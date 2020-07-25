Akdeniz’de sular ısındırılıyor...
Ve çıkar ittifakları kuruluyor...
Çıkar çatışmalarının odağına ise ısrarla Türkiye dahil ediliyor...
“Kazanmak için düşman gerek” iplerine tutunarak kuyulara iniliyor...
Kendi kazdıkları kuyulara inip de çıkamayanlar bu yüzden bir bardak suda fırtına kopartıyor...
*
Maraz korosu sistematik konser organizasyonlarıyla maraz şarkılarını söyleyerek Türkiye’yi sağırlaştırmak istiyor...
Ya tehdit ediyor ya da saldırı şarkılarını söyleyerek...
Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Akdeniz’in doğusundaki gerilimin sorumlusunun Türkiye olduğunu söylemiş...
“Akdeniz’in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur” diyen Macron dünyanın aklıyla dalga geçiyor...
Fransa, İsrail, ABD, Yunanistan, G. Kıbrıs Akdeniz’de petrol ve gaz kuyuları ararken güvenlik tehlikeye girmiyor ama Türkiye arayınca birden Akdeniz’in güvenliği tehlikeye giriyor...
*
Macron AB’yi Türkiye aleyhine kışkırtarak maraz korosundaki solist sayısını arttırmayı düşünerek demiş ki:
Akdeniz’in bu bölgesindeki enerji ve güvenlik konuları iki ülkemiz için hayati bir öneme sahip. Türkiye ve Rusya bu bölgede güç mücadelesini yüzümüzün önünde daha da çok belirgin bir şekilde yapıyorlar ve Avrupa Birliği buna karşı çok az şey yapıyor...
Enerji ve güvenlik sadece AB ülkeleri için önemli imiş...
Türkiye söz konusu olunca her şey önemsiz!
*
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransa’nın pozisyonunu özetleyerek demiş ki:
Libya’da darbecileri, Suriye’de teröristleri, Doğu Akdeniz’de ise ‘Buranın tek sahibi benim’ anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır.
*
Türkiye karşıtı tutum sergilemeye devam eden ABD’li senatör Robert Menendez de koroya katılarak insanları güldüren bir açıklama yapmış...
Demiş ki:
Şimdi açık olalım, Akdeniz’de gerilim yapan tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan’a aittir ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın su götürmez bir şekilde ve açıkça Türkiye’nin bu konuda yalnız olduğunu ve bu gerilimden sorumlu olduğunu söylemesi gerek...
*
Akdeniz’de martılar bile gülüyor...
Hiçbiri doğruları konuşmuyor, yazmıyor ve söylemiyor...
Dünyanın aklıyla da dalga geçiyor...
Akil liderlerin ve adamların yokluğunu çeken dünya bu marazi koronun şarkılarını daha çok dinleyecek gibi...
Türkiye artık bu maraz korosunun marazi şarkılarını dinlemiyor...
Kendi türkülerini söylüyor...
Ve söylemeye de devam edecek...
Maraz korosu
Akdeniz’de sular ısındırılıyor...
Ve çıkar ittifakları kuruluyor...
Çıkar çatışmalarının odağına ise ısrarla Türkiye dahil ediliyor...
“Kazanmak için düşman gerek” iplerine tutunarak kuyulara iniliyor...
Kendi kazdıkları kuyulara inip de çıkamayanlar bu yüzden bir bardak suda fırtına kopartıyor...
*
Maraz korosu sistematik konser organizasyonlarıyla maraz şarkılarını söyleyerek Türkiye’yi sağırlaştırmak istiyor...
Ya tehdit ediyor ya da saldırı şarkılarını söyleyerek...
Güney Kıbrıs lideri Anastasiadis ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Akdeniz’in doğusundaki gerilimin sorumlusunun Türkiye olduğunu söylemiş...
“Akdeniz’in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur” diyen Macron dünyanın aklıyla dalga geçiyor...
Fransa, İsrail, ABD, Yunanistan, G. Kıbrıs Akdeniz’de petrol ve gaz kuyuları ararken güvenlik tehlikeye girmiyor ama Türkiye arayınca birden Akdeniz’in güvenliği tehlikeye giriyor...
*
Macron AB’yi Türkiye aleyhine kışkırtarak maraz korosundaki solist sayısını arttırmayı düşünerek demiş ki:
Akdeniz’in bu bölgesindeki enerji ve güvenlik konuları iki ülkemiz için hayati bir öneme sahip. Türkiye ve Rusya bu bölgede güç mücadelesini yüzümüzün önünde daha da çok belirgin bir şekilde yapıyorlar ve Avrupa Birliği buna karşı çok az şey yapıyor...
Enerji ve güvenlik sadece AB ülkeleri için önemli imiş...
Türkiye söz konusu olunca her şey önemsiz!
*
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransa’nın pozisyonunu özetleyerek demiş ki:
Libya’da darbecileri, Suriye’de teröristleri, Doğu Akdeniz’de ise ‘Buranın tek sahibi benim’ anlayışıyla hareket edenleri desteklemeyi bırakmalıdır.
*
Türkiye karşıtı tutum sergilemeye devam eden ABD’li senatör Robert Menendez de koroya katılarak insanları güldüren bir açıklama yapmış...
Demiş ki:
Şimdi açık olalım, Akdeniz’de gerilim yapan tek ülke Türkiye. Bu sular Yunanistan’a aittir ve ABD Dışişleri Bakanlığı’nın su götürmez bir şekilde ve açıkça Türkiye’nin bu konuda yalnız olduğunu ve bu gerilimden sorumlu olduğunu söylemesi gerek...
*
Akdeniz’de martılar bile gülüyor...
Hiçbiri doğruları konuşmuyor, yazmıyor ve söylemiyor...
Dünyanın aklıyla da dalga geçiyor...
Akil liderlerin ve adamların yokluğunu çeken dünya bu marazi koronun şarkılarını daha çok dinleyecek gibi...
Türkiye artık bu maraz korosunun marazi şarkılarını dinlemiyor...
Kendi türkülerini söylüyor...
Ve söylemeye de devam edecek...