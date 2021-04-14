Saklı şeyler

Tatile çıkmadığına göre, niçin geldiği de biliniyor...
Rusya, Afganistan’da kaybettiği savaştaki unvanını geri alacağı bir yer arıyor...
Ukrayna işin hikâyesi...
*
ABD; Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Yunanistan, Girit ve Malta adalarına yeni askeri üsler kuruyor...
AB ülkeleri de güvenliğini gerekçe gösterip destek oluyor...
İsrail, İngiltere ve Arap ülkeleri de ABD’nin yanında yer alıyor...
Tek amaç Rusya ve Çin’i durdurmak...
Bitmeyecek de...
Ve tabii ki ABD ve AB ülkelerinin de...
Yaralar kaşınıyor sürekli...
*
Pandemi günlerinin başlamasından beri evlerindeki kargaşayı, huzursuzluğu, işsizliği ve isyanı bitirmek isteyenlerin bin yıldan beri uyguladığı klasik bir metot sefere çıkmak...
Yani savaşmak...
Arıtılmış gerçekler piyasaya sunuluyor...
Ve herkesin sanal gerçeklerden oluşan bir gündemi var...
Yeni dünya düzeni ve dostluk anlayışı da böyle bir şey...
ABD, NATO ve AB dahil çifte standart uyguluyor...
Yunanistan, Rusya’dan alınca hiç kimse bir şey demiyor...
Türkiye aldığında ise yaptırımlarla tehdit ediliyor...
Neden?
*
Eski başkan Trump dahi ABD’nin uyguladığı çifte standardı G-20 Zirvesi’nde gündeme getirmiş ve Obama dönemini suçlamıştı...
ABD’den yıllarca hava savunma sistemlerini istedik vermedi...
Kavala, Selanik, Volos ve Girit’e üs kuruyor... Yunanistan Biden ile anlaştıklarını açıklıyor...
Bir yandan askeri ortak tatbikatlar, diğer yandan yeni üsler kurulmasının altında yatan amaç belli...
Rusya tehlikesine karşı korumak bahanesiyle Avrupa’ya yerleşmek isteyen ABD, diğer yandan Türkiye’ye karşı da Yunanistan’ı kışkırtmaya devam ediyor.
Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya’daki Rusya varlığına karşı da kendi varlığını sürdüreceğinin mesajını veriyor.
Ve ayrıca Ege Denizi, Karadeniz ve Balkanlar’ı da kontrol edeceğini söylüyor.
*
Yunan medyasındaki haberlere göre ABD’nin 50 yerde askeri üs kuracağını ve bunun karşılığında ise büyük çapta hibe silahların verileceğini açıklıyor.
Hibe silahların listesini ise Washington’da bulunan Yunanistan Başbakanı
Ve AB’nin gerilemesi tehlikesine dikkat çekiyordu.
Ekonomisi modernleştirilmiş siyasi bir Avrupa Birliği’nin kaçınılmaz olduğunu ve “ortak bir ordu kurulması” teklifini gündeme getiriyordu...
ABD’nin iş yaptığına, AB’nin ise hâlâ düşündüğüne bir anlam veremediğini belirten Verhofstadt demişti ki:
- AB bir bisiklete benzer. Durması halinde ayakta kalamaz yıkılır!
*
Yıkılması halinde 50 yıllık emeklerinin boşa gideceğini, Euro’nun son bulacağını, sınır kapılarının yeniden oluşacağını ve serbest dolaşımının sona ereceğini anlattığı kitabında Türkiye’nin AB’ye katılımının faydalarına değiniyordu...
AB ülkelerinde aynı değer, gelenek ve kültürlerin buluşturulamayacağını vurgulayan Verhofstadt siyasi ve sosyal uyumun yeterli olabileceğini ifade etmişti...
Ortak bir para birimi sahibi olmanın bir anlamı olmadığını ve 50 yıldan beri bir savunma birliği kurma fikrini hayata geçiremediklerinden şikâyet eden
Bitcoin, Ethereum, Ripple, Monero, Zcash, Dash ve diğerleri...
Sahipleri kim?
Richard Branson, Elon Musk ve Bill Gates olduğu söyleniyor...
Kripto paranın karşılığı nedir?
Belli değil.
Sabah kalkan alıyor akşam kime bozduracağını bilmiyor.
Muhatap belli değil.
Kanunlar yetersiz...
