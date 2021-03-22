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Haberler>Yazarlar>Mehmet SOYSAL>Levant kıyılarında
Mehmet Soysal

Mehmet Soysal

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Levant kıyılarında

22 Mart 2021

Eskiden Doğu Akdeniz kıyılarına Levant diyorlarmış...

Yani, güneşin doğduğu yön...

Bizans’tan beri ticaretin merkezi...

Batı asırlardan beri sürekli seçeneklerini arttırıyor...

Türkiye arttırmaya kalktığında ise seçenekleri daraltmaya zorlanıyor.

Neden?

Rakiplerimizden daha akıllı olmak suç ilan ediliyor...

*

Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Fransa, Yunanistan ve Mısır petrol arayabiliyor.

İtalya ise kuyruğa girmiş durumda...

Ve iki Rus şirketi ise arama çalışmalarına başladı bile...

Türkiye aramaya başlayınca bir bardak suda fırtına kopartılıyor...

Bu daha bir şey bulmamış halimiz...

Ki AB hemen gündemine yaptırımları alıyor...

Bir de bulmuş olsak kim bilir neler yapacaklar?

*

ABD’li şirketler ise Suriye’de YPG ve PKK ile her türlü anlaşmaları yapıyor...

Şimdi sıra Suriye’de kafalarına göre bir yönetim bulup seçim yaptırmak...

AB ve ABD dışişleri bakanları bu konuyla ilgili ortak bir açıklama dahi yaptı...

Rusya ise kendi kontrolünde olan Esad yönetimini desteklemeye devam ediyor...

Yani herkesin bir hesap defteri var...

Türkiye söz konusu olduğunda defterleri açılmadan kapatılıyor...

Ve kronik muhalefet başlıyor “Ne işiniz var Suriye’de?” şarkısını söylemeye...

*

Rusya ise tehlikeli oynamaya devam ediyor...

ABD ile ilişkilerimizin düzelme ihtimali ne zaman gündeme gelse Rusya yanlışlıkla Kilis’e düşen füzeleriyle bizi uyarıyor...

Biden göreve daha gelmeden yazmıştık...

ABD seçimlerini Biden’ın kazanacağını ve göreve başladığında ise ilk işinin içerideki kargaşayı durdurabilmek için Rusya ve Çin dosyalarını açmak olacağını ve yeniden Soğuk Savaş dönemine dönülebileceğini de...

Alaska’da Çin’le başlayan görüşmeler de ABD’nin perde arkasında neler istediğini zamanla öğreneceğiz...

Ve Rusya’nın lideri Putin’e “katil” diyerek olası bir savaşın çanlarını çalmaya başlayan Biden ve kurmayları bize göre ülkesindeki bölünmüşlüğü, pandemi yüzünden zor günler geçiren halkını yeniden güvenlik kaygılarıyla susturmaya çalışıyor...

Hepsi bir stratejiden ibaret...

Rusya korkusundan ABD’ye sığınan AB ve Ortadoğu, ülkeleri yakında bunun bedelini ödemeye başlayacak...

*

Kısacası, Prof. Erol Zeytinoğlu’nun şu sözleri aklımıza düşüyor:

Ticarette ahlak yoktur sadece matematik vardır!

Levant kıyılarındaki savaşın birinci nedeni de budur...

Türkiye’yi istemeyişlerinin gerekçesi de...

Matematiği zayıf olan kronik muhaliflerin ticari savaşların kırkıncı nedenleriyle düşünmeleri ve konuşmalarını da normal karşılıyoruz...

X

Kardeşliğin öteki yüzü

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Mart 2021
Prens Selman’ın Kaşıkçı cinayetindeki izlerini Türkiye ortaya çıkarıp hesap sormaya başlayınca S. Arabistan gerçek yüzünü ve içinde yıllardan beri biriktirdiği kin ve nefreti de kusmaya başladı...

ABD ve AB ülkeleri ise güya hesap soracaktı...

Yalan oldu her şey...

