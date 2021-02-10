Reformist suçlular

Dünyayı yöneten, istediği yöne çekip çeviren, kamuoyu oluşturan, bahar demokrasilerini Arap ülkelerine ihraç eden ABD, her geçen gün sevimli yüzünü kaybediyor...

Ya da gerçek yüzünü gösteriyor...

Ve kendi içindeki birlikteliğini sağlayan ruh halinin de gittikçe bozulduğu bir süreçten geçiyor...

Renklerin, düşüncelerin farklılıklarını halkına kabul ettirmeyi ve bir arada yaşamayı sanatlaştıran ABD, sanki yeniden eski savaş geleneklerine dönüyor...

Irkçılık da bir virüs gibidir...

Yaygın olduğu her yerde insanları evlerine değil, mezarlarına kadar götürebilen bir yoldur...

Kendi geçmiş tarihinde ‘kuzey’ ve ‘güney’ savaşlarıyla yaşayan, sonunda ortak değerlerin çatısı altında birleşen ABD’nin açılımı da bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’dir...

Yani, her eyalet kendi içinde bir devlet gibi...

Tek bayrak ve tek anayasa altında birleşmişlerdir...