyor hem düşündürüyor ve daha önemlisi farklı kişiliklere ABD’nin bilinmeyen yüzündeki gizli noktaları anlattırıyor...

Letterman, köşesine çekilen ünlü kişilerin hayatlarındaki önemli olayların ayrıntılarını da gündeme taşıyor...

Bir zamanlar dünyada çok ünlü olan Afrika kökenli ABD’li komedyen, aktör ve stand-up’çı Dave Chappelle ile yaptığı program ise oldukça güzeldi...

*

Mesleğinin zirvesinde iken, reytinglerde olağanüstü bir başarıyı yakalamasına rağmen ansızın işi bırakan ve 50 milyon dolara arkasını dönüp kaybolan Chappelle kendisi için yığınla söylenen yalan ve iftiraya rağmen sessizliğini koruyordu...

Netflix ile üç yıl önce bir anlaşma yapınca hayatının hikâyelerini de anlatmaya başlıyordu...

Şöhretin zirvesinde iken mesleğini neden bıraktığını da...

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Gerçeğin kaç yüzü

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

18 Kasım 2020
İroniyle yüklenmiş yazılara, sözlere arkamızı dönemiyoruz.         

Ve gerçeğin hangi yüzünde dolaştırıldığımızı da bilmiyoruz.

Piyasaya sürdükleri sayısız haberlerin içinde saklanan gerçeği bulmaya çalışıyoruz...

Bulmaca çözer gibiyiz...

*

Aşı bulundu, bulunuyor ile başlayan süreç her geçen gün yeni bilgilerle büyük kalabalıkları umudun yollarına düşürüyor...

Aşıyı bulan, bulacak olan devletlerin, şirketlerin, kişilerin üzerinde dolaştırılan gri bulutları dağıtmaya ise kimsenin gücü yetmiyor...

Bir doğru kırk yalanla boğuluyor...

Hangisinin gerçek olduğu bilinmiyor...

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Yeni bulunmuş hikâyeler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

16 Kasım 2020
Trump gitmemek için kırk dereden su getiriyor...

Ortadoğu’daki yönetimlerde yaşanan “kendi geleceğini ülkenin kaderiymiş gibi” sunma alışkanlığını kazanan agresif bir lider profili sergiliyor.

Koltuğu bırakmamak uğruna demokrasiyi terörize ediyor...

Ve demokrasiyi bir günde rafa kaldırabiliyor...

Halk umurunda bile değil...

*

Trump ve ekibi Türkiye için bir şey yapmadı...

Belki de daha kötü olabilecek yaptırımları hafifletti...

Lakin

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Yoksuzluk

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

14 Kasım 2020
40 yıldan beri ülkemizi kana bulayan terör örgütü PKK’yı ne içimizdeki ne de dışımızdakilerine anlatamıyoruz...

Rusya’nın, daha sonra da ABD’nin kullandığı, yönettiği taşeron örgütün uyuşturucu satarak kendini finanse ettiğini...

Ve sigara, alkol ve akaryakıt kaçakçılığı yaptığını...

En büyük kötülüğü de ülkemizde namusu ve şerefiyle yaşayan Kürt vatandaşlarımıza yaptıklarını da...

*

Birkaç günden beri Diyarbakır’da tuhaf şeyler yaşanıyor...

Aydın, yazar ve siyasetçi adı altında 194 kişi basın toplantısı düzenliyor...

194 kişi PKK’ya hukuku hatırlatıyor..

Saldırılarını durdurmasını istiyor...

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Düzenin kenarındakiler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

11 Kasım 2020
ABD’deki seçimlerin dünyayı etkileyeceğini ve olası bir iktidar değişiminin dünyayı etkileyeceğini söylüyor ve yazıyorduk...

Trump kaybediyordu ama birileri ısrarla görmezden geliyordu...

Biden’ın ise Trump’a karşı öfkeli olan büyük kalabalıklara seslenmesi ve sahiplenmesi yetiyordu...

Öyle fazla derin bilgiye sahip olmak da gerekmiyor...

*

Mayıs ayında yaşanan Afro kökenli Amerikalı George Floyd olayı ülkedeki tüm siyahilerin duygularını isyan ettirmeye yetmişti...

Trump olayın üzerine gitmek yerine unutulan ırkçı kutuplaşmayı yeniden başlatmayı tercih etmişti...

Haziran ayında ise yasadışı göçmenleri sınır dışı edeceğine dair yaptığı sert açıklamalar da felaketin ilk sinyali idi...

Ülkedeki farklı milletlerin oluşturduğu göçmenleri kaybetmesine neden olabileceği gerçeğini unutan

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Ağlama duvarının dibi

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

9 Kasım 2020
ABD’de başkanlık seçimini Biden kazandı gibi...  

Neden?