Perde arkasındaki ticari ve stratejik hesaplar yüzünden olay kapatıldı...

Ve Prens Selman cinayetin dışında tutuldu...

*

S. Arabistan o günden beri hiç rahat durmuyor.

Türk mallarına ambargo koyuyor...

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Ağır yalnızlıklar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

17 Mart 2021
Saddam’ı mahkeme salonunda azarlayarak dışarı atan hâkim adaleti yerine getirdiği düşüncesiyle davranıyordu ama kararı önceden belli bir mahkemeyi yönettiğini unutuyordu...

Ve kendisinin de kahraman olacağını sanıyordu.

Saddam ise uğradığı ihanete isyan edercesine hâkime bağırarak

diyordu ki:

Senin babanı ben emniyet müdürü yapmıştım!

*

Evet, Saddam ve Kaddafi’de antidemokratik duruş ve davranışlarıyla halkını mutsuz ve terörize etmeyi başarmış liderlerdi.

Hepsi de ardında büyük bir yıkım bırakmıştı. Her şeyi ele geçirdiklerini düşündükleri sırada her şeylerini kaybederek hayata veda etmişlerdi.

Arkalarında ise yıkık dökük kentler ve milyonlarca ölen insan.

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Hercai günler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

15 Mart 2021
İsrail Kudüs’ü başkenti ilan etti...

Herkes sessizliğe büründü... ABD, büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı...

Ve sessiz oyun devam etti...

Arap Birliği birkaç cümleden ibaret açıklamalarla yetindi...

Şimdi Çekya ülkesi bile Kudüs’te ofis açmış...

Yakında tüm Batılı ülkeler önce ofis, sonra büyükelçiliklerini taşıyacak...

Arap Birliği ise sessiz film izliyor gibi dünyalıklarıyla ve iktidarlarıyla daha fazla meşgul...

Nasıl birlikse, ne oyun bozabiliyor ne de oyun kurabiliyor.

*

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Eşref saatlerinde

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Mart 2021
Nostradamus'un söylediklerinin peşine düşenler gelecekte dünyayı hangi afetlerin beklediğini çözmeye çalışıyor...

Nedense, önündeki felaketlerle ilgilenmekten daha çok daima yarınları merak eden bir yanımız var...

Geçmiş felaketlerden ders çıkaramayan insanın bir türlü vazgeçemediği bu alışkanlık, bize göre içinde bulunduğu en büyük felaket gaflettir...

Ders alınmadığı için de felaketler de sürekli tekrar ediyor...

*

Gizem, şifre merakı insanı falcıların esiri haline getirmiş...

Bugünün değil yarının peşine düşmüş...

Nostradamus’un söylediklerinin gerçekleşmesini oturup beklemek yerine yapılması gerekenleri unutarak yaşamak herkese daha kolay geliyor...

Bilmeliyiz ki, bugün nasıl yaşıyorsak yarın da yaşadıklarımızın faturası bizleri bekliyor...

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Günlerin sonu mu?

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

10 Mart 2021
Fransız fizikçi ve astrolog idi...

Kimilerine göre ise felaket tellalı...

Kimilerine göre kâhin...

Ve bazılarına göre de vizyon sahibi...

Kim olduğundan daha çok söyledikleriyle daha çok ilgilenilen biri...

Dünyada ne zaman yeni bir felaket yaşansa hemen herkes Nostradamus’u bir daha gündeme taşıyor...

Niye?

Başka hangi felaketlerin yaşanacağı merak ediliyor...

*

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Kör noktalar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

8 Mart 2021
AB ülkelerini ilk defa açıkça NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg uyarıyor...

Türkiye’yi yıllarca kapılarında tam üyelik için bekleten, oyalayan ve sürekli uyduruk gerekçelerle kapılarını kapatan AB liderlerine gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğinin zamanı geldiğini söylüyor...

Ve diyor ki:

AB’yi Türkiye koruyor!