Bir yandan ortak askeri tatbikatlar, diğer yandan Doğu Akdeniz’deki birliktelikler ve en son 25 Mart günü Osmanlı’dan ayrılışının 200. yıldönümü töreninde yaşananlar...
Ve ABD F-16’larının törendeki gösterileri...
Yunanistan ve Arap dünyasının Türkiye aleyhine birleşmesi de oldukça garip...
Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Suriye’deki PKK uzantıları olan YPG ve PYD ile olan gelişmeler daha da dikkat çekici...
*
Etrafımızda bir şeyler dönüyor, döndürülüyor...
ABD ve AB içerdeki ekonomik sıkışıklık ve karışıklık senaryolarını dışarıda çıkaracağı büyük krizlerle filme çekmeye hazırlanıyor...
Türkiye üzerinden Çin ve Rusya’yı da köşeye sıkıştırmak isteyen güçler kendi halklarını yeniden güvenlik sendromuna sokmayı düşünüyor...
Merkel, Macron ve diğerleri Türkiye’yi hukuk ve insan hakları konusunda uyarıyor...
Ne diyorlar?
- HDP.
- APO.
- PKK.
- Selahattin Demirtaş.
- FETÖ.
- Ve kendilerince önemli gördükleri kişiler...
Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ‘Asimetrik Savaş ve Teknoloji Dağılımı’ kitabında son yıllarda sınır boylarımızda yaşanan Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı adlı askeri operasyonlardaki bilinmeyenleri ve başkalarının savaşlarındaki amaç ve araçlarını özetliyor...
Gücün tek boyutlu olmadığını, bazı taktikleri avantajlı hale getirebileceğini belirterek diyor ki:
Operasyonel sanat ve stratejik beceriyle birleştirebilenler zafere daha yakın hale gelir...
*
Amaçların sonsuz olabileceğini ama araçların hiçbir zaman sonsuz olamayacağını, silah teknolojisinde yaşanan değişimlerin asimetrik savaşları tarihsel olarak nasıl etkilediğini kitabında anlatan Doç. Dr. Yalçın gelinen durumu şöyle özetliyor:
Silah sistemi, başarıyı mümkün kılabilir ama mecburi bir sonuç haline getirmez.
*
Etrafımız kuşatılıyor sanki...
Yani, güneşin doğduğu yön...
Bizans’tan beri ticaretin merkezi...
Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...
Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.
Neden?
Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...
*
Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.
ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...
Yalan oldu her şey...
Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...
Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...
*
S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.
Türk mallarına ambargo koyuyor...
Ve kendisinin de kahraman olacağını sanıyordu.
Saddam ise uğradığı ihanete isyan edercesine hâkime bağırarak
diyordu ki:
Senin babanı ben emniyet müdürü yapmıştım!
*
Evet, Saddam ve Kaddafi’de antidemokratik duruş ve davranışlarıyla halkını mutsuz ve terörize etmeyi başarmış liderlerdi.
Hepsi de ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündükleri sırada her şeylerini kaybederek hayata veda etmişlerdi.
Arkalarında ise yıkık dökük kentler ve milyonlarca ölen insan.
Herkes sessizliğe büründü... ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı...
Ve sessiz oyun devam etti...
Arap Birliği birkaç cümleden ibaret açıklamalarla yetindi...
Şimdi Çekya ülkesi bile Kudüs’te ofis açmış...
Yakında tüm Batılı ülkeler önce ofis, sonra büyükelçiliklerini taşıyacak...
Arap Birliği ise sessiz film izliyor gibi dünyalıklarıyla ve iktidarlarıyla daha fazla meşgul...
Nasıl birlikse, ne oyun bozabiliyor ne de oyun kurabiliyor.
*
Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...
Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...
Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...
*
Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...
Bugünün değil yarının peşine düşmüş...
Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...
Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...
Kimilerine göre ise felaket tellalı...
Kimilerine göre kâhin...
Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...
Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...
Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...
Niye?
Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...
*
Türkiye’yi yıllarca kapılarında tam üyelik için bekleten, oyalayan ve sürekli uyduruk gerekçelerle kapılarını kapatan AB liderlerine gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğinin zamanı geldiğini söylüyor...
Ve diyor ki:
AB’yi Türkiye koruyor!
*
AB’nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki projelerini desteklediğini belirten Stoltenberg, bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak asıl sorunun ne olduğunu açıklıyor:
AB, Avrupa’yı savunacak durumda değil.
