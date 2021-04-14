Saklı şeyler

Koronavirüs gerçekleri ve yalanlarını ayırt etmek için dahi bir üst kurul gerekiyor...

Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...

Bin bir kılığa giren hafiye gibi...

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New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.

Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...

Tedbir ne?

Maske...

Mesafe ise artık büyük bir yalan...