*

AB’nin savunma harcamalarını arttırma, yeni askeri kapasite inşa etme ve savunma sanayisinin güçlendirilmesi yönündeki projelerini desteklediğini belirten Stoltenberg, bunun tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak asıl sorunun ne olduğunu açıklıyor:

AB, Avrupa’yı savunacak durumda değil.

*

Stoltenberg meseleye tek gözünü karartarak bakmanın kimseye bir faydası olmadığını ve meseleyi de çözmediğinin altını çiziyor ve diyor ki:

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Duvardaki ölümler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

6 Mart 2021
Büyük dedeleri ve babalarından miras kalan prens unvanıyla halkının ensesinde boza pişirerek dolaşan Prens Selman’ın dünyanın gündemine girdiği iki konuya bakın...

Biri Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Önce boğdurulan sonra fırınlarda yakılıp kül edilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasında verdiği emirle gündeme gelen Prens Selman bugünlerde aldığı tablonun sahte çıkışıyla bir kez daha gündem oluyor...

*

450 milyon dolara aldığı tablo...

Ki tablo da sahte çıkıyor...

Kaşıkçı’yı öldürtüp sonra da yalan söyleyen Prens Selman sanat simsarlarının yalanlarıyla milyon dolarları harcayarak duvarlarına astığı sahte tabloyla kendini sevdirmeye çalışıyor...

Sanatsever olduğunu dünyaya anlatmak ve işlediği cinayetlerin üstünü örtmek için duvarlara pahalı tablolar asarak kan temizlenmiyor...

*

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Zorlanan tahammül

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

3 Mart 2021
ABD sabah kalkıp bir yere bomba atıyor...

Akşam barış nutukları çekiyor...

Dünyanın her yerinde tahammülü zorluyor...

Ve büyük bir öfkeyi biriktiriyor...

Farkında mı?

Sanmıyoruz...

*

Sınırlarımızın biraz ötesinde PKK’yı ve uzantılı terör örgütlerini yıllardan beri silahlandırıyor...

TIR’larla silah taşıyor...

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Bitiş çizgisi

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

1 Mart 2021
Koronavirüs gerçekleri ve yalanlarını ayırt etmek için dahi bir üst kurul gerekiyor...

Her dakika farklı bir bilgi piyasalara sürülüyor... Nasıl bir virüs ise bulaştıkça değişiyor...

Bin bir kılığa giren hafiye gibi...

*

New York Times, ABD’de ve dünyanın birçok noktasında hastanede tedavi gerektiren koronavirüs vakaları ve ölüm sayılarının hızla düştüğünü yazmış.

Aşılamanın da hız kazandığına dikkat çeken gazete, “finiş çizgisi” görülmüşken tedbirlerin elden bırakılmaması uyarısında bulunmuş...

Tedbir ne?

Maske...

Mesafe ise artık büyük bir yalan...

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Yağmur beklerken...

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

27 Şubat 2021
ABD’de koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 500 bin kişiyi geçmiş...

Dünyadaki sayının ise milyonlarca kişiyi bulduğunu açıklayan Dr. Fauci diyor ki:

- 1918 yılındaki salgından beri başımıza gelen hiçbir şeye benzemiyor. İnsanlar uzun yıllar bu durumu konuşacak!

*

Ve daha önemlisi maske takmanın birkaç yıl daha sürebileceğini söyleyen Dr. Fauci:

- Eski hayata dönüşümüzün tarihini asla veremem...

Yani, normale dönüşün aşıların etkisiyle bulaşma oranlarının azalmasına bağlı olduğuna dikkat çeken Dr. Fauci bugüne kadar ABD’de 60 milyona yakın aşı vurulduğunu söylüyor...

*

BM Genel Sekreteri

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Eko-terörizm

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

24 Şubat 2021
Lars Lenth, ‘Vega Kardeşler’ adlı romanında eko-terörizmin farklı bir boyutunu yazıyor...

Diyor ki:

İyi insanlar harekete geçmediğinde, zafer kazanan şeytan olur.

