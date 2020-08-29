Kuyulardaki yılanlar

90’lı yıllarda Rusya Başbakan Yardımcısı Lev Voronin diyor ki:
Türkiye petrol okyanusunun üzerindedir!
*
Petrol okyanusunun üzerinde olduğumuzu başkaları söylüyor ama içimizdeki başkaları, “Avrupa, ABD ne der?” sorularıyla, başkalarının ne diyeceği konusuyla daha çok meşgulmüş...
Petrol arayışlarına karşı duruş sergileyenlerden bazılarının kim olduğunu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 15 Temmuz darbecilerinin yakalandıkları gün emniyette çekilen fotoğraflardaki iki denizci subayını işaret edişiyle öğreniyoruz...
Anlıyoruz ki başkalarını değil, öncelikle içimizdeki başkalarını ikna etmek gerekiyormuş...
*
Yüzyıldan beri arıyor gibi görünen, kuyuları açıp açıp kapatan, dışımızdaki başkalarıyla gizli hesaplar yapan içimizdeki başkalarından kurtulmadıkça petrol okyanusunun üzerinde olduğumuzu anlayamayacağız...
Anlayanları da esrarengiz cinayetlerle kaybetmiş ve ne acıdır ki katillerini de asla bulamamışız!
*
Bu cinayetlere kurban gidenlerden birinin yazar Raif Karadağ’ın olduğunu yazmıştık...
1964 yılında dönemin Sanayi Bakanı Mehmet Turgut’un isteği üzerine ülkedeki tüm petrol sahalarını gezip incelemelerde bulunan Raif Karadağ, 15 bin kilometre yol kat etmiş...
‘Petrol Fırtınası’, ‘Musul Raporu’ ve ‘Şark Meselesi’ kitaplarıyla başkalarını rahatsız eden Karadağ’ın ölümüyle ilgili oğlu Murat Karadağ gazeteci Metin Soylu’ya altı yıl önce diyor ki:
15 bin kilometre yol sonrasında babam tüm bu yaşadığı olayları değerlendirerek petrollerin millileştirilmesi projesinin mümkün olamayacağını söylemişti.
Petrol konusunda TBMM’de bazı milletvekillerine brifing de vermişti.
*
Murat Karadağ 1968 yılında ‘Petrol Fırtınası’ kitabını çıkaran babası Raif Karadağ’ın çok sayıda ölüm tehdidi aldığını belirterek diyor ki:
Bir gün babamı arabayla ezerek öldürmek istediler...
Bana bu ülkeye yetecek 100 yıllık petrolün olduğunu söylerdi...
*
Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel ile görüşeceği günün bir gün öncesi Raif Karadağ, Ankara’da kaldığı otelde ölü bulunur...
Ölüm nedenine ise kalp krizi denilir...
30 yıllık doktoru Yavuz Bey’in Karadağ’ın kalp hastası olmadığını söylemesine rağmen savcı otopsi yaptırmaya gerek bile görmüyor...
Murat Karadağ babasının zehirlenerek öldürüldüğünü söylüyor ve olayın aydınlatılması için dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e defalarca mektup yazıyor ama hiçbir cevap alamadığını belirtiyor...
*
İçimizdeki başkalarından kurtulmadıkça, çıkarmadıkça kör kuyulardan yalanları ve yılanları, o kuyuların açılmayacağına inananlar artık bilmelidir ki her kuyu açılacak...
Evlatların da kaderi budur...
Öldürülen babalarının katillerini bulamamaktır... Ahmet Özal gibi çok söylediklerinde ise herkes dalga geçti ama söylediklerinin arkasındaki gizli gerçekler karanlığa mahkûm edildi...
Özal ve eski ABD başkanlarından Mr. Harding’in ölümüyle ilgili saklı detaylar ise pazartesi günkü yazımızda...
Kuyulardaki yılanlar
90’lı yıllarda Rusya Başbakan Yardımcısı Lev Voronin diyor ki:
Türkiye petrol okyanusunun üzerindedir!
*
Petrol okyanusunun üzerinde olduğumuzu başkaları söylüyor ama içimizdeki başkaları, “Avrupa, ABD ne der?” sorularıyla, başkalarının ne diyeceği konusuyla daha çok meşgulmüş...
Petrol arayışlarına karşı duruş sergileyenlerden bazılarının kim olduğunu da Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, 15 Temmuz darbecilerinin yakalandıkları gün emniyette çekilen fotoğraflardaki iki denizci subayını işaret edişiyle öğreniyoruz...
Anlıyoruz ki başkalarını değil, öncelikle içimizdeki başkalarını ikna etmek gerekiyormuş...
*
Yüzyıldan beri arıyor gibi görünen, kuyuları açıp açıp kapatan, dışımızdaki başkalarıyla gizli hesaplar yapan içimizdeki başkalarından kurtulmadıkça petrol okyanusunun üzerinde olduğumuzu anlayamayacağız...
Anlayanları da esrarengiz cinayetlerle kaybetmiş ve ne acıdır ki katillerini de asla bulamamışız!
*
Bu cinayetlere kurban gidenlerden birinin yazar Raif Karadağ’ın olduğunu yazmıştık...
1964 yılında dönemin Sanayi Bakanı Mehmet Turgut’un isteği üzerine ülkedeki tüm petrol sahalarını gezip incelemelerde bulunan Raif Karadağ, 15 bin kilometre yol kat etmiş...
‘Petrol Fırtınası’, ‘Musul Raporu’ ve ‘Şark Meselesi’ kitaplarıyla başkalarını rahatsız eden Karadağ’ın ölümüyle ilgili oğlu Murat Karadağ gazeteci Metin Soylu’ya altı yıl önce diyor ki:
15 bin kilometre yol sonrasında babam tüm bu yaşadığı olayları değerlendirerek petrollerin millileştirilmesi projesinin mümkün olamayacağını söylemişti.
Petrol konusunda TBMM’de bazı milletvekillerine brifing de vermişti.
*
Murat Karadağ 1968 yılında ‘Petrol Fırtınası’ kitabını çıkaran babası Raif Karadağ’ın çok sayıda ölüm tehdidi aldığını belirterek diyor ki:
Bir gün babamı arabayla ezerek öldürmek istediler...
Bana bu ülkeye yetecek 100 yıllık petrolün olduğunu söylerdi...
*
Dönemin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay ve Başbakan Süleyman Demirel ile görüşeceği günün bir gün öncesi Raif Karadağ, Ankara’da kaldığı otelde ölü bulunur...
Ölüm nedenine ise kalp krizi denilir...
30 yıllık doktoru Yavuz Bey’in Karadağ’ın kalp hastası olmadığını söylemesine rağmen savcı otopsi yaptırmaya gerek bile görmüyor...
Murat Karadağ babasının zehirlenerek öldürüldüğünü söylüyor ve olayın aydınlatılması için dönemin Başbakanı Süleyman Demirel’e defalarca mektup yazıyor ama hiçbir cevap alamadığını belirtiyor...
*
İçimizdeki başkalarından kurtulmadıkça, çıkarmadıkça kör kuyulardan yalanları ve yılanları, o kuyuların açılmayacağına inananlar artık bilmelidir ki her kuyu açılacak...
Evlatların da kaderi budur...
Öldürülen babalarının katillerini bulamamaktır... Ahmet Özal gibi çok söylediklerinde ise herkes dalga geçti ama söylediklerinin arkasındaki gizli gerçekler karanlığa mahkûm edildi...
Özal ve eski ABD başkanlarından Mr. Harding’in ölümüyle ilgili saklı detaylar ise pazartesi günkü yazımızda...