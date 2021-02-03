Ölüm dahi üşür...

Ve tüm krizlerin çözüldüğü adres olma özelliğini de...
Yükünü paylaşmıyor...
Yetkilerini de...
*
Yeni bir partiyle politikaya başlayan siyasiler ise eskilerini yanında götürmeye gerek duymayan bir anlayışa sahip...
Bir günde her şeyi unutabiliyor...
Aklımıza, “Gidenler mi yoksa kalanlar mı suçlu?” sorusu geliyor...
Çizgi dışına çıkarılan ya da çıkanlar kendi kişisel gerekçelerini buluyor...
Anamur muzu yerine Latin Amerika’dan muz ithal ediliyordu...
Ve daha çok sayıda gıda ürünleri...
Ya şimdi?
İthalat çılgınlığına devam ediyoruz...
2019 rakamlarına göre:
- İthalat 219 milyar dolar...
- İhracat 169.5 milyar...
Dış ticaret açığı ise 50 milyar dolar...
Kar yağıyor bir yerlerde...
Birileri ekmeğini eve götürebilmenin peşinde...
Birileri evde oturarak para kazanıyor olabilir, birikimlerini harcayabilir ama birileri ise evde kalarak para kazanamıyor ve faturaları ödenmiyor...
Behçet Necatigil’in “Gündelik korkuların çökerttiği evlerde” deyişi gibi yaşayanlar var...
Virüs yüzünden her gün yaklaşık 200 kişi hayatını kaybediyor...
Her eve hüzün çöküyor kış günlerinde...
*
Yüz yüze eğitim yapmayan özel okullar dahi yıllık ücretlerinden bir kuruş aşağı fiyat indirmiyor...
Ne aklınıza gelir, dargınlığım...” diyen Prof. Dr. Ahmet Tevfik Ozan da içimizdeki ağaçlardan biriydi...
Bir baharı daha göremeden sessizce çekip gitti...
Biliyormuş gibi...
*
Bir şiirinde diyordu ki:
“Karanlık, yatağımda bir beyaz çiçek gibi,
Uzandı, uzanacak gönlümün baharına...
Ki karanlık bir yeşil elbiseye bürünmüş,
Ne politik film festivalleri bitecek...
Ve ne de seyircisi...
*
Eskiden içimizde politikleşmeyen insanlar yaşardı...
Ve ağaçlar gibi ayakta duran...
Aykırı çıkışlarıyla aydınlatan, yanlışları yüze vuran...
Ezberlediklerini söyleyenlerden değil ezberlenmiş sözleri bozanlar vardı...
Bunlardan biri de Prof. Dr.
İnsanoğlunun kaç asırlık bir alışkanlığıdır?
Kimse bilmiyor...
“Kahramanlar savaşlardan çıkar” anlayışına inat barış diyenler sürekli kaybediyor...
Savaşlar, göçler, açlık hiç değişmiyor...
Yemen’de 85 bin çocuk açlıktan ölmüş...
Neden?
S.Arabistan’ın uyguladığı abluka yüzünden...
*
Ah! Taş olsak, toprak olsak denecek çağ geldi.
*
İstanbul’a kar yağıyor...
Soğuk kış günlerinde birileri virüs, birileri aşı telaşıyla günlerini geçiriyor...
Ve birileri de üşümemek için odun, kömür arayışıyla...
Ya da doğalgaz, elektrik faturalarıyla...
*
Bir yerlerde hâlâ savaşlar sürüyor...
Dedelerimize Kayıp...
Babalarımıza ise Sessiz...
Bize ise X yani Soğuk Savaş kuşağının çocukları...
Bir bilinmeyenli denklemlerin daima X’i olmuştuk...
Ya şimdi?
Y, Z ve Alfa kuşakları var...
*
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de tartışmalara katılıyor ve ilginç şeyler söylüyor...
ABD’de yaşanan gelişmelerin dünya demokrasileri için “uyarı” niteliğinde olduğunu vurguluyor...
Kongre binasında yaşananlara işgal diyen Borrell:
Kongrenin işgali demokratik değerlerin bozulmasına ve dezenformasyonun sosyal medyada yayılmasına fırsat verilmesiyle oluşan tehlikelerin bir yansımasıdır...
*
Sosyal medya adreslerindeki sınırsızlık ve hukuksuzluk bireyleri demokrasi dışı bir alana doğru sürüklüyor...
Yıllardan beri süren kuralsız davranışlarını alışkanlık haline getiren sosyal medya kullanıcıları gün geçtikçe demokrasiyle yetinmemeye başlıyor...
Kongreyi işgalin küresel çapta meydana gelen endişe verici gelişmelerin tepe noktası olduğunu söyleyen
Ya da gerçek yüzünü gösteriyor...
Ve kendi içindeki birlikteliğini sağlayan ruh halinin de gittikçe bozulduğu bir süreçten geçiyor...
Renklerin, düşüncelerin farklılıklarını halkına kabul ettirmeyi ve bir arada yaşamayı sanatlaştıran ABD, sanki yeniden eski savaş geleneklerine dönüyor...
Irkçılık da bir virüs gibidir...