*

“Yaşam, her yerde olduğu gibi, dünyanın kıyısındaki Norveç’te de adaletsiz” diyen yazar Lenth, geçimlerini balık çiftliklerinde çalışarak sağlayan insanların, fiyordun iklimsel zor şartlarında nasıl hayatta kalma mücadelesi verdiklerinin hikâyesini anlatıyor ve diyor ki:

Halkın sırtından geçinen çiftlik sahipleriyse kirli hesaplar peşinde.

*

Gıda endüstrisinde daha fazla kâr elde edebilmek için sermaye sahiplerinin ne kadar ileri gidebileceğini de öğrenmiş oluyoruz.

Ve sermayenin arkasındaki gizli güçlerin arasında görünmeyen politikacıların da varlığını...

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Var oluşsal tehditler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

22 Şubat 2021
ABD’deki Yeşil Parti’nin aktivistlerinden Medea Benjamin diyor ki:

ABD, iklim değişimini ve savaşları ele alan uluslararası anlaşmaları engellemektedir.

ABD kasten ve mütemadiyen dünyanın, sera gazı salınımlarını kesme ve yenilenebilir enerjiye geçişi hızlandırma amacı taşıyan iklim kriziyle mücadele eden kolektif çabaları baltalamaktadır. 

*

İnsanoğlu kendisini bekleyen tehlikelere karşı mücadele eden, hatırlatan kişi ve kuruluşları pek ciddiye almıyor...

ABD’de bile...

2001 yılında kurulan Yeşil Parti insanların zehirsiz, tehlikesiz, silahsız ve kısacası çevre teröründen etkilenmemesi için olağanüstü çaba gösteriyor ama seçimlerde aldığı oy oranı en fazla yüzde 3...

Var oluşsal tehditlere karşı halkı uyaran kişi ve partilere dünyanın hiçbir yerinde fazla ilgi yok...

Neden?

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İklimsel mülteciler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

20 Şubat 2021
İklim krizi yüzünden yaşanacak değişikliklerin olumsuz etkilerini en fazla yoksulların hissedeceği düşünülüyor. 

Söyleniyor...

Ve yazılıyor...

Sonuç: Sıfır problem görülmeye devam ediliyor...

*

Dünyayı gelecekte virüs salgınından daha çok büyük göçlerin etkileyebileceğine dikkat çeken kuruluşlar, 2050 yılında 250 milyon kişinin iklim mültecisi olacağından söz ediyor...

Kitlesel göçler durdurulamıyor...

Ülkeler ise sınırlarına yüksek duvarlar örüyor...

Yaşanabilecek büyük göçlerin zengin ülkelerin dengelerini altüst edeceğine ve demografik yapının değişeceğine fazla ilgi göstermeyenlere Türkiye’deki göçmen raporları sunuluyor.

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Soğuk günlerin arkası

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

17 Şubat 2021
BBC’nin doğa belgesellerini hazırlayıp sunan Sir David Attenborough yıllar önce iklim krizini hafife alanlara karşı isyan edercesine diyordu ki:

Kaçamak cevapları bırakalım... İklim krizi noktasına vardık!

*

Kar yağıyor İstanbul’a...

Beyaza boyanmış şehirlerin kirletilen izleri örtülmüş gibi...

Susuzluk kâbusu da şimdilik rafa kalktı...

Mevsimler karışıyor birbirine, bilim insanları bunun nedenlerinden birinin küresel ısınma olduğunu yıllardan beri söylüyor...

Ve sonunda iklim krizi dünyanın vazgeçilmezleri arasında ilk sıralarda yer alıyor...

Kısa bir sürede gelip geçecek de değil...

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İklim tehditleri

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

15 Şubat 2021
Dünya bir şeyler diyor...

İnsan her geçen gün yeni bir krizle uyanıyor...

Bir gün virüs, bir gün deprem, sel, göçük...

Ve iklimsel afetler...

Bir de savaşlar ve göçler...

*

Üzerinde yaşadığı dünyayı kirleten insanoğlu, ne acıdır ki dünyanın bir şeyler demesine aldırmıyor...

