Nereden nereye I

Biz size bağımsız bir devlet bırakıyoruz.
Canınız gibi koruyacaksınız.
*
Afganistan’da yaşananları izliyoruz...
Bir milletin paramparça oluşunu...
Ve de bir devletin...
20 yıl ABD işgaliyle darmadağın olan bir ülkenin ne hale geldiğini ve canı gibi koruyamadığı ülkesini terk eden milletin yollara nasıl düştüklerini de...
Devletsizliğin ne olduğunu da...
Geçmiş yıllarda her ülkenin içinden geçtiği ve çoğu zaman yenik düştüğü bu durumdan bir şeyler elde etmek isteyenlerin kimler olduğunu da, fitne ateşiyle başlattıkları yangınların ardından yeni bir düzen kurmak istediklerini de...
Veya mevcut düzeni korumaya çalıştıklarını da.
Tarihin sayfalarında sayısız örnekler var.
Okuyan, anlayan, ders çıkartan yok.
*
Ya kahramanlaştırıyor ya da şeytanlaştırıyoruz.
Kör kuyulara taş atan delilerden bir farkımız yok.
Bir delinin attığı taşı kırk akıllının kuyudan çıkartamadığı günlerden, bir akıllının attığı taşı kırk delinin kuyudan çıkartacağı günlere gelmişiz.
Yıllar önce nasıl tanıştığımıza dair sözlerle başlayan sohbetimizde, yılların bir rüzgâr gibi nasıl da geçip gittiğini anlıyorduk...
Şehir hayatları böyle...
Kasabalardaki gibi değil...
Dostlarınızı her gün göremiyorsunuz, aynı şehirde yaşamanıza ve dolaşmanıza rağmen...
‘Dünya küçüktür’ diyorlar ama İstanbul galiba dünyadan da büyük...
Birini kaybettiğinizde bir daha göremeyebiliyorsunuz...
Ya da kaybetmek istediklerinizi...
*
Bilen var mı?
Son yüzyıldan beri savaşların harabeye çevirdiği kentlerde yaşayan ve silahların gölgesinde büyüyen, okul, öğretmen, kitap, defter yüzü görmeyen çocukların büyüdüğünde ne olmasını bekliyorduk ki!
Eğitimden yoksun kalan ve sokaklarda büyüyen çocuklar, dış istihbaratların oyuncağı haline gelen terör örgütlerine katılarak bir şeyleri kurtarabileceklerine inandırılıyor...
Aldatılıyorlar...
*
İslam coğrafyasında yaşanan eğitim yokluğu terör örgütlerinin ve karanlık şebekelerin işine yarıyor...
Eğitimsizlik, işsizlik ve yoksulluk beraberinde cehaleti ve fakirliği taşıyor...
Sürdürülmesi oldukça zor olan büyük bir yokluğa mahkûm edilen bu coğrafyanın çocukları terör örgütlerinin kucağına itiliyor...
Konuşmayalım da...
Taliban denilince İslam, İslam denilince DEAŞ, IŞİD ve El- Kaide gibi dış istihbaratların oyuncağı haline gelen terör örgütlerini akla getirenlerin kimler olduğunu ve ne yapmaya çalıştıklarını konuşalım.
Kaç asırdan beri İslam dinini değiştirebilmek, kendi yaşamlarına uydurabilmek için reform tellalları ve tüccarlarının asıl amaçlarını da...
Taliban’ı kimlerin büyütüp beslediğini de...
DEAŞ, IŞİD, El Kaide, Taliban gibi tüm radikal örgütlerden İslam coğrafyasının kurtulması gerektiğini ama neden kurtulamadığımızı da...
İslam dinini değiştiremeyenlerin Müslümanı nasıl değiştirdiklerini de...
*
“İslamofobi endüstrisi Afganistan üzerinden kuruldu”
Bir iki saat ülkenin farklı yerlerinde yaşananlara dair haberleri okuduğumuzda trajedi mi, komedi mi bir türlü karar veremiyoruz...
Ağlayalım mı yoksa gülelim mi bilmiyoruz...
*
Konya’da birileri postu sermiş yine...
Uyduruk sözde tarikatın şeyhi ölünce yerlerine de tüccar kılıklı tipler geçmiş...
Akılları, fikirleri para...
“Mehdi gelecek arsalar değerlenecek” diyerek arsa satan sözde şeyh hakkında suç duyurusunda bulunulmuş...
Ve mahkemede öyle bir şey demediğini söylemiş...
