Resetleniyor muyuz?

Savaşlarla dünyanın düzenini sürekli “resetleyen”, daha sonra yeni dünya kurup denetlemeyi planlıyor...
- Kontrol organizasyonunu kaybedenler sürekli karışıklıktan istifade ediyor...
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu eski Başkanı Dr. Klaus Schwab demişti ki:
- Dünyaya reset atma zamanı geldi!
*
Dr. Schwab’ın sözlerine gülüp geçenler şimdi düşünüyor...
Hiç kimse ne demek istediğini merak etmemişti...
- Büyük kalabalıklar dahil herkes şirketlerin ve bireylerin eski bilgisayar sistemlerinin değişimini kastettiğini anlıyordu...
Lakin hiç de öyle değildi!
*
O günden beri sürekli ve farklı “reset” oyunlarını gördükçe anlıyoruz ki birileri dünyayı sıfırlamaya çalışıyor...
Yani büyük bir katliamı gerçekleştirmeye...
*
- Virüs oyunlarıyla dünyayı evine kilitleyen ve milyonlarca insanı işsiz bırakan, üretim sektörünü çökerten ve günlük hayatı ve parayı dijitalleştiren ve yalnızlığa sürükleyen bu organizasyon, yeni oyunların peşinde koşturuyor...
- Büyük kalabalıklar ise akşam evine götüreceği ekmeğin derdine düşüyor...
İşsiz, amaçsız ve mutsuz bırakılan milyarlarca insan kendi yalnızlığıyla savaşıyor...
*
Davos’ta her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantısına dünyayı yöneten ülkelerin liderleri ve küresel dev şirketlerin CEO’ları katılıyor...
- 12 yıl boyunca takip ettiğim Davos toplantılarındaki konuşmalarda hep gelecek yıllara yönelik olası senaryolar üzerine tezler ileri sürülüyor...
Konuşulan birçok şey eninde sonunda hayata geçiriliyor...
*
Dünyanın çivilerini sürekli çıkartıp yerine kendi çivilerini çakmaya çalışan aktörlerin, bize göre uçuk kaçık senaryolar ileri sürdüklerine de çok şahit oldum...
- Zaman geçtikçe ileri sürülen tüm uçuk kaçık senaryoların hayata geçirildiğine de...
- Dünyaya gizli planlarıyla yön verenlerin kendilerince ayarlarla oynayarak büyük efendi olmaya çalıştıklarına da...
*
Davos’ta bugüne kadar yapılan toplantılarda farklı neler konuşuldu?
Ve Dr. Klaus Schwab dünyaya reset atma konusuyla ilgili başka ne diyordu?
Cumartesi günkü yazımızda...
Resetleniyor muyuz?
Savaşlarla dünyanın düzenini sürekli “resetleyen”, daha sonra yeni dünya kurup denetlemeyi planlıyor...
- Kontrol organizasyonunu kaybedenler sürekli karışıklıktan istifade ediyor...
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu eski Başkanı Dr. Klaus Schwab demişti ki:
- Dünyaya reset atma zamanı geldi!
*
Dr. Schwab’ın sözlerine gülüp geçenler şimdi düşünüyor...
Hiç kimse ne demek istediğini merak etmemişti...
- Büyük kalabalıklar dahil herkes şirketlerin ve bireylerin eski bilgisayar sistemlerinin değişimini kastettiğini anlıyordu...
Lakin hiç de öyle değildi!
*
O günden beri sürekli ve farklı “reset” oyunlarını gördükçe anlıyoruz ki birileri dünyayı sıfırlamaya çalışıyor...
Yani büyük bir katliamı gerçekleştirmeye...
*
- Virüs oyunlarıyla dünyayı evine kilitleyen ve milyonlarca insanı işsiz bırakan, üretim sektörünü çökerten ve günlük hayatı ve parayı dijitalleştiren ve yalnızlığa sürükleyen bu organizasyon, yeni oyunların peşinde koşturuyor...
- Büyük kalabalıklar ise akşam evine götüreceği ekmeğin derdine düşüyor...
İşsiz, amaçsız ve mutsuz bırakılan milyarlarca insan kendi yalnızlığıyla savaşıyor...
*
Davos’ta her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantısına dünyayı yöneten ülkelerin liderleri ve küresel dev şirketlerin CEO’ları katılıyor...
- 12 yıl boyunca takip ettiğim Davos toplantılarındaki konuşmalarda hep gelecek yıllara yönelik olası senaryolar üzerine tezler ileri sürülüyor...
Konuşulan birçok şey eninde sonunda hayata geçiriliyor...
*
Dünyanın çivilerini sürekli çıkartıp yerine kendi çivilerini çakmaya çalışan aktörlerin, bize göre uçuk kaçık senaryolar ileri sürdüklerine de çok şahit oldum...
- Zaman geçtikçe ileri sürülen tüm uçuk kaçık senaryoların hayata geçirildiğine de...
- Dünyaya gizli planlarıyla yön verenlerin kendilerince ayarlarla oynayarak büyük efendi olmaya çalıştıklarına da...
*
Davos’ta bugüne kadar yapılan toplantılarda farklı neler konuşuldu?
Ve Dr. Klaus Schwab dünyaya reset atma konusuyla ilgili başka ne diyordu?
Cumartesi günkü yazımızda...