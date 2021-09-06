Yıllar önce hem Ankara hem de Bağdat’ta eski Irak Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tarık Aziz ile yaptığım ‘Baş Başa’ adlı televizyon programımda kendisine “Irak kime güvenerek Kuveyt’e girdi? ABD’yi bölgeye davet etmek gibi bir sonuca sizi götürmeyeceğini hiç düşünmediniz mi” diye sormuştum.

Tarık Aziz ise demişti ki:

-“ABD’nin Bağdat Büyükelçisine sormuştuk... Washington, ‘Bu iki komşu ülkenin sınır sorunudur bizi ilgilendirmez’ diye cevap vermişti.”

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Bunun bir tuzak olduğunu göremeyecek kadar körleşmişlerdi.

ABD’ye hâlâ rest çektiklerini ve kime güvendiklerini sorduğumda ise Tarık Aziz kendinden emin bir şekilde şu cevabı vermişti:

-“Irak çölleri ABD’ye mezar olur ve ikinci Vietnam’ı yaşar!”

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Bunun böyle olmadığını gördük.