Siyasi iktidarı legal veya illegal yollarla aşağı indirebilmenin tüm yollarını deneyen ABD, Türkiye’nin Rusya ile yakınlaşmasını da bir türlü kabullenemiyor...
Özellikle, Şanghay Beşlisi’yle...
*
ABD’den hava savunma sistemlerini istediğimizde bize sürekli kapıyı göstermesi karşısında Türkiye Patriot füze savunma sistemlerini alamayınca Rusya’dan S-400 almak zorunda kalmıştı...
Ve ne acıdır ki alana kadar Türkiye’nin hava savunma sistemi yoktu...
Bizi yokluğa mahkûm edenlerin hangi oyunun peşinde olduklarını gün geçtikçe daha iyi anlıyoruz...
*
Son çareyi yıllardan beri devletin içerisindeki her kilit yere sızan FETÖ terör örgütünü harekete geçirmekte bulan ABD’nin derin yapıları, TSK mensuplarını Ergenekon, Balyoz ve daha nice sayısız kumpas operasyonlarıyla oyun dışı bırakmayı düşündü...
Operasyonda 3 terörist öldürüldü...
Ne görüşüyorlardı?
Bu nasıl bir ‘müttefiklik ve stratejik ortaklıktır’ hala anlayabilmiş değiliz...
*
Türkiye ile ABD arasındaki soğuk rüzgarlar Birinci Körfez Savaşı’yla esmeye başlamıştı...
Özal döneminde istediğini alamayan ABD, Irak’ın kuzeyindeki Barzani ve Talabani ile anlaşıp Bağdat’a ilerlemeyi düşünmüştü...
İkinci Körfez Savaşı’nda ise kendi planına yine Türkiye’yi dahil edemeyen ABD ile yaşadığımız gerginlik artık zirveye çıkmıştı...
O dönemde Türkiye’nin İncirlik Hava Üssü’nün ne kadar kullandırıldığına dair kesin bir bilgi yok, kullandırılmadığını biliyoruz ama bu kararlı duruşumuzdan rahatsız olan ABD Irak’taki savaşa bağımsız kalışımızdan dolayı tüm umudunu Barzani ve Talabani’ye bağlamıştı...
Özellikle de dikiz aynalarına...
Yani geçmişine.
Kendi halkı kendisinden kaçıyor.
Hiçbir şey ifade etmiyor mu?
Rusya’ya karşı zamanında ABD tarafından örgütlenen, silahlandırılan ve bize Mücahid diye yutturulan senaryoyu Rambo filmiyle çekenler ve dünyaya izletenler bugün başka bir film çekiyor.
Filmin adı Afganistan’dan kaçış...
*
Usame Bin Ladin
Saddam döneminin son eski Enformasyon Bakanı Es Sahaf Bağdat’ta El Raşit Oteli’nin önünde kameraların karşısına geçmişti...
Arkasında ise Saddam Hüseyin’in vinçle yıkılan heykeli gözüküyordu... Hava bombardımanlarının ardından kara ordusuyla ABD ve müttefikleri, Irak’a girmişti...
Birçok televizyon kanalının canlı yayına geçtiği otelin önünde kameraların karşısına büyük bir öfkeyle çıkan Es Sahaf:
- Katırlar gününü görecek!
*
Kameralar canlı yayında bir anda açısını değiştirdiğinde Saddam’ın heykelinin bulunduğu alandan ABD bayraklı tanklar giriş yapıyordu... Bu durum karşısında şaşıran Es Sahaf arkasını döndüğünde ‘Katırlar’ diye bahsettiği tankları görünce susup kalmıştı...
İşte o zaman dünya bu duruma çok gülmüştü... Dönemin eski ABD Başkanı George W. Bush yaşanan komedi karşısında çok güldüğünü ve bu yüzden Es Sahaf’ı affettiğini dahi yazmıştı...
Meydan okuyan
Tarık Aziz ise demişti ki:
-“ABD’nin Bağdat Büyükelçisine sormuştuk... Washington, ‘Bu iki komşu ülkenin sınır sorunudur bizi ilgilendirmez’ diye cevap vermişti.”
*
Bunun bir tuzak olduğunu göremeyecek kadar körleşmişlerdi.
ABD’ye hâlâ rest çektiklerini ve kime güvendiklerini sorduğumda ise Tarık Aziz kendinden emin bir şekilde şu cevabı vermişti:
-“Irak çölleri ABD’ye mezar olur ve ikinci Vietnam’ı yaşar!”
*
Bunun böyle olmadığını gördük.