Trump her ne kadar “Ben kazandım” diye açıklama yapsa da...

Dünyanın tüm liderleri Biden’a kutlama mesajı gönderiyor...

Trump ise kaybettiğini kabullenemiyor...

Oysa “ABD kazandı” diyerek çekilmeliydi...

Halkına veda etmeli...

Ve özür dilemeliydi...

*

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Düşler sokağı

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

7 Kasım 2020
'Zaaflarımızdan çiviliyiz’ diyor Cemil Meriç...

Ve ‘günlerin kükreyerek geçen canavarlardan’ şikâyet ettiği günlerdeki gibi yaşıyoruz...

Apartmanlar yıkılıyor ve altında 114 kişi hayatını kaybediyor... 1.035 kişi yaralanıyor...

7 müteahhit tutuklanıyor...

Projeleri çizen, uygulayan, kontrol eden mühendislere bir şey olmuyor...

İnşaat ruhsatını veren, denetleyen, iskân veren belediye başkanlarına ve yetkililerine de...

Sorumsuz sorumluluk böyle bir şey galiba...

*

Kelimeleştiremediğimiz isyanları bir yerlerde saklıyoruz...

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Yorgun düşen kentler...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

4 Kasım 2020
Dünya sallanıyor...

Ve yerkabuğu çatırdıyor...

Fay hatları kırılıyor...

Yanardağlar yanıyor...

Son 6 ayda Alaska, Los Angeles, İran, Yeni Zelanda, Yunanistan ve Meksika’da şiddetli depremler yaşanıyor...

Herkes farklı bir şeyler söylüyor...

*

Elazığ, Bingöl, Malatya, Muğla, İstanbul ve İzmir’deki depremler bizlere şehir planlamanın, yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor...

Ve mimarlara, projeleri hazırlayan, uygulayan mühendis ve müteahhitlere, belediyelere ne kadar önemli görevlerin düştüğünü de...

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Sınırsız istekler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

2 Kasım 2020
Haçlı Seferleri ile başlayan savaşlar sürdürülüyor... 

İslam coğrafyasını yıkmaya, yakmaya, yağmalamaya ve öldürmeye alışkın Avrupalıların işgal sevdası hiç bitmiyor...

Bölüyorlar...

Parçalıyorlar...

Ve sonra da yönetiyorlar...

*

Kendilerine bağlı krallıkları, siyasi iktidarları kaç asırdan beri uzaktan kumandayla istedikleri gibi yönlendiriyorlar...

Ve sömürüyorlar...

Eğitimsiz, parasız, işsiz ve terörize edilen ülkelerin kaç nesli ziyan olup gitti bilmiyoruz ama Osmanlı devletinin yıkılmasıyla İslam coğrafyasında at koşturduklarını, herkesi birbirine düşman ettiklerini ve çatışmalardan beslendiklerini biliyoruz...

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Vaveylalar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

31 Ekim 2020
Fransa kendi içindeki farklılıklara farklı davranışlarıyla, ötekileştirmeleriyle dünya gündeminin ilk sıralarını paylaşıyor...

Bize de demokrasi ve insan hakları dersi vermeye devam ediyor...

İçine düştüğü yaman çelişkiyi de kimseye tarif edemiyor...

Sandık günü yaklaştıkça Macron ve peşindekilerin vaveylalarının artması da tesadüf değil...

*

Karikatürleriyle İslam dinine ve peygamberimize hakaret etmeyi gelenekselleştiren sözde mizah dergisi her geçen gün kendine çomak sokacak bir arı kovanı bulmakta zorlanmıyor...

Yayıncılığını tahrik, ırk, din ve kutsal değerlere hakaret üzerine inşa eden dergi sürekli farklı bir savaş çıkarmanın derdine düşmüş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili rezil karikatürü yayınlaması da bize göre tesadüf değil...

Macron

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Her şey çok uzaklarda...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

28 Ekim 2020
Gün geçmiyor ki biraz rahatlayalım...

Birileri çıkıp kanayan yaralarımıza tuz basıyor...

Bir gün Rusya, bir gün ABD, bir gün Mısır, Suriye, S. Arabistan ve bir gün Almanya, İngiltere ve Avusturya...

Doğu Akdeniz’deki yağmacı anlayışına ve çıkarlarına “Dur” diyen Türkiye’ye karşı agresif bir siyaset izleyen Fransa’da dahil bu koroya...

Çıkar çatışmalarını yeniden uyandırmaya gayret eden Macron, Türkiye’ye karşı Avrupa ve Arap ülkeleriyle ABD’yi aleyhimize kışkırtmaya gayret ediyor...

