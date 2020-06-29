Saklı oyunlar

Thomas Friedman’a soruyorlar...
“Ortadoğu’ya demokrasi neden gelmiyor?”
Diyor ki:
Ortadoğu’ya demokrasi getirmek için ne yeterli zamanımız, ne dayanıklılığımız, ne enerji ne de bilgi birikimimizin olmadığını artık tüm dünya biliyor ve anlıyor.
*
Bizler biliyor ve anlıyorduk da...
Anlamayanlara anlatamıyorduk...
Özellikle de içimizdekilere...
ABD, Ortadoğu’ya demokrasi niye götürsün ki?
Öyle bir derdi yok ki...
Petrolü ele geçirmek ve silah sektörüne milyarlarca dolar kazandırmak var iken...
Savaş tehditi üzerine kurdukları stratejileri tek sermayesi...
*
Demokrasiyi götürdüğünde her istediğini yaptıramayacaktı ki...
Bir kral ile görüşüp isteklerini sıralayıp almak ve dediklerini eksiksiz yaptırmak varken...
Demokratik düzenin içerisinde çoksesli ve aykırı çıkışlarla neden karşı karşıya gelsin ki...
Ortadoğu ülkelerini bir orkestra, kendisini de orkestra şefi yerine koyan ABD istediği her şarkıyı yüz yıldan beri söyletiyor...
Herkesin farklı bir şarkıyı söylemesi işine gelmiyor ki...
*
Demokrasiyi götüreceğine dair hayal kuranlar, ABD’de ne kadar demokrasi olduğunu bugünlerde izliyor, görüyor...
Irkçılık karşıtı gösterilere karşı nasıl sert müdahale ettiklerini de...
Başka bir ülke olsaydı, şimdi “Kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahalenin demokrasiyle bağdaşır yanı yoktur” diyerek ortalığı yangın yerine çevirmişlerdi...
Kendileri söz konusu olduğunda ise bir dakikada göstericilerin hepsini terörist ilan ettiler...
Demokrasi anlayışları işte bu...
*
Yaşananlardan bir ders çıkarmayan Ortadoğu ülkeleri, derebeyliği gibi kendilerini yönetmeye devam ediyor...
Demokrasiyi getirmeye niyetleri de yok...
Uzaktan kumandalı demokrasiyle idare ettikleri ülkeler de var ama onlardan da rahatsız oldukları zaman gereğini yapıyor veya yaptırıyorlar...
Mısır’da Sisi’ye yaptırdıkları gibi...
Binlerce insanı kurşunlara dizer gibi meydanlarda vurdular...
Kim hesabını sordu?
Seçilmişleri götürüp cezaevlerinde öldürdüler...
Dünya ayaklandı mı?
Yok...
Neden?
*
Hani bahar geliyordu?
Ve demokrasi...
Ne oldu?
Bir kuş gibi uçup gitti...
Günlük yaşıyoruz işte...
Demirel boşuna söylememiş...
“Dün dündür.”
*
Türkiye’deki demokrasiden de rahatsız oldukları için on yılda bir darbe yaptırıyorlardı...
Çünkü istediklerini alamıyorlardı...
Alamayınca da düğmeye basıyorlardı...
Tezkere geçmeyince ülkemizdeki demokrasiyi yerle bir etmeye kalkıştıklarını daha unutmadık...
Kendisinde olmayan demokrasiyi uzak ülkelere götürme sevdasının altından nelerin çıktığını da gördük...
*
Saklı oyunlarıyla kendi dışındaki dünyayı dizayn etmeye çalışan ABD sakladığı yeni oyunlarıyla yeniden dünyayı dizginlemeye çalıştığını da biliyoruz...
Birileri de toplanıp ABD’ye demokrasiyi götürebilse keşke...
Saklı oyunlar
Thomas Friedman’a soruyorlar...
“Ortadoğu’ya demokrasi neden gelmiyor?”
Diyor ki:
Ortadoğu’ya demokrasi getirmek için ne yeterli zamanımız, ne dayanıklılığımız, ne enerji ne de bilgi birikimimizin olmadığını artık tüm dünya biliyor ve anlıyor.
*
Bizler biliyor ve anlıyorduk da...
Anlamayanlara anlatamıyorduk...
Özellikle de içimizdekilere...
ABD, Ortadoğu’ya demokrasi niye götürsün ki?
Öyle bir derdi yok ki...
Petrolü ele geçirmek ve silah sektörüne milyarlarca dolar kazandırmak var iken...
Savaş tehditi üzerine kurdukları stratejileri tek sermayesi...
*
Demokrasiyi götürdüğünde her istediğini yaptıramayacaktı ki...
Bir kral ile görüşüp isteklerini sıralayıp almak ve dediklerini eksiksiz yaptırmak varken...
Demokratik düzenin içerisinde çoksesli ve aykırı çıkışlarla neden karşı karşıya gelsin ki...
Ortadoğu ülkelerini bir orkestra, kendisini de orkestra şefi yerine koyan ABD istediği her şarkıyı yüz yıldan beri söyletiyor...
Herkesin farklı bir şarkıyı söylemesi işine gelmiyor ki...
*
Demokrasiyi götüreceğine dair hayal kuranlar, ABD’de ne kadar demokrasi olduğunu bugünlerde izliyor, görüyor...
Irkçılık karşıtı gösterilere karşı nasıl sert müdahale ettiklerini de...
Başka bir ülke olsaydı, şimdi “Kişilerin hak ve özgürlüklerine müdahalenin demokrasiyle bağdaşır yanı yoktur” diyerek ortalığı yangın yerine çevirmişlerdi...
Kendileri söz konusu olduğunda ise bir dakikada göstericilerin hepsini terörist ilan ettiler...
Demokrasi anlayışları işte bu...
*
Yaşananlardan bir ders çıkarmayan Ortadoğu ülkeleri, derebeyliği gibi kendilerini yönetmeye devam ediyor...
Demokrasiyi getirmeye niyetleri de yok...
Uzaktan kumandalı demokrasiyle idare ettikleri ülkeler de var ama onlardan da rahatsız oldukları zaman gereğini yapıyor veya yaptırıyorlar...
Mısır’da Sisi’ye yaptırdıkları gibi...
Binlerce insanı kurşunlara dizer gibi meydanlarda vurdular...
Kim hesabını sordu?
Seçilmişleri götürüp cezaevlerinde öldürdüler...
Dünya ayaklandı mı?
Yok...
Neden?
*
Hani bahar geliyordu?
Ve demokrasi...
Ne oldu?
Bir kuş gibi uçup gitti...
Günlük yaşıyoruz işte...
Demirel boşuna söylememiş...
“Dün dündür.”
*
Türkiye’deki demokrasiden de rahatsız oldukları için on yılda bir darbe yaptırıyorlardı...
Çünkü istediklerini alamıyorlardı...
Alamayınca da düğmeye basıyorlardı...
Tezkere geçmeyince ülkemizdeki demokrasiyi yerle bir etmeye kalkıştıklarını daha unutmadık...
Kendisinde olmayan demokrasiyi uzak ülkelere götürme sevdasının altından nelerin çıktığını da gördük...
*
Saklı oyunlarıyla kendi dışındaki dünyayı dizayn etmeye çalışan ABD sakladığı yeni oyunlarıyla yeniden dünyayı dizginlemeye çalıştığını da biliyoruz...
Birileri de toplanıp ABD’ye demokrasiyi götürebilse keşke...