Yaygın olduğu her yerde insanları evlerine değil, mezarlarına kadar götürebilen bir yoldur...
Kendi geçmiş tarihinde ‘kuzey’ ve ‘güney’ savaşlarıyla yaşayan, sonunda ortak değerlerin çatısı altında birleşen ABD’nin açılımı da bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri’dir...
Yani, her eyalet kendi içinde bir devlet gibi...
Tek bayrak ve tek anayasa altında birleşmişlerdir...
Dünyayı yönettiğini, güvenliğini sağladığını iddia eden ABD’de yaşananlar demokrasiyle ilgili alarm zillerini de çaldırıyor...
Amerika’daki entelektüeller diyor ki:
- Dünyaya demokrasi ihraç eden Amerika’da demokrasi kalmamış!
*
Kişilerin seçme ve seçilme hakkı gittikçe seçilenleri engelleme noktasına taşınıyor...
Cumhuriyetçi partinin büyük bir yara aldığını belirten uzmanlar, ikili parti sisteminin değişebileceğini ve sistemin yeni bir parti kurmaya müsait olduğunu vurguluyor...
Trump’ın hukuken yalnız kaldığını savunan analistler ise hukukun üstünlüğünün ülkede devam ettiğine ve Trump’ın büyük ihtimalle yargılanacağına dikkat çekiyor...
*
Herkesin merakla beklediği ve cevabını aradığı bu soruya birçokları farklı tahminlerde bulunuyor...
Dünyada birçok ülke tedirgin durumda...
Çin, Rusya, İran ve Suriye listenin başını çekiyor...
Uzlaşılacak mı?
Veya yeni savaş defterleri mi açılacak?
Biden “Yaraları sarma zamanı” diyordu...
Kendi halkının yaraları mı yoksa herkesin yaraları mı?
Bekleyip göreceğiz...
Toplu ölümler kıyamet belirtisidir...
*
Düşünmeliyiz...
Değişmeliyiz...
Düzeltmeliyiz...
Toplu ölüyoruz, sonra da toplu kurtarmaya çalışıyoruz...
Bu nasıl yaman bir çelişkidir böyle!
*
Sayılarını bilmediğimiz kadar insanları alıp götürerek...
Koronavirüs kor düşürdü nicelerin yüreğine...
Daha ne kadar süreceği de belli değil...
Tek umut aşıydı...
Ve aşı da geldi...
Lakin, milletin aklı, sosyal medya adreslerinde yazılıp çizilenlerle terörize edildi...
*
Hangi aşı sorusuyla başlayan ve sayısız şüpheyle kamuoyunu günlerden beri oyalayan, aklını karıştıranların içinde kim doğru, kim yalan söylüyor bilmiyoruz...
PKK’nın siyasi uzantısı olmadıklarına da...
*
Diyarbakır’da HDP binasının önünde çocuklarını isteyen ailelerin feryadını ve isteklerini hiç gündeme getirmeyenler teröristlerini kahramanlaştırmakla meşgul...
Selahattin Demirtaş’ın Kandil sevdasını ve uzantısını bilmeyen kalmadı...
Avrupa Birliği ve ABD hariç.
Ve de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi...
*
Darbecilere, teröristlere yıllardan beri açıktan destek veren, koruyan ve finanse eden AB kendi içinde ise ırkçılığı ve terörü lanetleyerek dünya kamuoyunu kandırdığını zannediyor...
Ve her geçen gün yeni bir skandala imza atmayı başarıyor...
Geçen hafta Paris’te Mısır’ın darbeci generali Sisi’ye ‘Büyük Haç’ şeklindeki Legion d’Honneur, yani şeref nişanı verildi...
Neden?
Çünkü milyarlarca Euro verip silah satın alıyor...
*
Milyarlarca Euro’yu Fransa’ya kazandıran Sisi’nin nişan töreni görüntüleri Mısır’ın devlet televizyonunda yayınlanıyordu...
Fransa’daki medyaya ise görüntüler servis edilmiyordu...
TMC kanalı
Birini unutuyoruz...
Ve rahatlıyoruz...
Sonra birileri daha elini kulağına götürüp ya yeni bir şeyler söylüyor ya da unuttuğumuz bir gerçeği hatırlatıyor...
*
Virüs, aşı stresiyle insanlar ayakta durmaya, yaşamaya çalışırken yetmezmiş gibi ya deprem ya terör ya da savaş uyarılarıyla yıkılmamak için olağanüstü bir direnç sergiliyor...
Bir denizin kenarına oturup dalgaların bitmesini bekleyenler gibi...
Prof. Naci Görür diyor ki:
- İstanbul depreminin eli kulağında!
Vapurlar usulca gidiyor...
Rüzgâr alabildiğine esiyor...
Telefonlarına dalıp gitmiş insanların yüzü gülmüyor...
Öfkeler biriktiriliyor ve büyütülüyor...
Bir gün ‘Hiç’ olacağımız unutuluyor...
*
Bakış açımızı her şey için çok geç olduğunda değiştirmek affedilemez olacak...
Karantina sürecinde etrafımızdaki ülkelere bakıyoruz...
