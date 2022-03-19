Biden Rusya’ya karşı sürekli yeni yaptırımlar açıklıyor...
Para oyunlarıyla Rusya’yı dize getirmeye ve köşeye sıkıştırmaya çalışıyor...
Ve diyor ki:
Putin savaş suçlusudur!
*
Putin’in suçlu olduğunu dünya görüyor ama ABD’nin savaş geçmişini de kimse unutmuyor...
Kendileri hem yazıp hem oynuyorlar sonra da dönüp başkalarını suçluyorlar...
Oysa birbirlerinden bir farkları yok...
*
Putin savaş suçlusu da sanki kendileri barış kuşu mu?...
“Kimyasal silah var” yalanıyla Irak’a girdiklerini, sonra da “Yanılmışız” diyerek açıklama yaptıkları günleri daha unutmadık...
Bağdat’ı yakıp yıkıp yağmaladıklarını ve sonra da Kuzey Irak’taki Kürtleri müttefik saydıklarını, devletleştirmeye çalıştıklarını, ülkenin petrol ve diğer kaynaklarını kontrol ettiklerini, Saddam ve diğer yöneticilerini kurdukları uyduruk mahkemelerde idam ettirdiklerini, bir milyona yakın insanı öldürdüklerini hiç unutmadık...
Şimdi kendileri savaş suçlusu değilmiş gibi dünyaya barış masalları anlatıyorlar...
Babadan oğula geçen Bush döneminde hiç kimse bugüne kadar Bush’ları ve ABD’yi savaş suçlusu ilan etmedi...
*
Suriye’de PKK uzantısı örgütlere binlerce TIR’larla taşıdığı silahları dağıtan, eğiten ve koruyan ABD değil miydi?
Ve Suudi Arabistan’a 100 milyarlık dolarlık silahı satan...
Diğer dosyaları açmaya gerek bile yok...
Bu kadar suç “savaş suçlusu” olmaya yetmiyor mu?
Suriye, Yunanistan ve Gürcistan sınırlarımızda askeri yığınaklar yapan ve nedenini hâlâ bilmediğimiz oyunlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışan ABD değil mi?
*
Ukrayna’da milyonlarca insan göçüp gittikten, binlerce insan öldükten ve kentler yakılıp yıkıldıktan sonra birileri savaş suçlusu ilan edilse ne oluyor ki?
Putin daha önce Afganistan, Kırım, Çeçenistan’daki savaşlarda gül mü dağıtıyordu?
Savaşın suçluları
Biden Rusya’ya karşı sürekli yeni yaptırımlar açıklıyor...
Para oyunlarıyla Rusya’yı dize getirmeye ve köşeye sıkıştırmaya çalışıyor...
Ve diyor ki:
Putin savaş suçlusudur!
*
Putin’in suçlu olduğunu dünya görüyor ama ABD’nin savaş geçmişini de kimse unutmuyor...
Kendileri hem yazıp hem oynuyorlar sonra da dönüp başkalarını suçluyorlar...
Oysa birbirlerinden bir farkları yok...
*
Putin savaş suçlusu da sanki kendileri barış kuşu mu?...
“Kimyasal silah var” yalanıyla Irak’a girdiklerini, sonra da “Yanılmışız” diyerek açıklama yaptıkları günleri daha unutmadık...
Bağdat’ı yakıp yıkıp yağmaladıklarını ve sonra da Kuzey Irak’taki Kürtleri müttefik saydıklarını, devletleştirmeye çalıştıklarını, ülkenin petrol ve diğer kaynaklarını kontrol ettiklerini, Saddam ve diğer yöneticilerini kurdukları uyduruk mahkemelerde idam ettirdiklerini, bir milyona yakın insanı öldürdüklerini hiç unutmadık...
Şimdi kendileri savaş suçlusu değilmiş gibi dünyaya barış masalları anlatıyorlar...
Babadan oğula geçen Bush döneminde hiç kimse bugüne kadar Bush’ları ve ABD’yi savaş suçlusu ilan etmedi...
*
Suriye’de PKK uzantısı örgütlere binlerce TIR’larla taşıdığı silahları dağıtan, eğiten ve koruyan ABD değil miydi?
Ve Suudi Arabistan’a 100 milyarlık dolarlık silahı satan...
Diğer dosyaları açmaya gerek bile yok...
Bu kadar suç “savaş suçlusu” olmaya yetmiyor mu?
Suriye, Yunanistan ve Gürcistan sınırlarımızda askeri yığınaklar yapan ve nedenini hâlâ bilmediğimiz oyunlarıyla ortalığı yangın yerine çevirmeye çalışan ABD değil mi?
*
Ukrayna’da milyonlarca insan göçüp gittikten, binlerce insan öldükten ve kentler yakılıp yıkıldıktan sonra birileri savaş suçlusu ilan edilse ne oluyor ki?
Putin daha önce Afganistan, Kırım, Çeçenistan’daki savaşlarda gül mü dağıtıyordu?