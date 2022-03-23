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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Resetleniyor muyuz?
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Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Resetleniyor muyuz?

23 Mart 2022

Savaşlarla dünyanın düzenini sürekli “resetleyen”, daha sonra yeni dünya kurup denetlemeyi planlıyor...

- Kontrol organizasyonunu kaybedenler sürekli karışıklıktan istifade ediyor...

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu eski Başkanı Dr. Klaus Schwab demişti ki:

- Dünyaya reset atma zamanı geldi!

*

Dr. Schwab’ın sözlerine gülüp geçenler şimdi düşünüyor...

Hiç kimse ne demek istediğini merak etmemişti...

- Büyük kalabalıklar dahil herkes şirketlerin ve bireylerin eski bilgisayar sistemlerinin değişimini kastettiğini anlıyordu...

Lakin hiç de öyle değildi!

*

O günden beri sürekli ve farklı “reset” oyunlarını gördükçe anlıyoruz ki birileri dünyayı sıfırlamaya çalışıyor...

Yani büyük bir katliamı gerçekleştirmeye...

*

- Virüs oyunlarıyla dünyayı evine kilitleyen ve milyonlarca insanı işsiz bırakan, üretim sektörünü çökerten ve günlük hayatı ve parayı dijitalleştiren ve yalnızlığa sürükleyen bu organizasyon, yeni oyunların peşinde koşturuyor...

- Büyük kalabalıklar ise akşam evine götüreceği ekmeğin derdine düşüyor...

İşsiz, amaçsız ve mutsuz bırakılan milyarlarca insan kendi yalnızlığıyla savaşıyor...

*

Davos’ta her yıl yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantısına dünyayı yöneten ülkelerin liderleri ve küresel dev şirketlerin CEO’ları katılıyor...

- 12 yıl boyunca takip ettiğim Davos toplantılarındaki konuşmalarda hep gelecek yıllara yönelik olası senaryolar üzerine tezler ileri sürülüyor...

Konuşulan birçok şey eninde sonunda hayata geçiriliyor...

*

Dünyanın çivilerini sürekli çıkartıp yerine kendi çivilerini çakmaya çalışan aktörlerin, bize göre uçuk kaçık senaryolar ileri sürdüklerine de çok şahit oldum...

- Zaman geçtikçe ileri sürülen tüm uçuk kaçık senaryoların hayata geçirildiğine de...

- Dünyaya gizli planlarıyla yön verenlerin kendilerince ayarlarla oynayarak büyük efendi olmaya çalıştıklarına da...

*

Davos’ta bugüne kadar yapılan toplantılarda farklı neler konuşuldu?

Ve Dr. Klaus Schwab dünyaya reset atma konusuyla ilgili başka ne diyordu?

Cumartesi günkü yazımızda...

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