Ve “pandeminin yoksullaştırdığı hayatlar”a dair insanların hikâyelerini seyredince üzülüyoruz... Son 300 yılın en kötü ekonomik felaketiyle yüzleşecekleri bir dönemi beklediklerini vurgulayan İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, ekonomik acil durumun daha yeni başladığını belirtiyor...
*
BBC Türkçe’den Berza Şimşek’in hazırladığı habere göre İngiltere’de gelinen noktanın hiç de iyi olmadığını öğreniyoruz...
“Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen, gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2.6 milyona çıkmasını öngörüyoruz” diyen Bakan Sunak, kış şartlarının durumu daha da ağırlaştırdığından ve gıda bankalarında yiyecek kuyruğunda olan insanlardan söz etmiyor bile...
Ve gazeteciler Maliye Bakanı Rishi Sunak’a sesleniyor:
Durum ne kadar kötü?
Bakan Sunak sessiz kalmayı tercih ediyor ve ekonominin eski duruma dönmesinin ne zaman gerçekleşebileceğine dair tek bir cümle söyleyemiyor...
*
Ölüm dahi üşür...
Afrika Çocuk Politikaları Forumu raporlarına göre 60 milyon çocuk yeterli beslenemiyor...
Ve her yıl yayınladıkları raporlara göre bu rakam daha artıyor...
Koronavirüs ile başlayan karantina günlerinde ise durum gittikçe kötüleşiyor...
Ve her gün 10 bin çocuk açlıktan ölüyor...
*
Diğer yandan ise trilyonlarca dolar silahlara gidiyor...
Güvenlik gerekçesiyle harcanan paraların yüzde biri dahi açlıkla savaşan insanlara yardım amacıyla gönderilmiş olsaydı belki çocuklar ölmezdi...
Savaşların esiri olmuş büyükler...
Ya çocuklar?
Şehirleri yerle bir eden bombaların altında... Ve küçük bir umudun kıyısında yaşamaya çalışıyor...
Ya da büyümeye...
*
Büyükler kandırıyor kendinden küçüklerini... Yalanlarla büyüyor, büyütülüyor...
Aldatılıyor... Biliyor muyuz?
*
Kurşun yağdırıyorlar...
Evleri yakıp yıkıyorlar...
Sokaklarında koşamadığı...
Karların yağmadığı şehirlerin ortasında...
Yağmurlarla ıslanmayan bir gökyüzünün altında. Ay’a bakıp uğradığın tüm ihanetlere ağlıyor çocuklar...
Belki, beyaz bir kuş uçar da bütün çocukları alıp da götürür eski çağlara doğru...
*
Savaşların şahidi oldukça büyümekten nefret eden çocuklar büyüdüklerinde nasıl sevecek ki kendinden daha büyüklerini...
Okul yok...
Öğretmen yok...
Tahta, tebeşir yok...
Ve ekmek yok..
*
2019 yılında ‘Elektronik atık’ konusuyla ilgili yayınlanan bir rapora göre her yıl dünyada 62 milyar dolarlık elektronik ürün çöpe gidiyor...
Ve her yıl katlanarak büyüyor...
Piyasaya sürülen yenilerinin ise kaç trilyon dolar olduğunu söylemeye gerek yok...
Yenisi pahalı, eskidiğinde ise beş kuruş etmeyen eşyalar...
Sahip olmak için elektronik ürün satan mağazaların önlerinde kuyruklara giren büyük kalabalıklar sabahtan akşama kadar bekliyor ve kazandıklarını birkaç yıl kullanıp atacaklarına harcıyor...
*
Dünya elektronik bir köye dönüşüyor...
Neden?
İletişim kurabilmek için...
İletişim ağının zirve çağında yaşayan insanlık ise yalnızlığın dibinde geziniyor...
İletişimin zirve çağında kavgalarımızı daha da büyütüyoruz.
Birbirimize saygıyı daha da yitiriyoruz...
Ve daha hızlı öldürüyor, öldürülüyoruz...
Herkes bir telefon uzaklığı kadar yakında ama araya sayısız ihanet, dedikodu ve iftiralar sıkıştırılıyor...
*
Zengin şehirlerin arka sokaklarında hayatı her geçen gün zorlaşarak yaşayan çocuklar açlık oyunları oynuyor...
Lüks içinde yaşayanlar ise sınırlandırılan rutini içinde bunalıma girip psikolojik sorunlar yaşıyor...
Biri yoksulluktan, diğeri varlıktan krize giriyor... Oysa, her gün bir yerlerde binlerce çocuk açlıktan ölüyor...
Ve şehir radyolarında bir şarkı çalıyor:
Bir soğuk yel eser üşür ölüm, ölüm bile...
*
Afrika ve dünyadaki açlığı “Bu çıplak gerçek sessiz bir trajedi olarak kalmaya devam ediyor” diyen yetkililer boşa feryat ediyor...
Çünkü, açlık sadece fakir insanların sorunu olarak görüldükçe bir şeyler düzelmeyecek gibi görünüyor...
Âşık Sefai güzel söylemiş:
Uç turnam eski çağlara doğru...