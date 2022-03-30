- Rusya’da 500 milyar doları aşan Batılı şirketlerin yatırımları var...
*
Batılı şirketlerin yatırımlarını hatırlatan stratejistler ise, savaşın bitmesiyle masanın yeniden kurulacağını ve AB ile Rusya’nın anlaşmak zorunda kalacağını iddia ediyor...
Kısacası, bir yandan savaş sürüyor...
Binlerce insan öldürülüyor...
Ve şehirler boşaltılıyor... Milyonlarca insan yollara düşüp ülkelerini terk ediyor...
Diğer yandan ise perde arkasında yeni dünya düzeninin ekonomik geleceğine yönelik gizli hesaplar yapılıyor...
*
Peki, Rusya’nın Batılı ülkelerde ve şirketlerdeki yatırımları kaç milyar dolar?
Ya da AB ülkelerinin bankalarında kaç milyar doları var?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ne diyordu?
Diyordu ki:
- 300 milyar dolar paramızı kullanamıyoruz!
*
Gelir kaynakları bilinmeyen Rus oligarkların malları, yatları, uçakları ve paralarının toplamını ise bilen yok...
Ne olacak şimdi?
Kim kiminle anlaşacak ve hangi şartlarda Rusya bu paralarına kavuşacak ya da oligarklar hangi mahkemeye başvuracak da paralarını ya da mallarını geri alacak?
Rus oligarkları paralarını ve şirketlerini Türkiye’ye getirmesine başkaları sıcak bakacak mı?
Yoksa ABD ve AB ülkeleri yaptırımlarını genişletip Türkiye’ye de yasak mı getirilecek?
Askıda duran sayısız soru cevap bekliyor...
*
Türkiye’nin tarafsızlığını bozmaya yönelik sayısız şeyler yaşıyoruz...
Bunlardan biri de Boğazlara kadar gelen mayınlar...
Bundan sonra neler olacak?
Belli değil...
Büyük bir belirsizliğin hüküm sürdüğü günlerde savaş hâlâ sürüyor...
*
Savaşın daha ne kadar süreceği ve bitimiyle dünyanın geleceğine yönelik kimse bir şey diyemiyor...
Yani, çanların kimin için çaldığına yönelik de kimsenin bir tahmini yok...
*
Savaşın tarafları İstanbul’da bir araya geldi... Diliyoruz ki her şeye rağmen savaş son bulur...
Yoksa başkaları için de çanlar çalıyor demektir...
Savaşın perde arkası
Ekonomistler diyor ki:
- Rusya’da 500 milyar doları aşan Batılı şirketlerin yatırımları var...
*
Batılı şirketlerin yatırımlarını hatırlatan stratejistler ise, savaşın bitmesiyle masanın yeniden kurulacağını ve AB ile Rusya’nın anlaşmak zorunda kalacağını iddia ediyor...
Kısacası, bir yandan savaş sürüyor...
Binlerce insan öldürülüyor...
Ve şehirler boşaltılıyor... Milyonlarca insan yollara düşüp ülkelerini terk ediyor...
Diğer yandan ise perde arkasında yeni dünya düzeninin ekonomik geleceğine yönelik gizli hesaplar yapılıyor...
*
Peki, Rusya’nın Batılı ülkelerde ve şirketlerdeki yatırımları kaç milyar dolar?
Ya da AB ülkelerinin bankalarında kaç milyar doları var?
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ne diyordu?
Diyordu ki:
- 300 milyar dolar paramızı kullanamıyoruz!
*
Gelir kaynakları bilinmeyen Rus oligarkların malları, yatları, uçakları ve paralarının toplamını ise bilen yok...
Ne olacak şimdi?
Kim kiminle anlaşacak ve hangi şartlarda Rusya bu paralarına kavuşacak ya da oligarklar hangi mahkemeye başvuracak da paralarını ya da mallarını geri alacak?
Rus oligarkları paralarını ve şirketlerini Türkiye’ye getirmesine başkaları sıcak bakacak mı?
Yoksa ABD ve AB ülkeleri yaptırımlarını genişletip Türkiye’ye de yasak mı getirilecek?
Askıda duran sayısız soru cevap bekliyor...
*
Türkiye’nin tarafsızlığını bozmaya yönelik sayısız şeyler yaşıyoruz...
Bunlardan biri de Boğazlara kadar gelen mayınlar...
Bundan sonra neler olacak?
Belli değil...
Büyük bir belirsizliğin hüküm sürdüğü günlerde savaş hâlâ sürüyor...
*
Savaşın daha ne kadar süreceği ve bitimiyle dünyanın geleceğine yönelik kimse bir şey diyemiyor...
Yani, çanların kimin için çaldığına yönelik de kimsenin bir tahmini yok...
*
Savaşın tarafları İstanbul’da bir araya geldi... Diliyoruz ki her şeye rağmen savaş son bulur...
Yoksa başkaları için de çanlar çalıyor demektir...