Afganistan’da yaşananları izledikçe daha iyi anlıyoruz...
Düşmanını gördüğünde kaçıp giden 300 bin kişilik hayali bir ordudan ve ‘kan dökülmesin’ yalanıyla ülkesini terk edip giden Cumhurbaşkanı Eşref Gani’den söz ediyoruz...
Birileri de çıkıp diyemiyor ki:
- Sen kaçıp gidince halkını kan ve ateş gölüne atmış oldun!
*
Aynı filmi Irak’ta yıllar önce izledik...
Ve İran’da...
Şah Rıza Pehlevi
ABD saldırıların faillerini Afganistan ve Irak’a girerek aramaya gitmişti...
Ve iki ülkeyi yakıp yıkmıştı...
1 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti...
Eski ABD Başkanı George Bush demişti ki:
Demokrasi götürüyoruz...
*
Demokrasi diyerek girdiği Afganistan ve Irak’ta 20 yıl boyunca düzen kurmaya çalıştı...
Irak’ta kendileriyle birlikte hareket eden Kürtleri iktidarın yasal ortağı haline getirdi...
Artık öyle değil gibi.
Köprü halimiz göçler yüzünden gittikçe sıkıntılı günler yaşamamıza neden oluyor.
Asya’dan gelip de Avrupa’ya geçenler oldukça az.
Gidemeyenler ise ülkemizde kalıyor.
Bekleme odası değiliz ama gelenler de ne yazık ki gitmiyor ve kalıyor...
Iraklı, Suriyeli, Afrikalılar derken şimdi de Afganlar geliyor!
Sayıları milyonlara varan mülteciler ülkemizin değişik şehirlerine yerleşiyor.
Günlük işlerde ise kaçak çalışıyorlar.
Etrafımızdaki ve uzağımızdaki coğrafya barut gibi...
Her karışıklıkta ve çıkan bir savaşın ardından kapıları çalınan bir ülkeyiz...
Ya denizden ya da karadan Avrupa ülkelerine geçmeyi başaranlar da var...
Başaramayıp denizlerde boğulanlar da...
Cesedi kıyıya vuran 3 yaşındaki Aylan’ın fotoğrafı gözlerimizden önünden hâlâ gitmiyor...
Lakin, düzensiz göçler her geçen gün dünyanın en büyük derdi haline geliyor...
Ve her ülke kendi güvenliğini, huzurunu ve halkını korumaya çalışıyor...
Türkiye ise bu meseleyle belki de son üç yüzyıldan beri uğraşıyor...
Bir köşede oturup iki dakika bile...
Seyrediyoruz, okuyoruz, dinliyoruz ama bunların üzerine iki dakika hiç düşünmüyoruz...
Yaşadığımız olaylara baktığımızda bunun ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz.
Öfke büyük kalabalıkların pusulası olmuş.
*
Yaşadığımız sürece herkese karşı sorumluyuz...
Lakin, hepsini unutmuşuz gibi...
Sorumsuzca yaşayanların sorumsuzluğunun bedelini masum insanlar canıyla, malıyla ödüyor...
Ne zaman kuşlar uçtu kervanlar geçmeye başladı sanki tüm felaketler de uykusundan uyandı...
Güne uyanmaya korkuyoruz...
Sel, savaş, yangın, deprem, terör, göç, yoksulluk, işsizlik, intihar, katliam, trafik kazaları, virüs ya da ekonomik kriz haberleriyle içimiz yanıyor, kararıyor...
Ve de karartılıyor...
Anlıyoruz ki, dünyada rahatlık yok...
Ve de huzur...
*
Bir kaza haberiyle güne uyanıyoruz...
Elbette, dünyanın her yerinde büyük yangınlar var...
Muhalefet partilerin siyasi söylemlerini ve iktidarı suçlamasını bir yana bırakıp halkımızın feryadını, acısını, sitemini iyi okumak lazım...
Yaşanan olaylara çoğu zaman üçüncü bir gözle bakmak gerekiyor...
Böyle bakmayı başaramazsak hiçbir olayı, krizi, sorunu ve yangını çözemeyiz...
Üçüncü bir gözle bakmayı başarabilirsek büyük kalabalıkların öfkesinin nedenini de öğrenmiş oluruz...
Ve öfkesini de dindirmiş olabiliriz...
*
Halk iktidara
Kimlerin sorumsuzluğu ya da yetersizliği, tedbirsizliği, duyarsızlığı yüzünden yaşandı bu yangınlar, hâlâ bilmiyoruz...
