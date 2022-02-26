Olağandışı savaşlar

Çarşamba günü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı başlatacağını “Açık Kapılar” başlıklı yazımda belirtmiştim...
Ve dünyayı seyirci konumuna sokan Rusya, olağandışı bir savaşı daha başlatmış oldu...
Rusya’nın saldıracağını söylediğimizde bize gülüyor ve diyorlardı ki:
Rusya blöf yapıyor çünkü savaşacak ekonomik gücü yok!
*
Politik gerçeklik ve diplomasi bir yere kadar etkisini gösteriyor.
İstihbaratçı kökenli Putin ise son üç yıldan beri ABD ve AB ülkelerini sert bir üslupla uyarıyordu...
NATO’nun genişlemesini istemediğini, etrafının sarılmasına sessiz kalmayacağını da söylüyordu...
Bu yüzden de Ukrayna konusunu gündeminden hiç düşürmüyordu...
Çünkü Rusya’nın bir ateş çemberinin ortasına mahkûm edileceğini görüyordu...
*
Kiev’de sirenlerle başlayan bir savaş iletişim çağının zirvesinde yaşandı...
Dünya film seyreder gibiydi...
Bilmek, görmek bir şeyleri değiştirmiyordu...
Süregelen bir barışı ancak bir savaş bozabilirdi...
Rusya’nın bu adımı atacağını herkes biliyordu.
ABD ise son bir aydan beri Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini ve kendi vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını söylüyordu...
Putin ise diplomatik kelime oyunlarına sığınarak Ukrayna’yı işgal etme gibi bir planımız yok diyordu ama perde arkasında savaşın hazırlığını yapmaya devam ediyordu...
*
Düzenbaz ilişkilerin cambazı durumunda olan Rusya’ya karşı şimdilik sadece ekonomik ve finansal yaptırımlarla yetiniliyor...
Ve siyasi söylemlerle, tepkilerle vaziyet idare ediliyor...
Rusya ise iki günde Kiev’de...
Bağımsızlık Meydanı’nda tanklarıyla şehri ele geçirmiş durumda...
Ukrayna halkı araçlarıyla yollara düşmüş, Romanya ve Polonya sınırına doğru gitmeye çalışıyor...
Bomba sesleriyle güne uyanan çocukların gelecek yıllardaki öfkesini hiç kimse söndüremeyecek...
Ve de travmasını hiç kimse iyileştiremeyecek...
*
Rusya’nın Karadeniz’e inmek istediğini, Sivastopol ve Odessa limanlarını da ele geçirmeye çalıştığını biliyoruz...
Ve Moldova ile Belarus’u da aynı akıbetin beklediğini de...
Rusya durdurulmazsa durmayacak gibi...
Küresel sorunlar küresel sorumlulukla çözülebilir gerçeğini görmek lazım...
Ve buna göre yeni yol haritalarına ihtiyaç var...
Türkiye’nin böylesine olağandışı bir savaşta tarafsız kalmasıyla bize göre doğru bir yerde durduğunu söyleyebiliriz...
Başka neler yapmalı?
Pazartesi günkü yazımızda...
Olağandışı savaşlar
Çarşamba günü Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı başlatacağını “Açık Kapılar” başlıklı yazımda belirtmiştim...
Ve dünyayı seyirci konumuna sokan Rusya, olağandışı bir savaşı daha başlatmış oldu...
Rusya’nın saldıracağını söylediğimizde bize gülüyor ve diyorlardı ki:
Rusya blöf yapıyor çünkü savaşacak ekonomik gücü yok!
*
Politik gerçeklik ve diplomasi bir yere kadar etkisini gösteriyor.
İstihbaratçı kökenli Putin ise son üç yıldan beri ABD ve AB ülkelerini sert bir üslupla uyarıyordu...
NATO’nun genişlemesini istemediğini, etrafının sarılmasına sessiz kalmayacağını da söylüyordu...
Bu yüzden de Ukrayna konusunu gündeminden hiç düşürmüyordu...
Çünkü Rusya’nın bir ateş çemberinin ortasına mahkûm edileceğini görüyordu...
*
Kiev’de sirenlerle başlayan bir savaş iletişim çağının zirvesinde yaşandı...
Dünya film seyreder gibiydi...
Bilmek, görmek bir şeyleri değiştirmiyordu...
Süregelen bir barışı ancak bir savaş bozabilirdi...
Rusya’nın bu adımı atacağını herkes biliyordu.
ABD ise son bir aydan beri Rusya’nın Ukrayna’yı işgal edeceğini ve kendi vatandaşlarının ülkeden ayrılmasını söylüyordu...
Putin ise diplomatik kelime oyunlarına sığınarak Ukrayna’yı işgal etme gibi bir planımız yok diyordu ama perde arkasında savaşın hazırlığını yapmaya devam ediyordu...
*
Düzenbaz ilişkilerin cambazı durumunda olan Rusya’ya karşı şimdilik sadece ekonomik ve finansal yaptırımlarla yetiniliyor...
Ve siyasi söylemlerle, tepkilerle vaziyet idare ediliyor...
Rusya ise iki günde Kiev’de...
Bağımsızlık Meydanı’nda tanklarıyla şehri ele geçirmiş durumda...
Ukrayna halkı araçlarıyla yollara düşmüş, Romanya ve Polonya sınırına doğru gitmeye çalışıyor...
Bomba sesleriyle güne uyanan çocukların gelecek yıllardaki öfkesini hiç kimse söndüremeyecek...
Ve de travmasını hiç kimse iyileştiremeyecek...
*
Rusya’nın Karadeniz’e inmek istediğini, Sivastopol ve Odessa limanlarını da ele geçirmeye çalıştığını biliyoruz...
Ve Moldova ile Belarus’u da aynı akıbetin beklediğini de...
Rusya durdurulmazsa durmayacak gibi...
Küresel sorunlar küresel sorumlulukla çözülebilir gerçeğini görmek lazım...
Ve buna göre yeni yol haritalarına ihtiyaç var...
Türkiye’nin böylesine olağandışı bir savaşta tarafsız kalmasıyla bize göre doğru bir yerde durduğunu söyleyebiliriz...
Başka neler yapmalı?
Pazartesi günkü yazımızda...