*
Stoltenberg meseleye tek gözünü karartarak bakmanın kimseye bir faydası olmadığını ve meseleyi de çözmediğinin altını çiziyor ve diyor ki:
Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...
Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...
*
450 milyon dolara aldığı tablo...
Ki tablo da sahte çıkıyor...
Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...
Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...
*
Akşam barış nutukları çekiyor...
Dünyanın her yerinde tahammülü zorluyor...
Ve büyük bir öfkeyi biriktiriyor...
Farkında mı?
Sanmıyoruz...
*
Sınırlarımızın biraz ötesinde PKK’yı ve uzantılı terör örgütlerini yıllardan beri silahlandırıyor...
TIR’larla silah taşıyor...
Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...
Bin bir kılığa giren hafiye gibi...
*
New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.
Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...
Tedbir ne?
Maske...
Mesafe ise artık büyük bir yalan...
Saklı şeyler
Ramazan ayı başladı...
Herkesin kendisiyle muhasebeleşmesi, hesaplaşmasıdır yani...
Ve suskunluğudur...
Günahlardan uzaklaşmasıdır...
Tövbe vakitleridir.
Pide ve hurma ayı hiç değildir...
Bayramının adı da şeker değildir!
Tabii ki iman edenler ve inananlar içindir oruç...
İnanmamaya kimsenin bir şey demeye hakkı da yoktur...
“Dinde zorlama yoktur” sözünün anlamı da budur...
*
Fatih Sultan Mehmed Han bir gün tüm vezirlerini, ulemayı toplayıp diyor ki:
İnsanlara namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun gibi Allah’ın
kullarına soracağı soruları sormayın! Siz insanların insanlara soracağı
soruları sorun. Aç mısın, susuz musun, geçinebiliyor musun, evin var mı, hasta mısın, bir ihtiyacın var mı?
*
İslam coğrafyası her geçen gün iman ettiği dinin ve emirlerin bin menzil uzağında dolaşıyor...
Üç duayla bir ömür boyu namaz kılanlar iki satır kitap okumaktan kaçıyor ve saatlerce televizyonlardaki magazin ve dedikodu programlarını izliyor...
Ve her ramazan ayında ekranlara çıkan hocalara da sakız orucu bozar mı diye sorular soruyor...
*
Ekranlara çıkan din adamları da iman edenlerin ve inananların ibadetlerini her geçen gün biraz daha bulandırıyor...
Ne kadar fay hattı varsa hepsinin altına dinamit koyar gibi yenilikler içeren fetvalarıyla ne yapmak istediklerini de anlıyoruz...
Biri çıkıp teravih namazı yok diyor...
Birileri aşı orucu bozmaz diyebiliyor...
Birileri de sakız orucu bozar mı diye sorabiliyor...
Sevgili Peygamber Efendimiz İslam dinini 620 yılından 622 yılına kadar
tebliğ ediyor...
Yani Hicri takvime göre üzerinden 1.442 yıl geçti...
Bin dört yüz yıldan beri iman ettiği, inandığı ve ibadetlerini yaptığı dinin hâlâ emirlerini bilmiyor ya da kimden ne duymuşsa öyle inanıyor...
*
Dinini kimden öğrendiği elbette çok önemli...
Dinini tilkiden öğrenenler tavuk çalmayı sevap sayabilir...
Ki sayanlar da çok...
Kafa kesen IŞİD ve kediciklerden oluşan bir yelpazenin genişliğinde ne kadar çarpıklık varsa hepsi de İslam adına konuşuyor, yazıyor ve eylemler yapıyor...
Şimdi bu yelpazenin bu kadar karışık ve uç noktalarda olanların tek referansı Kuran-ı Kerim olabilir mi?
Hadisi Şerif olabilir mi?
73 fırkaya bölüneceğimizi buyuran Sevgili Peygamberimizin uyarılarına rağmen bölünmeye, dövüşmeye devam ediliyor...
Devlet halkına dilini, fiziği, kimyayı, matematiği, yabancı dili öğrettiği gibi dinini öğretmek zorundadır...
Öğrenmek istemeyenlere de zorlama olmayacak şekilde...
Devlet öğretmediği zaman dergâh, tarikat adı altında ne kadar sapık ve tilkinin ortaya çıktığını görüyoruz...
FETÖ ve daha nicelerinin halini de gördük...
Saklı şeyleri olanların kuyularında nelerin çıktığını da...
Niye düşüyoruz bu kör kuyulara?
Cumartesi günkü yazımızda...