Lakin, son bir aydan beri dünyanın her yeri yanıyor...
Dünya yangın yerine dönmüş sanki...
ABD’nin Kaliforniya ve birçok eyaletinde başlayan yangınlar aylardır söndürülemiyor...
772 kilometrelik ormanlık alan küle dönüşmüş durumda...
*
Rusya’nın Sibirya ve Yakutistan bölgesinde son bir aydan beri aralıklarla devam eden yangınlarda 1,5 milyon hektarlık ormanlık alan yandı...
İtalya, Yunanistan, Lübnan, İspanya ve Afrika yanıyor...
Nereden nereye I
ABD’nin 2021 savunma bütçesi, 740 milyar dolar. 70 milyar dolarını savaş fonuna ayırmış.
Çin 228.
Rusya 67.
Fransa 57.
İngiltere 48.
Almanya 44.
Türkiye ise 18 milyar dolar...
*
Türkiye’nin 2001 yıllarında savunma sanayii projelerine ayırdığı bütçe ise 5,5 milyar dolar iken, bugün 75 milyar dolara çıkmış durumda...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ‘Nereden Nereye’ başlıklı sunumunda savunma sanayii bütçesiyle ilgili yaptığı açıklamada dışa bağımlılığın yüzde 80’den yüzde 20’ye indirildiğini söyledi.
Bunun ne demek olduğunu iyi biliyoruz.
Nereden mi?
Geçmişte yaşananlardan...
Yokluk süreçlerinde nelerin yaşandığını anlayabilmek için tarihin tozlu sayfalarına bakmak gerekiyor...
*
80’li yıllarda TSK’nın bünyesinde jeep’ler, helikopterler, tanklar ve silahların modelleri oldukça eskiydi.
Ve bir derenin suyunu yutacak kadar yakıt tüketen ABD’nin 1950’li yıllarda gönderdiği Reo kamyonlar vardı.
Özellikle teknolojinin oldukça gerisinde kalan telsiz ve haberleşme araçları da dahildi...
*
Bu yokluğun acısını rahmetli emekli Korgeneral Muzaffer Sever dostumuz anlatıyordu...
74 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nın perde arkasında yaşadıklarından ve yokluklardan söz ediyordu.
’20 Temmuz 1974 Kıbrıs Bitmeyen Gece’ adlı bir kitabında öyle şeyler anlatıyordu ki...
Muhaberesiz Muhabere başlıklı bölümde, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nda muhabere sistemlerinin ancak dördüncü gün faaliyete geçebildiğini yazıyor...
*
Emekli Korgeneral Muzaffer Sever şöyle anlatıyor:
- Harekâtın en kritik dönemi olan birinci günde, Türkiye ile kurulan tek bir telsiz bağlantısı dışında başka bir irtibat kurulamamıştı...
- Bunun da ömrü, saat 22.00’de bitmişti...
- Komuta yerinde küçük bir muhabere merkezi tesis edilmiş, inme bölgesindeki birliklerle irtibat kısıtlı olarak sağlanabilmişti...
*
“Sonuç olarak harekâtın birinci günü Muhaberesiz Muhabere yapılmıştır” diyen emekli Korgeneral Muzaffer Sever Paşa:
- İngiliz ve Yunan kaynaklarından elde ettiğimiz bilgilerden, TSK’nın uyguladığı telsiz disiplinine hayran kaldıklarına dair yorumlar alınmıştır.
*
Oysa, muhabere sistemlerinin hiçbiri çalışmamıştır...
Kitabı yazmaya karar verinceye kadar 35 yıl beklediğini belirten emekli Korgeneral Sever Paşa:
- Bugüne kadar tüm yazılanlar harekâtın küçük bir bölümü idi. Tanıdıklarım ise yazmam gerektiğini söylüyorlardı...
- Derler ki, ‘Kol kırılır, yen içinde kalır.’ Bu cümleyi beynimde yıllardır sorgular dururum. “Acaba öyle mi olmalı?” diye...
- Ama şimdi, artık bu sözü değiştirmek gerekir diyorum. Bundan böyle ‘Kırılan kol yen içinde kalmasın’, herkes yaptığının, sevabının ve günahının hesabını versin, karşılığını alsın.
*
1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’nın perde arkasında yaşanan diğer olaylardan sonra bugüne kadar TSK’da neler yaşandı ve değişti?
Savunma sanayiindeki gelişmeler bugün hangi noktada?
Pazartesi günkü yazımızda...