Rusya Ukrayna savaşında, tarafları Antalya’da bir araya getiren Türkiye barış uğruna diplomatik yolları zorluyor...
Rusya ise bildiğini okumaya devam ediyor.
Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba Rusya’nın tavrını bir cümleyle şöyle özetliyordu:
Lavrov’un istekleri teslimiyet listesi gibi.
Ve Lavrov sadece dinlemeye gelmiş.
*
Rusya dünya kamuoyuna sanki barıştan yanaymış gibi görünerek müzakerelere ve zirvelere katılıyor ama bildiğini okumaya devam ederek zaman kazanıyor...
Çünkü diğer yandan Kiev’i kuşatmaya ve ilerlemeye devam ediyor...
Savaşın insanlık dışı yanlarını ise gölgeliyor...
Hastaneyi vurduklarını inkâr eden Lavrov’a rağmen Ukrayna ısrarla doğum hastanesinin vurulduğunu ve çocukların öldürüldüğünü belirtiyor...
*
Ağlayarak yollara düşen Ukraynalı çocukların görüntülerini izledikçe Netflix’te ‘Savaşın Gölgeleri ‘adlı filmi hatırlıyoruz...
İkinci Dünya Savaşı’nda Kopenhag’da bir okula uçaklarla saldıran ve binanın enkazı altında kalan yüzlerce çocuğun dramını izlediğimizde değişen bir şeyin olmadığını anlıyoruz...
Ve bir kez daha anlıyoruz ki savaşın çirkin yüzünü anlatan yüzlerce kitap, film ve belgesele rağmen hiç kimse ders almamış...
Tarihin sayfalarındaki utanç tablolarında yer almaktan kimse kaçınmamış...
*
Her şey bir gün değişiyor ama savaşların çirkin yanları hiç değişmiyor...
Yüz yıl önce yaşanan savaşların görüntüleriyle günümüze ait savaşların görüntüleri arasında değişen bir şey yok...
Yine kentler bombalanıyor...
Köprüler, binalar ve hastaneler yakılıp yıkılıyor...
Kadınlar çocuklarıyla yollara düşüyor...
Ve dünya film izler gibi savaşları seyrediyor...
Tıpkı Filistin, Mısır, Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak, Myanmar, Yemen, Libya ve Cezayir’deki gibi...
Savaşlar yüzünden sayısız gerçek gölgeleniyor...
Asırlar sonra bile gerçekler gün ışığına çıkmayabiliyor...
Çünkü kazananların zafer masalları yazılıyor tarihe, kaybedenlerin haklı ve masum yanları değil...
*
Kiev’deki barajın kapaklarını açarak ülkeyi bataklığa çevirenlerin amacı neydi?
Pazartesi günkü yazımızda...
Savaşın gölgeleri
Rusya Ukrayna savaşında, tarafları Antalya’da bir araya getiren Türkiye barış uğruna diplomatik yolları zorluyor...
Rusya ise bildiğini okumaya devam ediyor.
Zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba Rusya’nın tavrını bir cümleyle şöyle özetliyordu:
Lavrov’un istekleri teslimiyet listesi gibi.
Ve Lavrov sadece dinlemeye gelmiş.
*
Rusya dünya kamuoyuna sanki barıştan yanaymış gibi görünerek müzakerelere ve zirvelere katılıyor ama bildiğini okumaya devam ederek zaman kazanıyor...
Çünkü diğer yandan Kiev’i kuşatmaya ve ilerlemeye devam ediyor...
Savaşın insanlık dışı yanlarını ise gölgeliyor...
Hastaneyi vurduklarını inkâr eden Lavrov’a rağmen Ukrayna ısrarla doğum hastanesinin vurulduğunu ve çocukların öldürüldüğünü belirtiyor...
*
Ağlayarak yollara düşen Ukraynalı çocukların görüntülerini izledikçe Netflix’te ‘Savaşın Gölgeleri ‘adlı filmi hatırlıyoruz...
İkinci Dünya Savaşı’nda Kopenhag’da bir okula uçaklarla saldıran ve binanın enkazı altında kalan yüzlerce çocuğun dramını izlediğimizde değişen bir şeyin olmadığını anlıyoruz...
Ve bir kez daha anlıyoruz ki savaşın çirkin yüzünü anlatan yüzlerce kitap, film ve belgesele rağmen hiç kimse ders almamış...
Tarihin sayfalarındaki utanç tablolarında yer almaktan kimse kaçınmamış...
*
Her şey bir gün değişiyor ama savaşların çirkin yanları hiç değişmiyor...
Yüz yıl önce yaşanan savaşların görüntüleriyle günümüze ait savaşların görüntüleri arasında değişen bir şey yok...
Yine kentler bombalanıyor...
Köprüler, binalar ve hastaneler yakılıp yıkılıyor...
Kadınlar çocuklarıyla yollara düşüyor...
Ve dünya film izler gibi savaşları seyrediyor...
Tıpkı Filistin, Mısır, Afganistan, Lübnan, Suriye, Irak, Myanmar, Yemen, Libya ve Cezayir’deki gibi...
Savaşlar yüzünden sayısız gerçek gölgeleniyor...
Asırlar sonra bile gerçekler gün ışığına çıkmayabiliyor...
Çünkü kazananların zafer masalları yazılıyor tarihe, kaybedenlerin haklı ve masum yanları değil...
*
Kiev’deki barajın kapaklarını açarak ülkeyi bataklığa çevirenlerin amacı neydi?
Pazartesi günkü yazımızda...