Türkiye’ye ağır yaptırımlar öneriyor...

Evrensel barışa giden tüm yollara mayın döşüyor...

*

Müslüman ve Arap Dünyası Çalışmaları Merkezi Araştırma Direktörü Dr.

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Kör baykuşlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

26 Ekim 2020
Fransa, Türkiye’deki büyükelçisini geri çağırmış...

Niye?

Diplomatik kaosun sayfalarını açabilmek için Macron her türlü kirli stratejiye herkesi ortak etmeye çalışıyor...

Dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye’ye çevirebilmek ve kendini kahramanlaştırmak için çalışan Macron, ülkesini ve halkını her geçen gün yeni bir kaosa itiyor...

Ajandasındaki yüzlerce karalama sayfasında ne yazıldığını bilmiyoruz ama kör baykuşların gece yarılarında kendisinin kulaklarına fısıldadıklarını iyi biliyoruz...’

*

Fransız akademisyen François Burgat’ın yıllar önce yazdığı ‘Ya Paylaşma ya da Terör’ başlıklı yazısı aklımıza düşüyor...

Diyordu ki:

 Terörizme karşı savaş silahlarının, onca geliştirilmiş ve güçlendirilmiş olmalarına rağmen tesirlerinin sınırlılığı bir kere daha gözler önüne serilmiş bulunuyor...

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Beklentilerin kıyılarında

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

24 Ekim 2020
Kendini tutamayanların boşluklarında dolaşıyoruz...

Ve kâbus bekleyenlerin eşiklerinde...

Herkes farklı bir hayalin peşinde at koşturuyor...

Duvarlara çarpan bir Türkiye beklentisiyle yaşayanlar sığındıkları mağaralarda yılanlara sarılarak yaşıyor...

*

Birileri, ABD seçimlerinde Trump’ın kaybedeceğini, Türkiye düşmanlığını çekinmeden ilan eden Biden’ın kazanmasını bekliyor...

Birileri, Biden’ın başkan seçilmesi halinde Türkiye yaptırımlarının ağırlaşacağını bekliyor...

Birileri, Putin’in Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren savaşta Türkiye’yi köşeye sıkıştıracak bir tavır almasını bekliyor...

Birileri, Halkbank davasında Türkiye’nin yüklü bir miktarda para cezasını bekliyor...

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Ekmeğe yürüyenler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

21 Ekim 2020
Nobel Barış Ödülü BM Dünya Gıda Programı WFP’ye verildi...

COVID-19 yüzünden zengin ülkelerin büyük kalabalıkları karıncalar gibi gıda stoklayarak evlerine çekilirken yoksul ülkelerin halkları virüsle değil açlıkla savaşıyordu...

Ve yoklukla...

*

Zor günlerde dünyanın ihtiyaç duyduğu lojistik desteği sağladıklarını söyleyen WFP Sözcüsü Thomson Phiri diyor ki:

Küresel çaptaki kısıtlamalar sebebiyle her şey kapatılmıştı... Biz ise toplumları birbirine bağlayabildik...

*

Koronavirüs salgını ve savaşlar yüzünden dünyanın birçok yerinde insanlar açlık gerçeğiyle zor günler yaşıyor...

Sözcü

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Firavun imanı

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

19 Ekim 2020
Hazreti Ömer buyurmuş ki:

Dağlara buğdaylar serpin ki “Müslüman ülkelerde kuşlar aç” demesinler...

Ya şimdi?

*

Dağlara ateş serpiyorlar...

Ormanlardaki ağaçlar yanıyor...

Kuşlar yanıyor...

Ve insanlar...

*

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Üfleyiciler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

17 Ekim 2020
Konfüçyüs  ‘Ağaca balta vurmuşlar sapı bendendir’ demiş ya...

Sanki bin yıllık hikâyemizi özetliyor...

*

İçimizde doğup büyüyen, yaşayan ve sonra da dağlara çıkan terör örgütü PKK’lıların ağaçları yakıp ateşe üfleyişlerini tarif ediyor...

Hatay ve Kahramanmaraş’taki ormanları ateşe vererek ağaçları yakan sapların yüreklerinin kuruduğuna bir kez daha şahit oluyoruz...

40 yıl boyunca dış güçlerin elinde bir balta gibi kullanılan örgüt akla gelmeyecek eylemlerini sürdürüyor...

Irk, dil ve mezhepsel ittifaklarını kurmayı, karıştırmayı ve savaşmayı da...

*

Kürt halkının haklarını savunuyor yalanlarıyla 40 yıldan beri Kürtlerin çocuklarını ateşe atıyor, ölüme gönderiyor...

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