Dağları, ormanları, denizleri, nehirleri, havayı ve toprağı zehirliyor...

Hava, su, toprak, deniz ve okyanuslar da şimdi insanı tehdit ediyor...

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Kaybolan hikâyeler

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

13 Şubat 2021
ABD’deki seçimlerin perde arkasında sayısız gizli para oyunları ve yasalar yoluyla legalleştirilen milyarlarca doların bağışlanma hikâyeleri...

Seçmenler artık yorulmuş...

Medya ise sus payı politik reklamlarını alarak köşesine çekiliyor...

Seçmenler seçim harcamalarına ve bağışlara sınırlama getirilmesini istiyor...

Kendileri söylüyor ve kendileri dinliyor...

Başka çareleri de yok gibi...

*

Sınırsız bağışları durdurmak için yasalara güvenerek adaletin kapılarını çalan seçmenler, bağışçıların da yasaları kendi çıkar ilişkilerine göre yorumlattığını iddia ediyor...

Nitekim, alınan kararlar da bu iddiaları doğruluyor...

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Reformist suçlular

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

10 Şubat 2021
Amerika’da seçmenlerin büyük çoğunluğu seçim kampanyalarına, etkinliklerine ve politik reklamlara harcanan milyarlarca dolara itiraz ediyor...

Özellikle bağışçıların bağışladığı yüksek rakamlara...

Bağışlanan miktarların bir fedakârlık olmadığının altını ısrarla çiziyor, isyan ediyor ama yine de bir şeylerin değişmediğini gören büyük kalabalıkların öfkesi de artıyor...

Anlıyoruz ki, parayı verenler her yerde düdüğü çalıyor...

*

Ve her seçimde en çok parayı harcayanlar kaybetmesine rağmen milyarlarca doların neden ve nereye harcandığını soran büyük kalabalıklar gizli çıkar ilişkilerini ortaya çıkarabilmek için de büyük çaba harcıyor...

Birileri parayı harcıyor diğerleri ise bağışlanan paranın gizlenmiş gerekçelerini açığa çıkarabilmek için emek harcıyor...

Sonunda büyük kalabalıkların çabası yasal oyunlarla boşa harcanıyor...

*

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Politik reklamlar

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

8 Şubat 2021
ABD seçimlerinde milyarlarca dolar harcanıyor...

Ve seçmenler parayla neyin satın alındığını soruyor...

Michael Bloomberg’in başkan adayı olabilmek için yapılan ön seçimlerde 1 milyar doların nereye harcadığını da...

Netflix’teki ‘ABD Seçimleri’ adlı belgeselde parayla ilgili bu sorulara cevaplar aranıyor...

2016 yılındaki seçimlerde ise:

Trump 957 milyon dolar...

Clinton 1.4 milyar dolar...

Uzmanlar diyor ki:

Daha çok para harcayan Hilary Clinton kaybetmiş, daha az harcayan Trump ise kazanmıştı...

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Yukarısı ne kadar yukarıda

Mehmet SOYSAL

Mehmet SOYSAL

6 Şubat 2021
Amerika’daki seçimler bitti ama yankıları daha bitmedi...

Netflix’te yayınlanan ‘ABD’de Seçimler’ adlı belgeselden anlıyoruz ki seçimlerin çok bilinmeyeni var...

Vatandaş ile sandık arasına giren sayısız hikâye ve gerekçelerin sıralandığını öğreniyoruz. Ayrıntılarının çoğunu bilmediğimiz bu siyasi yarışın içinde yığınla engelleyici kurallar...

Ve de orantısız baskılar...

*

Demokrasinin ilk adreslerinden sayılan Amerika’daki seçimlerde dahi bilinmeyen sayısız ayrıntı varsa, başka yerlerde kim bilir neler yaşanıyor...

Her eyalette farklı kurallar işletiliyor...

Yani, halkın iradesinin tecelli ettiğini söyleyenlerin yanılma ihtimali de oldukça yüksek olabilir...

Nedir bunlar?

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