Savaşın tedirginliği Avrupa’daki ekonomi piyasalarını oldukça tedirgin etmiş...
Paris Moda Haftası’na dahi savaşın gölgesi düşmüş ve “yanlış bir vurgu yapma korkusuyla” sosyal etkinliklerin birçoğu da iptal edilmiş...
Dün geldiğimiz Paris’te, savaşın perde arkasında yaşanan krizin çok farklı boyutlarını da öğreniyoruz...
Ünlü moda markalarının birçoğu Ukrayna’dan yana açıkça tavır alırken Rusya’daki zengin müşterilerini ve firmalarını kaybediyor...
Moda sektörü büyük maddi kayıpları göze alıyor ve savaş yüzünden yaşadıkları olağandışı dönem için kendilerini de yeniden yapılandırıyor...
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Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, ekonomide tektonik kaymaların da yaşanmasına neden oluyor...
Alman ekonomist Henrik Müller, bu kaymaların, ABD destekli küresel enstitülerin yerini alan yeni blokların oluşmasından ve güçlü sermayesinden kaynaklandığını belirtiyor...
*
Fransa’dan ekonomi-politik dergisi Alternatives Economiques’in başyazarı Guillaume Duval ise Alman ekonomist Müller’in görüşlerine katılıyor ve diyor ki:
* Peri masalı bitiyor!
*
Guillaume Duval, 2008 krizinin AB ekonomi yapılanmasında farklı yaralar bıraktığını belirtiyor, savaş ve pandemi yüzünden kötü sinyallerin giderek arttığını yazıyor...
Ve bu sürecin böyle gitmesi halinde AB içinde bölünmelere neden olan problemlerin daha da derinleşebileceğine dikkat çekerek diyor ki:
* AB, “yok olma” riski taşıyor!
*
İngiltere’nin sayılı gazetelerinden Guardian, “giderek kötüleşen ekonomik koşullarda üç görüşün öne çıktığından ve haliyle AB ülkelerinin kendi aralarındaki kutuplaşmaların yeniden başlayabileceğine dair olası senaryolardan” söz ediyor...
Ve bu durumun AB’nin geleceğini tehdit ettiğini yazıyor...
*
AB ülkelerinin hepsi bir yandan savaşın etkileriyle, diğer yandan dünyanın her yerinden gelen düzensiz göçmenlerin sorunlarıyla uğraşarak zor günler yaşıyor...
Düzeni bozulan AB’nin gelecekteki konjonktürünün nasıl olacağını da kimse tahmin edemiyor.
Bir çıkış yolu da henüz bulunmuş değil...
Herkes birbirine gerçekten “Peri masalı bitiyor mu?” sorusunu soruyor...
Peri masalı
Savaşın tedirginliği Avrupa’daki ekonomi piyasalarını oldukça tedirgin etmiş...
Paris Moda Haftası’na dahi savaşın gölgesi düşmüş ve “yanlış bir vurgu yapma korkusuyla” sosyal etkinliklerin birçoğu da iptal edilmiş...
Dün geldiğimiz Paris’te, savaşın perde arkasında yaşanan krizin çok farklı boyutlarını da öğreniyoruz...
Ünlü moda markalarının birçoğu Ukrayna’dan yana açıkça tavır alırken Rusya’daki zengin müşterilerini ve firmalarını kaybediyor...
Moda sektörü büyük maddi kayıpları göze alıyor ve savaş yüzünden yaşadıkları olağandışı dönem için kendilerini de yeniden yapılandırıyor...
*
Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş, ekonomide tektonik kaymaların da yaşanmasına neden oluyor...
Alman ekonomist Henrik Müller, bu kaymaların, ABD destekli küresel enstitülerin yerini alan yeni blokların oluşmasından ve güçlü sermayesinden kaynaklandığını belirtiyor...
*
Fransa’dan ekonomi-politik dergisi Alternatives Economiques’in başyazarı Guillaume Duval ise Alman ekonomist Müller’in görüşlerine katılıyor ve diyor ki:
* Peri masalı bitiyor!
*
Guillaume Duval, 2008 krizinin AB ekonomi yapılanmasında farklı yaralar bıraktığını belirtiyor, savaş ve pandemi yüzünden kötü sinyallerin giderek arttığını yazıyor...
Ve bu sürecin böyle gitmesi halinde AB içinde bölünmelere neden olan problemlerin daha da derinleşebileceğine dikkat çekerek diyor ki:
* AB, “yok olma” riski taşıyor!
*
İngiltere’nin sayılı gazetelerinden Guardian, “giderek kötüleşen ekonomik koşullarda üç görüşün öne çıktığından ve haliyle AB ülkelerinin kendi aralarındaki kutuplaşmaların yeniden başlayabileceğine dair olası senaryolardan” söz ediyor...
Ve bu durumun AB’nin geleceğini tehdit ettiğini yazıyor...
*
AB ülkelerinin hepsi bir yandan savaşın etkileriyle, diğer yandan dünyanın her yerinden gelen düzensiz göçmenlerin sorunlarıyla uğraşarak zor günler yaşıyor...
Düzeni bozulan AB’nin gelecekteki konjonktürünün nasıl olacağını da kimse tahmin edemiyor.
Bir çıkış yolu da henüz bulunmuş değil...
Herkes birbirine gerçekten “Peri masalı bitiyor mu?” sorusunu soruyor...