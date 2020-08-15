Lafayette günleri

Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarına Yunanistan, Fransa, Mısır, BAE, İsrail itiraz ediyor...
Ve ortamı yangın yerine çevirmeye çalışıyor...
Kendileri ise Akdeniz’de petrol, gaz aramaya devam ediyor...
Türkiye arayınca hukuk dışı kendileri olunca hepsi hukuka uygun bir anlayışla hareket eden bu devletler bölgedeki askeri varlıklarını geçici olarak arttıracaklarını vurgulayarak bizi tehdit ediyor...
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Politik oyunlara fazlasıyla entegre olan devletler, güçler, lobiler ve gruplar yeni savaşların kapılarını vurmaya olağanüstü bir telaşla devam ediyor...
Bir yanda hayatın her alanını kısıtlayan, tehdit eden virüs, diğer yanda evinde kalıp ama ülkesinde kalamayan ve sömürgeci zihniyetiyle asırlardan beri saltanat süren bazı devletlerin hoyratlığı arasında huzursuzluğa mahkûm edilen büyük bir kalabalık kendine çıkış yolu arıyor...
*
Fransa’nın çıkarlarını engelleyen Türkiye tehdit ediliyor...
İki gün önce Lafayette adlı firkateyni ile iki savaş uçağını Doğu Akdeniz’e gönderdi...
Lafayette kim?
Herkesin aklına Paris’teki ünlü alışveriş merkezi olan Lafayette geliyordur...
Gilbert du Motier Marquis de Lafayette, Amerika’nın bağımsızlık savaşında yer alan bir Fransız komutan...
George Washington, Alexander Hamilton ve Thomas Jefferson’ın da yakın arkadaşı olduğu yazılan Lafayette, 1789’daki Fransız Devrimi ile 1830’daki Temmuz Devrimi’nin önemli aktörlerinden.
*
Yani denizleri karıştırarak kendine yeni para kuyuları arayan Fransa, Lafayette firkateyni ile içinde petrol ve gaz satılacak olan yeni alışveriş merkezi açmaya çalışıyor...
Yunanistan, İsrail, Mısır gibi bazı ülkelerle birlikte Akdeniz’in doğal kaynaklarına çökmeye çalışıyor...
NATO’dan Türkiye aleyhine destek arama çalışmalarının boşa gittiğini gören Fransa, Doğu Akdeniz’de suyu bulandırarak gerilimi tetikliyor...
Fransa’nın ardına saklanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Macron’u Yunan dostu ilan ederek diyor ki:
Macron Avrupa’nın değerleriyle uluslararası hukukun ateşli bir savunucusudur...
*
Uluslararası hukukun içini açıp baktığımızda Afrika ülkelerinden yılda 500 milyar dolar sömürge vergisi alan Fransa’nın bu hukuksuzluğuna kimse dur diyemiyor...
Ve hukuka uygun bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise diyor ki:
Doğu Akdeniz’de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak ‘kazan-kazan’ temelli bir formül bulunabilir.
*
Fransa ve diğer müttefikleri Türkiye’yi bir müşteri gibi görmeye alıştıklarından kazanç masasından kaldırmaya uğraşıyor...
Akdeniz’de Lafayette alışveriş günleri ve savaş kampanyaları devam edecek...
Türkiye ise oldubitti stratejilerine karşı çıkmaya...
Lafayette günleri
Doğu Akdeniz’de Oruç Reis gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarına Yunanistan, Fransa, Mısır, BAE, İsrail itiraz ediyor...
Ve ortamı yangın yerine çevirmeye çalışıyor...
Kendileri ise Akdeniz’de petrol, gaz aramaya devam ediyor...
Türkiye arayınca hukuk dışı kendileri olunca hepsi hukuka uygun bir anlayışla hareket eden bu devletler bölgedeki askeri varlıklarını geçici olarak arttıracaklarını vurgulayarak bizi tehdit ediyor...
*
Politik oyunlara fazlasıyla entegre olan devletler, güçler, lobiler ve gruplar yeni savaşların kapılarını vurmaya olağanüstü bir telaşla devam ediyor...
Bir yanda hayatın her alanını kısıtlayan, tehdit eden virüs, diğer yanda evinde kalıp ama ülkesinde kalamayan ve sömürgeci zihniyetiyle asırlardan beri saltanat süren bazı devletlerin hoyratlığı arasında huzursuzluğa mahkûm edilen büyük bir kalabalık kendine çıkış yolu arıyor...
*
Fransa’nın çıkarlarını engelleyen Türkiye tehdit ediliyor...
İki gün önce Lafayette adlı firkateyni ile iki savaş uçağını Doğu Akdeniz’e gönderdi...
Lafayette kim?
Herkesin aklına Paris’teki ünlü alışveriş merkezi olan Lafayette geliyordur...
Gilbert du Motier Marquis de Lafayette, Amerika’nın bağımsızlık savaşında yer alan bir Fransız komutan...
George Washington, Alexander Hamilton ve Thomas Jefferson’ın da yakın arkadaşı olduğu yazılan Lafayette, 1789’daki Fransız Devrimi ile 1830’daki Temmuz Devrimi’nin önemli aktörlerinden.
*
Yani denizleri karıştırarak kendine yeni para kuyuları arayan Fransa, Lafayette firkateyni ile içinde petrol ve gaz satılacak olan yeni alışveriş merkezi açmaya çalışıyor...
Yunanistan, İsrail, Mısır gibi bazı ülkelerle birlikte Akdeniz’in doğal kaynaklarına çökmeye çalışıyor...
NATO’dan Türkiye aleyhine destek arama çalışmalarının boşa gittiğini gören Fransa, Doğu Akdeniz’de suyu bulandırarak gerilimi tetikliyor...
Fransa’nın ardına saklanan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise Macron’u Yunan dostu ilan ederek diyor ki:
Macron Avrupa’nın değerleriyle uluslararası hukukun ateşli bir savunucusudur...
*
Uluslararası hukukun içini açıp baktığımızda Afrika ülkelerinden yılda 500 milyar dolar sömürge vergisi alan Fransa’nın bu hukuksuzluğuna kimse dur diyemiyor...
Ve hukuka uygun bulunuyor...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise diyor ki:
Doğu Akdeniz’de çözümün yolu, diyalog ve müzakeredir. Sağduyu ve aklıselimle hareket edilirse herkesin hakkını koruyarak ‘kazan-kazan’ temelli bir formül bulunabilir.
*
Fransa ve diğer müttefikleri Türkiye’yi bir müşteri gibi görmeye alıştıklarından kazanç masasından kaldırmaya uğraşıyor...
Akdeniz’de Lafayette alışveriş günleri ve savaş kampanyaları devam edecek...
Türkiye ise oldubitti stratejilerine karşı çıkmaya...