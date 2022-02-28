Politik gerçeklik

Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşta, Türkiye’nin sürekli barıştan ve diyalogdan yana olması ve Montrö’yü uygulamaya koyması doğru bir karardır...
Türkiye’nin açıktan alacağı bir tavır coğrafyadaki savaşın seyrini çok değiştirecektir...
Biz aynı oyunu 1. Dünya Savaşı’nda yaşamışız...
Ve 2. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalarak savaşların uzağında kalmayı başarmışız...
Ki Türkiye bugüne kadar doğru kararlar alarak savaşın barışa dönüşmesi için büyük çaba harcıyor...
*
Ukrayna’ya savaş açan Rusya ve Putin’e komik yaptırımlar uygulanıyor...
UEFA, savaşın sıcak saatlerinde Şampiyonlar Ligi final maçının Saint Petersburg şehri yerine Paris’e alındığını açıklıyor...
Her şey çözülmüştü de sanki bir maç kalmıştı...
Değiştirilmeseydi de hangi takım hangi seyirci gidecekti ki...
Aklımızla alay ediliyor...
*
Bir başka yaptırım da Rusya’nın Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkartılması...
Komedi gibi yaptırımlarla dünya kamuoyunu idare eden AB’nin gerçek yüzünü Ukraynalılar da nihayet görmüş oldu ama derdine çare değil...
*
AB dalga geçer gibi Putin ile Lavrov’un malvarlıklarını ve banka hesaplarını dondurma kararı aldığını açıklıyor...
Malvarlıklarının ne olduğunu ise açıklamıyor...
Kuru laf yani...
Kimse de AB ülkelerindeki ve bankalarındaki malvarlıklarının ne olduğunu sormuyor...
Veya açıklamıyor...
Bir devletin başkanı ve dışişleri bakanı, Rusya dışında neden mal sahibi olma ve parasını bu ülkelerdeki bankalarda tutma ihtiyacı duyar, bu da başka bir soru...
*
Zelenski ise komedi gibi...
Rus ordusunun tanklarının Kiev’e yaklaşmasıyla müzakereye hazır olduklarını açıklıyor...
Madem müzakereye açıktınız, bu noktaya neden getirdiniz?
Ukrayna’yı böylesine ağır bir savaşa sokmanın ne gereği vardı?
Öngörüsüz ve geri dönüşümünü hesaplayamayan bu tarz liderler hem kendilerini hem de ülkelerini büyük bir felakete sürüklüyor...
Sonuçlara göre hareket eden pragmatist liderlerin düştüğü en büyük hata budur...
Bunu sokaktakiler de yapıyor...
Arada büyük bir fark olmalıydı, değil mi?
*
Zelenski, ABD ve AB ülkelerine güvenerek Rusya’ya rest çekiyor ve kafa tutuyordu ama politik gerçeklikten haberi yoktu...
Yaptırımların ve yardımların ne olduğunu görüyoruz işte...
Rusya’yı Ukrayna işgalinden vazgeçiremeyen NATO, BM G-7, G-20’nin bu tutumu ise tarihin sayfalarına kara leke olarak yazılıyordu...
*
Ukrayna’da yaşananlar bizlere politik gerçekliğin bin bir yüzünü gösteriyor...
Din, dil, ırk birlikteliğinin de bir yere kadar olduğunu anlayamayanlar diliyoruz ki bir ders çıkartmıştır.
Politik gerçeklik
Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşta, Türkiye’nin sürekli barıştan ve diyalogdan yana olması ve Montrö’yü uygulamaya koyması doğru bir karardır...
Türkiye’nin açıktan alacağı bir tavır coğrafyadaki savaşın seyrini çok değiştirecektir...
Biz aynı oyunu 1. Dünya Savaşı’nda yaşamışız...
Ve 2. Dünya Savaşı’nda tarafsız kalarak savaşların uzağında kalmayı başarmışız...
Ki Türkiye bugüne kadar doğru kararlar alarak savaşın barışa dönüşmesi için büyük çaba harcıyor...
*
Ukrayna’ya savaş açan Rusya ve Putin’e komik yaptırımlar uygulanıyor...
UEFA, savaşın sıcak saatlerinde Şampiyonlar Ligi final maçının Saint Petersburg şehri yerine Paris’e alındığını açıklıyor...
Her şey çözülmüştü de sanki bir maç kalmıştı...
Değiştirilmeseydi de hangi takım hangi seyirci gidecekti ki...
Aklımızla alay ediliyor...
*
Bir başka yaptırım da Rusya’nın Eurovision Şarkı Yarışması’ndan çıkartılması...
Komedi gibi yaptırımlarla dünya kamuoyunu idare eden AB’nin gerçek yüzünü Ukraynalılar da nihayet görmüş oldu ama derdine çare değil...
*
AB dalga geçer gibi Putin ile Lavrov’un malvarlıklarını ve banka hesaplarını dondurma kararı aldığını açıklıyor...
Malvarlıklarının ne olduğunu ise açıklamıyor...
Kuru laf yani...
Kimse de AB ülkelerindeki ve bankalarındaki malvarlıklarının ne olduğunu sormuyor...
Veya açıklamıyor...
Bir devletin başkanı ve dışişleri bakanı, Rusya dışında neden mal sahibi olma ve parasını bu ülkelerdeki bankalarda tutma ihtiyacı duyar, bu da başka bir soru...
*
Zelenski ise komedi gibi...
Rus ordusunun tanklarının Kiev’e yaklaşmasıyla müzakereye hazır olduklarını açıklıyor...
Madem müzakereye açıktınız, bu noktaya neden getirdiniz?
Ukrayna’yı böylesine ağır bir savaşa sokmanın ne gereği vardı?
Öngörüsüz ve geri dönüşümünü hesaplayamayan bu tarz liderler hem kendilerini hem de ülkelerini büyük bir felakete sürüklüyor...
Sonuçlara göre hareket eden pragmatist liderlerin düştüğü en büyük hata budur...
Bunu sokaktakiler de yapıyor...
Arada büyük bir fark olmalıydı, değil mi?
*
Zelenski, ABD ve AB ülkelerine güvenerek Rusya’ya rest çekiyor ve kafa tutuyordu ama politik gerçeklikten haberi yoktu...
Yaptırımların ve yardımların ne olduğunu görüyoruz işte...
Rusya’yı Ukrayna işgalinden vazgeçiremeyen NATO, BM G-7, G-20’nin bu tutumu ise tarihin sayfalarına kara leke olarak yazılıyordu...
*
Ukrayna’da yaşananlar bizlere politik gerçekliğin bin bir yüzünü gösteriyor...
Din, dil, ırk birlikteliğinin de bir yere kadar olduğunu anlayamayanlar diliyoruz ki bir ders çıkartmıştır.